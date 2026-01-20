Milei ya se encuentra en Davos para participar del Foro Económico Mundial

El presidente Javier Milei arribó en la ciudad suiza de Davos , donde participará en el Foro Económico Mundial , uno de los eventos más importantes que reúne a jefes de Estado, CEOs y líderes empresariales de todo el mundo.

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A través de un posteo en redes, la oficina del mandatario informó su llegada. En la imagen se lo puede ver sobre la nieve y vestido con el mameluco de YPF, acompañado por su equipo.

La misión presidencial en Davos tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino confiable para las inversiones internacionales y profundizar la denominada “batalla cultural” contra el colectivismo.

El Presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Davos para participar del Foro Económico Mundial, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; y el Ministro de Desregulación, Federico… pic.twitter.com/AWKnJOmaVo

El día de mañana, el jefe de Estado tiene programado un breve saludo a las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro. Luego participará del Country Strategy Dialogue on Argentina , una reunión de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings, orientada a fomentar nuevas alianzas y fortalecer el vínculo entre la Argentina y el sector privado internacional.

Antes de su participación, en el mismo auditorio, estará Donald Trump , que desplegará una agenda acorde con la crisis que protagonizan Estados Unidos y Europa.

Programado para las 11.30, Milei mantendrá un encuentro con ejecutivos de bancos globales y, a las 15.30, se reunirá con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su disertación en el foro, donde tomará la palabra luego del discurso de Trump.

El encuentro de Milei con Donald Trump en Suiza

El viaje de Milei sumó una nueva actividad en su agenda antes de su regreso al país. Luego de participar del Foro Económico Mundial, este jueves asistirá a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump con el objetivo de promover la pacificación en la Franja de Gaza.

Donal Trump y Javier Milei Milei sumó a su agenda en Davos la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

El presidente iniciará la jornada a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz. Posteriormente, brindará una serie de entrevistas a medios internacionales, entre ellas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist, ante su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 horas en Argentina), el vuelo especial que transporta al mandatario y la comitiva emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para el viernes 23 de enero a las 6.