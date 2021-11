Mendoza, la provincia con mayor expectativa en generación de empleo

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación reveló que 9,1% de las empresas mendocinas consultadas contratará personal en los próximos tres meses. Se trata del valor más alto registrado entre los principales aglomerados urbanos del país. Para encontrar una cifra similar, se debe ir hacia atrás en la serie histórica hasta setiembre de 2018, cuando el 9,4% de los encuestados en Mendoza anticipaba que iba a contratar más personas.

Por otro lado, la EIL muestra que el 88,1% de los empleadores mendocinos cree que va a conservar la dotación de empleados en los próximos meses. Si bien este porcentaje se había mantenido por encima del 90% desde diciembre de 2020, en setiembre de 2021 cayó, a la par de que se elevó la cantidad de empresas que planea aumentar su planta de personal.

Arriba en el ranking

El porcentaje de empresas que piensan contratar personal en los próximos tres meses en Mendoza es el más alto a nivel nacional, ya que la media para los 12 conglomerados que se relevan cada mes fue de 6,1% y el que alcanzó la cifra más alta, luego del Gran Mendoza, fue el Gran Córdoba, con 8,3%, seguido por Mar del Plata, con 8,1%. En tanto, en Rosario el 7% de los empleadores expresó que planeaba aumentar su dotación y en el Gran Buenos Aires, el 5,4%. Otros que estuvieron bien lejos del 9,1% de Mendoza, como La Plata (2%) y Resistencia (0,2%).

Como contraparte, también se elevó unos puntos la cantidad de empleadores mendocinos que cree que va a disminuir su planta de personal, ya que 2,7% expresaron que esto es una posibilidad. En abril de este año, ese valor fue del 3,9% -bastante menor del 10% de marzo de 2020 y el 8,5% de abril de 2020-, pero después había descendido al 1,9% en mayo, 1,8% en junio, 1% en julio y 2,4% en agosto. Para tomar nuevamente la referencia nacional, en todos los conglomerados la media de los que consideran que van a achicar su dotación es de 1%.

Los empleadores mendocinos cree que va a conservar la dotación de empleados en los próximos meses.

Escenario delicado

El presidente del Consejo Empresario Mendocino, Federico Pagano, recordó que la pandemia provocó una marcada destrucción del empleo, sobre todo en empresas de gastronomía, turismo y transporte, por lo que es esperable que ahora se esté produciendo una recomposición. En este sentido, resaltó que un indicador no siempre muestra “la realidad de la película”, porque puede haber una cierta recuperación, pero no se debe olvidar la caída previa.

De hecho, otros datos del Ministerio de Trabajo de Nación muestran que se recuperaron más de 3.600 empleos privados registrados en la provincia que se habían perdido durante la pandemia, pero también evidencian que todavía hay 15 mil personas menos empleadas en blanco en el sector privado que en 2019.

Pagano consideró que se deben estar reconstruyendo algunas estructuras que se redujeron por la cuarentena, lo que no significa que se observe una generación genuina del empleo, basada en un crecimiento real de la economía. Por el contrario, indicó que la situación actual es muy compleja, ya que hace once años que no crece el empleo registrado en Mendoza.

El titular del CEM recordó que la entidad, junto con la Mesa de Empleo del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS), propuso que se les reduzca la alícuota de Ingresos Brutos a aquellas empresas que creen puestos de trabajo en blanco. Es que planteó que el tamaño del Estado se ha incrementado –aunque reconoció que las últimas dos gestiones provinciales lo han ido reduciendo- y la carga impositiva se ha triplicado. De ahí que propuestas como Mendoza Activa sólo funcionan “cuando el motor está funcionando”, mientras que no son aprovechadas por las firmas más afectadas por la crisis. Por eso considera fundamental avanzar en modificaciones estructurales en la provincia, como el esquema tributario, laboral y de retenciones, entre otros.

Paula Pía Ariet, economista y directora de Gestión Consultores, comentó que están notando una reactivación muy importante en el empleo, que se manifiesta en un incremento de las búsquedas laborales, y reconoció que esto los sorprendió, ya que esperaban que tomara más tiempo volver a ver este movimiento. Asimismo, indicó que los rubros con demanda son variados, por lo que no sería un crecimiento acotado a un sector particular.

Pese a eso, precisó que se trata, en la mayoría de los casos, de la reincorporación de puestos que se habían perdido en los últimos meses y no de un crecimiento real de las plantas de personal, ya que casi todas las empresas tienen todavía capacidad instalada ociosa. También observan cambios de empresas; es decir, empleados de una firma que buscan una nueva oportunidad.

Por su parte, Alfredo Cecchi, presidente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), coincidió en que se ha producido una reactivación en el empleo en la provincia y señaló que es probable que esto responda, en buena medida, a la recuperación que ha tenido el turismo. Así, resaltó que los restaurantes, hoteles y los operadores de servicios turísticos son importantes generadores de puestos de trabajo.

En cambio, consideró que los sectores agroindustrial, vitivinícola, minero o petrolero, que también tienen un rol significativo en la economía de la provincia, no deben haber contribuido a estos índices que muestran expectativas de crecimiento de las plantas de personal. “Por el contrario, en el mejor de los casos, estarán pensando en mantener la cantidad de puestos”, finalizó Cecchi.