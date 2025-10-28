Mendoza es una de las provincias donde más crecen las franquicias: estas son las marcas que llegaron

Mendoza se consolida como una de las provincias más activas en materia de franquicias. Durante el 2025 la provincia se mantuvo en constante desarrollo y expansión, en línea con la tendencia nacional del crecimiento y profesionalización del sistema. Más de 200 marcas están operando bajo este sistema, abarcando rubros como belleza, gastronomía, servicios, construcción y bienestar.
Con rondas de negocios específicas o formatos innovadores como FranquiDay, evento que reúne emprendedores y marcas de franquicias para ofrecer opciones de inversión y obtener reuniones individuales con los representantes de las mismas. Esto ayudó a incrementar el interés de los emprendedores y la visibilidad de las marcas.
“Mendoza se consolida como un polo con capacidad de irradiar expansión hacia provincias vecinas como San Juan, San Luis y Neuquén, lo que la convierte en una plaza ideal para iniciar planes de desarrollo y expansión de marcas” comenta Vanina Peralta a cargo de la sede de Franquicias que Crecen Mendoza (FQC) —consultora internacional especializada en el desarrollo, gestión y expansión de franquicias en Iberoamérica— Además, el pasado 11 y 12 de septiembre, la provincia fue protagonista en la Expo Franquicias 2025 en La Rural, donde varias marcas mendocinas presentaron su potencial de crecimiento y su interés por proyectarse en nuevos mercados.
Cuáles son las marcas protagonistas
Entre el listado de franquicias, las más destacadas por su crecimiento y consolidación en 2025 son:
- Tijeritas - Peluquería infantil
- Moda Shop - Accesorios
- Central de Pizzas y Empanadas - Gastronómico
- Olivia - Gastronómico
- Acai Brasil - Gastronómico
- Jiro Sushi - Gastronómico
- Coquito's - Tienda Naturista
- Mr. Tasty - Gastronómico
Marcas que desembarcaron en Mendoza durante 2025:
- Moda Shop (Entre Ríos)
- Central de Pizzas y Empanadas (Buenos Aires)
- Olivia (Buenos Aires)
- Niki Beauty Bar (Buenos Aires)
- Energiu (Santa Fe)
- Açai Brasil (Brasil)
- Jiro Sushi (Buenos Aires)
- Coquito’s (Córdoba)
Franquicias que llegan a Mendoza
Las oportunidades que se abren para marcas, emprendedores e inversores mendocinos, con la expansión de franquicias en la provincia.
Rubros destacados
Mendoza se muestra muy receptiva frente a marcas nacionales e internacionales, especialmente en el rubro de la gastronomía, el cuál sigue siendo el motor del sistema, combinando rapidez y calidad en el servicio. Algunas de las franquicias son: Central de Pizzas y Empanadas, Olivia, Jiro Sushi y Açai Brasil.
Otro rubro que sigue en auge y en constante desarrollo es el de Belleza y cuidado personal: marcas como Tijeritas o Niki Beauty Bar demuestran que hay un mercado sólido en el segmento estético y de experiencias personalizadas.
Propuestas y tendencias
- Salud y bienestar: gimnasios boutique, spas y servicios de salud mental.
- Alimentación saludable: opciones sostenibles y naturales bajo la tendencia “better for you”.
- Franquicias infantiles: espacios recreativos y gastronómicos con áreas para niños.
- Entretenimiento y experiencias: franquicias tecnológicas como escape rooms o centros de realidad virtual.
“Con la llegada de Franquicias Que Crecen a la provincia, Mendoza se integra al mapa de expansión internacional del sistema, fortaleciendo el vínculo entre las marcas locales y los mercados de América Latina, Norteamérica y Europa” afirma Daniel Torres de Franquicias que Crecen Mendoza.