28 de octubre de 2025 - 18:55

Mendoza es una de las provincias donde más crecen las franquicias: estas son las marcas que llegaron

El modelo de franquicias sigue ganando terreno en Mendoza, con perspectivas de crecimiento sostenido hacia 2026.

Gastronomía y Belleza son algunos de los rubros más destacados dentro del crecimiento de franquicias en Mendoza.

Gastronomía y Belleza son algunos de los rubros más destacados dentro del crecimiento de franquicias en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Mendoza se consolida como una de las provincias más activas en materia de franquicias. Durante el 2025 la provincia se mantuvo en constante desarrollo y expansión, en línea con la tendencia nacional del crecimiento y profesionalización del sistema. Más de 200 marcas están operando bajo este sistema, abarcando rubros como belleza, gastronomía, servicios, construcción y bienestar.

Leé además

Este 6 de octubre se realizará una nueva edición de la Expo Negocios y Franquicias, en la Nave Cultural

Djs para combinar música, networking y negocios en la expo franquicias

Por Redacción Economía
sumate a la expo negocios & franquicias cuyo 2025: speakers, innovacion y oportunidades

Sumate a la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025: speakers, innovación y oportunidades

Por Redacción

Con rondas de negocios específicas o formatos innovadores como FranquiDay, evento que reúne emprendedores y marcas de franquicias para ofrecer opciones de inversión y obtener reuniones individuales con los representantes de las mismas. Esto ayudó a incrementar el interés de los emprendedores y la visibilidad de las marcas.

“Mendoza se consolida como un polo con capacidad de irradiar expansión hacia provincias vecinas como San Juan, San Luis y Neuquén, lo que la convierte en una plaza ideal para iniciar planes de desarrollo y expansión de marcas” comenta Vanina Peralta a cargo de la sede de Franquicias que Crecen Mendoza (FQC)consultora internacional especializada en el desarrollo, gestión y expansión de franquicias en Iberoamérica— Además, el pasado 11 y 12 de septiembre, la provincia fue protagonista en la Expo Franquicias 2025 en La Rural, donde varias marcas mendocinas presentaron su potencial de crecimiento y su interés por proyectarse en nuevos mercados.

Cuáles son las marcas protagonistas

Entre el listado de franquicias, las más destacadas por su crecimiento y consolidación en 2025 son:

  • Tijeritas - Peluquería infantil
  • Moda Shop - Accesorios
  • Central de Pizzas y Empanadas - Gastronómico
  • Olivia - Gastronómico
  • Acai Brasil - Gastronómico
  • Jiro Sushi - Gastronómico
  • Coquito's - Tienda Naturista
  • Mr. Tasty - Gastronómico

Marcas que desembarcaron en Mendoza durante 2025:

  • Moda Shop (Entre Ríos)
  • Central de Pizzas y Empanadas (Buenos Aires)
  • Olivia (Buenos Aires)
  • Niki Beauty Bar (Buenos Aires)
  • Energiu (Santa Fe)
  • Açai Brasil (Brasil)
  • Jiro Sushi (Buenos Aires)
  • Coquito’s (Córdoba)
Franquicias que llegan a Mendoza
Las oportunidades que se abren para marcas, emprendedores e inversores mendocinos, con la expansión de franquicias en la provincia.

Las oportunidades que se abren para marcas, emprendedores e inversores mendocinos, con la expansión de franquicias en la provincia.

Rubros destacados

Mendoza se muestra muy receptiva frente a marcas nacionales e internacionales, especialmente en el rubro de la gastronomía, el cuál sigue siendo el motor del sistema, combinando rapidez y calidad en el servicio. Algunas de las franquicias son: Central de Pizzas y Empanadas, Olivia, Jiro Sushi y Açai Brasil.

Otro rubro que sigue en auge y en constante desarrollo es el de Belleza y cuidado personal: marcas como Tijeritas o Niki Beauty Bar demuestran que hay un mercado sólido en el segmento estético y de experiencias personalizadas.

Propuestas y tendencias

  • Salud y bienestar: gimnasios boutique, spas y servicios de salud mental.
  • Alimentación saludable: opciones sostenibles y naturales bajo la tendencia “better for you”.
  • Franquicias infantiles: espacios recreativos y gastronómicos con áreas para niños.
  • Entretenimiento y experiencias: franquicias tecnológicas como escape rooms o centros de realidad virtual.

“Con la llegada de Franquicias Que Crecen a la provincia, Mendoza se integra al mapa de expansión internacional del sistema, fortaleciendo el vínculo entre las marcas locales y los mercados de América Latina, Norteamérica y Europa” afirma Daniel Torres de Franquicias que Crecen Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué reconocida marca internacional de indumentaria para bebés abrirá en Palmares Mall

Cuál es la marca mundial de indumentaria infantil que abrirá una tienda en Mendoza

Por Redacción Economía
Una franquicia de kiosco permite emprender con respaldo y herramientas listas.

Franquicia de kiosco 24 horas: cuánto capital se requiere y qué incluye

Por Redacción Economía
La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 de Nivel Inicial.

La DGE lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 para nivel Inicial: cuándo abren las inscripciones

Por Redacción Sociedad
En departamentos como Lavalle, Malargüe y General Alvear, más del 13% del electorado optó por no elegir ninguna lista en la categoría de concejales. 

Elecciones 2025: cómo le fue al "voto bronca" y en qué categoría superó el 10% en Mendoza

Por Redacción Política