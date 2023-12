Mega DNU: qué significa la desregulación del home office

La Ley de Teletrabajo, fue diseñada para limitar la contratación de empleados remotos, en esta semana se han realizado cambios significativos con el decreto de desregulación del presidente Javier Milei.

Este decreto elimina obstáculos clave para el desarrollo del teletrabajo, al tiempo que establece que para freelancers que brindan servicios en el extranjero, se aplica la legislación laboral extranjera.

El nuevo marco presenta tres modificaciones:

Cuidado de personas:

Se requiere coordinación entre los trabajadores en teletrabajo y los empleadores para conciliar horarios que permitan el cuidado de personas, compensando adecuadamente estos períodos. La jornada no puede interrumpirse cuando el empleador compensa económicamente el cuidado de personas.

Reversibilidad:

Se establece la necesidad de un acuerdo con el empleador para cambiar de teletrabajo a presencialidad. La empresa tiene la opción de revertir al trabajo presencial cuando la naturaleza de la actividad lo demande.

Teletrabajo en el exterior:

Se aplica la legislación del país donde el teletrabajador presta servicios, eliminando la posibilidad de aplicar la legislación argentina.

Modificaciones y freelancers

En cuanto a los freelancers que prestan servicios en el exterior, se establece la aplicación de la ley del país donde se ejecutan las tareas, respetando el principio de territorialidad de la Ley de Contrato de Trabajo.

El nuevo Registro de Teletrabajo simplifica el proceso para que los empleadores registren la modalidad de teletrabajo, siendo un método electrónico y automático. Sin embargo, el decreto mantiene aspectos que ya estaban presentes en la legislación anterior, como la consideración de enfermedades causadas por el teletrabajo como enfermedades profesionales.

Por último, la normativa establece que las enfermedades originadas por el teletrabajo deben ser consideradas como enfermedades profesionales. De manera complementaria, cualquier accidente que ocurra durante el teletrabajo, ya sea en el lugar, durante la jornada laboral o en relación con la modalidad de trabajo remoto, se presume como un accidente de trabajo.

Qué cosas no se mejoran con el DNU

No se permitirá establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión, preservando así la autonomía de los trabajadores en este aspecto. Además, se aclara que la retribución de las horas extras no se considerará un beneficio adicional.

El decreto excluye específicamente el teletrabajo realizado en las oficinas de clientes a quienes el empleador brinde servicios de manera regular. Esto implica que la modalidad de teletrabajo no se aplicará en aquellos lugares donde la empresa tenga una presencia continua.

