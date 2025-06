Monotributo: cuándo es la recategorización de julio y en qué fecha hay que hacer el trámite

Salario en dólares: una recuperación que no alcanza el nivel perdido

Durante este nuevo período, los monotributistas deberán revisar si sus parámetros siguen siendo compatibles con su categoría actual. En caso contrario, deberán actualizarla. El trámite se realizará exclusivamente por la página web de ARCA . Aunque aún no se informó una fecha precisa, la entidad confirmó que será dentro del mes de julio .

En caso de no cumplir con el procedimiento, ARCA advirtió que se podrán aplicar sanciones económicas y recargos en pagos posteriores. Aquellos que se mantengan dentro de su categoría actual y no superen los valores definidos, no deben hacer ningún trámite.