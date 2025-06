Turismo: cómo crecieron los viajes al exterior y qué se espera en los próximos meses

Un informe de la Fundación Mediterránea detalla que, en el primer trimestre, salieron del país cerca de US$ 5.000 millones debido al turismo emisivo. Sumó que el nivel de gasto de los viajeros en el exterior es récord en los últimos 20 años y el déficit trimestral también: fue de cerca de US$ 3.500, gracias a un ingreso de divisas por turismo receptivo cercano a los US$ 1.500.

Los egresos de dólares por turismo emisivo crecieron 114% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los ingresos por turismo receptivo se contrajeron 8%.

Estos datos, plantea Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva de la Fundación Mediterránea, evidencian el débil nivel de actividad del turismo interno, aquejado por menor afluencia de turistas internacionales y también por el hecho de que muchos argentinos optan por hacer turismo en el exterior.

El documento señala que, en 2017 y 2018, cuando no existía cepo cambiario y el tipo de cambio era bajo, también se observó un importante impulso al turismo emisivo, que hizo que por cada turista receptivo hubiera 2,2 argentinos saliendo al exterior.

En 2025 se ha alcanzado los 2,8, lo que marca un récord, solo superado por el registro de 2021, en el que el turismo receptivo estuvo restringido por el Gobierno durante casi todo el año.

aeropuerto equipaje.jpg Clarín

Crecimiento de los viajes al exterior de mendocinos

Sergio Cornejo, de la agencia mendocina ISC Viajes, confirmó que el turismo emisivo ha aumentado, mientras que el receptivo ha disminuido. Detalló que, en el primer caso, el crecimiento de la facturación en dólares roza en 50%. En cambio, la del turismo receptivo ha caído un 35%, también en la moneda estadounidense.

Si bien indicó que ofrecen promociones para empujar la venta, señaló que acompañan una tendencia general de aumento en la salida de viajeros al exterior.

El economista José Vargas, de la consultora Evaluecon, consideró que es probable que no sólo se mantenga este comportamiento, sino que se profundice en los próximos meses, porque hay una situación compleja con el tipo de cambio.

Expresó que, con el sistema de bandas cambiarias, el dólar se está manteniendo en los $1.200, que sigue estando “atrasado”. “Mientras tengamos ese tipo de cambio prácticamente planchado y el resto del mundo sea más barato para nosotros, lamentablemente vamos a profundizar eso”, avizoró y consideró poco probable que haya cambios antes de las elecciones.

Veranear en el Caribe o México sale menos que en Mar del Plata

Promociones para sostener las ventas

Mauricio Ruiz, de Be Fun Travel, señaló que, después de la “bonanza” del año pasado, los viajes al exterior no han aumentado. Es que no se trata de un consumo de primera necesidad, salvo quienes viajan por trabajo -e igual se siente el recorte de las empresas en los viajes corporativos- y están “peleando” por mantener el nivel de ventas con promociones (y disminución del margen del negocio).

Añadió que un par de meses atrás se empezó a hablar de que se esperaba un gran auge del turismo emisivo, pero no está siendo tan así, porque “la gente está muy cauta”. “Si bien se han recompuesto un poquito los salarios y la inflación está más o menos controlada, el costo de vida sigue siendo alto y no termina de bajar”, resaltó.

Además, planteó que no hay financiación atractiva, porque no hay cuotas sin interés para los viajes al exterior. La barrera de entrada, describió, es el costo de los vuelos, que no sólo tienen impuestos más altos que en otros países, sino que no hay mucha competencia, y es raro encontrar opciones por debajo de los US$ 1.000. Que tal vez caen a US$ 700 u 800, en el marco de un Hot Sale o cuando se compran con mucha anticipación.

“El turismo emisivo aumentó hace unos meses, pero no siguió aumentando. Y tenemos una competencia muy grande con las grandes plataformas digitales, que también tienen el mismo desafío”, expresó.

Sobre los destinos más elegidos por los mendocinos, Ruiz mencionó que los principales son Caribe (República Dominicana, México y Cuba) y Brasil, seguidos por Estados Unidos, con Orlando y Miami a la cabeza, y después Nueva York y Costa Oeste (Los Ángeles). Europa sigue siendo uno de preferencia y hay otros “exóticos”, como Asia, Turquía, Grecia, Croacia y Oceanía, o algunos caribeños con precios más elevados, como Curazao o Aruba.