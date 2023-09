Nuevo IFE de $94.000: qué recibirán los titulares de AUH que no pueden cobrarlo

El pago del 鈥渞efuerzo de ingresos鈥 o nuevo IFE de $94.000, que anunci贸 el ministro de Econom铆a de la Naci贸n, Sergio Massa, junto con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, dej贸 afuera a los titulares de la Asignaci贸n Universal por Hijo y a quienes reciban cualquier otro tipo de asistencia estatal.

Esto llam贸 la atenci贸n, y queda preguntarse, 驴qu茅 pagos s铆 alcanzan a este universo de beneficiarios de Anses?

Los titulares de AUH con un hijo cobrar谩n en octubre, $22.000 de la tarjeta alimentar, $13.676 de la AUH en s铆, y $2.147 del COmplemento Leche. Es decir $37.823.

Con dos hijos, el n煤mero sube a $66.146, que incluye dos pagos de asignaci贸n, dos complementos leche (lo reciben solo los titulares con ni帽os de hasta 3 a帽os) y una tarjeta alimentar por $27.352.

As铆, cada asignaci贸n suma $13.676 y la tarjeta, en el caso de tener tres ni帽os menores de 14 a帽os, sube a $41.028.

Para esperar un aumento, en el mes de diciembre se activar谩 la cl谩usula de movilidad que llevar谩 las asignaciones a un nuevo valor, pero en el mes de noviembre, s铆 habr谩 un incremento del 30% sobre la tarjeta Alimentar.

Por otro lado, quienes presenten la Libreta por la AUH pueden reclamar el 20% que se acumul贸 mes a mes durante el a帽o anterior y recuperar $17.533, por 煤nica vez.

Nuevo IFE,驴quienes s铆 lo cobran?

La inscripci贸n estar谩 disponible todo el mes, en la app o en la p谩gina Mi Anses, todos los d铆as de 14 a 22 horas.

鈥淐on este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen m谩s de 18 a帽os, menos de 64, que no est谩n alcanzados por ninguna prestaci贸n o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no hab铆an sido alcanzados por otras medidas鈥, explic贸, al respecto, la titular de ANSES.

Para acceder a este refuerzo, las personas no deber谩n tener:

鈼 Trabajo registrado (relaci贸n de dependencia, aut贸nomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

鈼 Jubilaci贸n o pensi贸n.

鈼 AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.

鈼 Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).

鈼 Prestaci贸n por desempleo. Asimismo, ANSES realizar谩 una evaluaci贸n socioecon贸mica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.

