Neumáticos: Nación sostiene que Guerrini aumentó 24% su participación en las importaciones gracias a las cautelares

La empresa mendocina Guerrini Neumáticos SA registró un crecimiento del 24% en su porción de mercado de cubiertas importadas para camiones y autobuses en la Argentina en menos de un año, comprando al exterior unas 12.460 toneladas de ese producto con ayuda de medidas cautelares firmadas por estrados judiciales para sortear las restricciones oficiales.

Esto se desprende de una investigación emprendida por el Gobierno nacional a instancia de una orden del ministerio de Economía para impedir que haya “avivadas” para la sobreimportación de productos en aprovechamiento del precio mayorista del dólar, que viene con una brecha de entre 80% y 120% con los tipos de cambio alternativos.

Nación continuaba trabajando ayer en el análisis técnico legal de una posible denuncia penal contra Guerrini por presunta “competencia desleal” en el mercado de cubiertas. Tras una denuncia de la aduana, el expediente también es analizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que depende de la Secretaría de Comercio.

Las maniobras denunciadas por la Aduana pondrían a Guerrini –y a la empresa salteña Larocca Neumáticos- en situación de infracción frente a la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; la ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549; y el DNU 274/19 de Lealtad Comercial, dijeron fuentes oficiales a Los Andes.

Según datos oficiales a los que accedió este medio, la empresa importó por 22.008.112 dólares en 2017; bajó a 16.456.079 dólares en 2018; repuntó a 17.229.071 dólares en 2019; y en el 2020 de pandemia saltó a 27.679.175 dólares. En 2021 y por el endurecimiento del Gobierno nacional con las Licencias No Automáticas (LNA) por la escasez de dólares en el país, la compañía se apoyó en cautelares e hizo compras por unos 20.039.752 dólares.

Entre enero y agosto de este año y también con ayuda de cautelares, la empresa acumuló importaciones efectivizadas por unos 24.445.886 dólares, lo cual significó un 120% más que lo comprado al exterior en el mismo período del año pasado.

En total, entre 2017 y 2021, la firma anotó 12.871 registros de importación en distintas operaciones por un total de 103.412.189 dólares desde China, Corea del Sur, Vietnam y España, de acuerdo con los registros oficiales.

El 81% de las importaciones de la firma son provenientes de China y en su mayoría se concentran en neumáticos de caucho para autobuses y camiones, bajo la posición arancelaria 40112090642Q.

Lo que la Aduana le recrimina a la empresa es que sorteó las restricciones establecidas por el Gobierno nacional a través de las Licencias No Automáticas por medio de medidas cautelares de la Justicia cuando en concreto no tenía necesidades de hacerlo porque su negocio no estaba en peligro.

Según la Aduana, Guerrini presentó 30 cautelares desde 2020, por un total de 156,8 millones de dólares. De ese total, la empresa aseguró el despacho al mercado de neumáticos por 36,4 millones de dólares (el 23%). Y aún tiene disponibles otros 48,9 millones de dólares circunvalando el trámite de las LNA para importar más bienes terminados.

El accionar de la Aduana

Ante la gran cantidad de cautelares presentadas, el Gobierno decidió inspeccionar a la compañía con domicilio legal en la calle Diamante de Godoy Cruz. Y allí los agentes estatales detectaron que la firma mantenía existencia en stock respecto de la mercadería importada.

Por eso, el organismo que conduce Guillermo Michel se ya presentó ante la Justicia para que se revoquen las cautelares otorgadas al no haberse verificado uno de los requisitos esenciales: el peligro en la demora en la importación para otorgar el beneficio judicial.

“Estas medidas cautelares solicitadas no respondían a urgencias ni evitaban un eventual peligro en la demora ya que la empresa cuenta con autorizaciones disponibles por vía judicial que duplican sus máximos históricos de importación”, dijeron en la Aduana.

Y señalaron que, como en otros casos, pudo tratarse de una maniobra para “sobrestockearse” de mercadería a valor del dólar oficial. “Muchas empresas acuden a cautelares para importar más a dólar oficial porque en el mercado local facturan a sus clientes a una cotización más cercana al dólar MEP o de Contado con Liquidación dado que esa es la forma que usan luego para dolarizar su rentabilidad”, dijeron a este medio desde el Gobierno nacional.

En la Aduana, en tanto, afirmaron que maniobras como estas alimentan la competencia desleal respecto de otros competidores ya que, a través de este beneficio judicial, algunas empresas logran ganar una “exorbitante porción del mercado”.

Michel ordenó a los agentes de la Aduana evaluar la posibilidad de denunciar penalmente a los dueños y directivos de la empresa mendocina. Y se quejó porque “el uso abusivo de las medidas cautelares atenta contra la producción y el trabajo en la Argentina”. En el entorno del funcionario analizan que el crecimiento de las importaciones de Guerrini y Larocca se dio en un contexto en el que las fábricas de Fate, Pirelli y Bridgestone en Buenos Aires estuvieron afectadas por huelgas del sindicato Sutna.

Entre las tres plantas ubicadas en Lomas de Zamora, Merlo y San Fernando producen unas 500.000 cubiertas por mes, aproximadamente. Pero por el conflicto laboral con el Sutna, este año han producido 1.400.000 menos.

Una mayor porción de mercado

Datos Comercio Exterior del Indec indican que en todo el 2021, la Argentina importó 40.439 toneladas de neumáticos de caucho para autobuses o camiones por unos 139.298.608 dólares. De ese total, dicen en el Gobierno, Guerrini se llevó el 27,9%.

En tanto, este año (hasta el 20 de septiembre) hubo importaciones de 36 mil toneladas del mismo producto por unos 141.667.774 dólares (subieron los precios internacionales), por lo que la empresa mendocina saltó al 34,6% del total de esas compras.

Por otro lado, el Gobierno tiene la lupa puesta en este sector porque el rubro neumáticos se encareció 11,76% en agosto, con lo que acumuló un alza del 82,9% en lo que va de 2022. Esto sucede después del récord de alza de estos productos en 2021, con un 103,7%.

El 2 de mayo, veinte días antes de renunciar, el entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había llamado a una reunión a Guerrini, Larocca, Fate, Bridgestone, Fate, Pirelli y otras empresas como Corral, Fortalein S.A. y Neumasur para que muestren sus costos.

En ese momento les pidió que remitan datos de los últimos doce meses sobre producción por tipo de neumático, precio de venta de salida de fábrica, de venta a distribuidores y sugerido al público y evolución de los principales costos de producción, importación y comercialización. Pero los precios no se frenaron.