Milei recibe a la segunda del FMI para evaluar el ajuste y la situación social

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a la segunda del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien viajó a la Argentina para conocer personalmente los primeros resultados del plan de ajuste que emprendió el nuevo gobierno para equilibrar las cuentas y cumplir con los compromisos asumidos ante el organismo multilateral de crédito.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Milei mantendrá un encuentro con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, aunque evitó precisar el horario.

Por lo pronto, Gopinat se reunió el miércoles con el ministro de Economía, Luis Caputo, para conocer los números oficiales del programa que puso en marcha Milei. También estuvieron presentes el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu y el jefe de la misión argentina ante el directorio del Fondo, Ashvin Ahuja, y el representante permanente en el país, Ben Kelmanson.

En el Gobierno sienten que el compromiso con el FMI, a partir de los números de enero, se encuentra sobrecumplido precisamente en dos capítulos que se miran con especial atención: cuentas públicas y reservas.

Justamente esos resultados son los que ponderó Caputo con los integrantes de su equipo técnico. Destacaron que el gobierno nacional logró “superávit gemelos” en el primer mes pleno de gestión, con una ganancia de u$s797 millones en el intercambio comercial y un resultado fiscal positivo, luego del pago de intereses, de poco más de $518.000 millones.

Gita Gopinath subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional

Según informaron fuentes oficiales a la agencia Télam, los funcionarios también repasaron el freno que tuvo la inflación en el arranque del año. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó del 25% en diciembre, cuando aumentó 118% el precio del dólar oficial, a 20% en enero.

Caputo también se mostró optimista ante la enviada del Fondo, al señalar que se proyecta que el IPC se ubique en torno al 15% en febrero.

También se planteó el guarismo que entusiasma más a Milei, el de los precios mayoristas, que pasaron de saltar 54% en diciembre, a 18% en enero.

Otra de las cuestiones que se evaluó en el encuentro entre la segunda de Kristalina Georgieva y el ministro fue la relacionada a las reservas del Banco Central: al respecto, se precisó que la autoridad monetaria sumó casi U$S 7.800 millones desde diciembre, cuando Milei inició su gestión en la Casa Rosada.

En un mensaje que replicó por las redes sociales para anunciar su llegada al país, Gopinath indicó que, además de los guarismos vinculados con el programa, su viaje a la Argentina tiene como objetivo conocer la mirada de las autoridades ante “los difíciles desafíos económicos y sociales”.

Gopinath le dio continuidad así a las conversaciones que mantuvo personalmente, en enero, con Caputo y con Milei en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Milei logró la bendición del FMI para emprender su drástico plan de ajuste.

El primer mandatario liberal avanza con un amplio recorte de las cuentas públicas, que se profundizará con acciones tales como la eliminación de los subsidios sobre las tarifas de luz y de gas. El Jefe de Estado avisó que la situación empeorará y que seguramente entre marzo y abril se “tocará fondo”.

Apenas asumió la Presidencia, Milei inició las gestiones formales ante el FMI para darle continuidad al programa cuyas metas se incumplieron en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

Tras los contactos que el Presidente mantuvo personalmente con el Fondo y con Georgieva, el organismo le giró a la Argentina u$s 4700 millones, que se utilizaron para pagar los vencimientos por U$S 1.900 millones en enero y por u$s 600 millones, en concepto de intereses, en febrero.

El staff del Fondo aceptó los lineamientos generales del plan que les presentó Milei, quien se comprometió a alcanzar un superávit fiscal primario del 2% del PBI a fin de este año y a sumar u$s 10.000 millones en el Banco Central.

Pero el Fondo también hizo sus advertencias:dijo que el país transitará un período de “estanflación” a corto plazo y se mostró preocupado por la situación social.

En ese contexto, el revés que protagonizó la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el proyecto fundacional de Milei para apuntalar sus reformas, sumó inquietudes en el organismo internacional.