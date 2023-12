Medidas de Milei: qué noticias aliviarían los mercados

Hoy, o a lo sumo mañana, se esperan señales claras que permitan marcar la hoja de ruta con miras a estabilizar la economía argentina. Hay confianza de que el país comience a transitar por el camino que reviva la confianza de los argentinos, pero también reinan dudas. El día después al cambio de Gobierno, el mercado despertará expectante buscando encontrar en las noticias un programa económico que les arranque un suspiro de alivio. Igual reconocen que no pueden darse el lujo de fingir demencia: se vienen meses difíciles.

A pedido de este medio, Santiago Carrilero, Matías Lara y Juan Ignacio Brennan, ejecutivos de la empresa Max Capital que es líder en asesoramiento financiero a nivel nacional, enumeraron cuáles son las cuatro noticias que el mercado espera leer mañana tras la asunción presidencial. Ellos estuvieron en la provincia de San Juan el miércoles último, de la mano de los organizadores de Argentina Mining. El encuentro de la compañía que tiene como socio a Ignacio Tillard, hijo de Daniel Tillard (designado por Javier Milei como titular del Banco Nación), repasó las principales variables de la economía teniendo en cuenta los cambios en el ámbito político.

1- Disciplina fiscal

“La Argentina tiene un grave problema fiscal. Ordenar esas cuentas va a ser prioritario para el Gobierno y más que nada para darle una señal al mercado de que la Argentina no va a gastar más de lo que ingresa”, dijo Santiago Carrilero, director Comercial Max Asset Management

2- Política monetaria restrictiva

“La política monetaria también debería ir en línea a ser un poco más restrictiva y no tan expansiva como viene siendo, básicamente eso es bajar la emisión de pesos. Si bien es el deseo de todos, hay que ver si lo pueden hacer porque es difícil bajar el gasto público en la magnitud que quieren hacerlo, no es una tarea sencilla”, señaló Matías Lara, Business Development Manager Max Capital.

3-Reglas claras

“Algo muy bueno también para el mercado va a ser que haya reglas un poco más claras e ir a una desregularización del mercado y que, de acá a un par de meses, se empiecen a liberar todas las trabas sobre todo al mercado y comercio exterior”, comentó Lara.

4-Recibir un diagnóstico

“Voy a sumar que una buena noticia sería un diagnóstico concreto de cuál es el estado de situación. Para un empresario es importante saber cuánto vale su compañía y para el jefe de Estado también, por eso debe tener claro qué recibe y en qué condiciones, y a partir de ahí empezar a ser muy concreto con las decisiones que va a tomar”, dijo Juan Ignacio Brennan, director M&A y Corporate Finance Max Capital

En estas noticias, según comentaron los panelistas, no debe faltar el factor tiempo. “Que todo se empiece a hacer y aplicar en tiempo y forma, porque si hoy o mañana no tenemos definiciones en cuanto a plazo se leerá como que es algo medio negativo. Tener previsibilidad de las cosas que van a hacer desde el minuto uno, más allá de que nos gusten o no. Hay que hacerlo ya, no podemos esperar. El mercado lee como positivo que se van a tomar acciones de cortísimo plazo y que no se van a dilatar en el tiempo”, detalló Matías Lara.

El mercado ya no le da “changüí” al Gobierno, coincidieron los especialistas. “A diferencia de lo que pasó en el Gobierno de Mauricio Macri que transicionó de un Kirchnerismo, dejando un estado de situación crítica intentando llegar a una normalidad, el mercado ya no le da tiempo de changüí. Ese tiempo adicional que se tomó en la administración de Macri, hoy lo quiere concreto desde un inicio, entonces las medidas tienen que ser concretas y bien comunicadas. En terapia intensiva, donde las decisiones se toman en un segundo y si te demoraste una hora perdiste al paciente, en ese estado crítico está hoy la situación que agarra este Gobierno. Hay que aplicar shock y no ser tan gradual”, comentó Juan Ignacio Brennan.

Las primera acciones de Javier Milei como presidente serán claves para la reacción de los mercados.

La mala noticia

En el corto plazo, lo peor que puede pasar es que “se descontrole la inflación. Hay un montón de cuestiones que llevan a tratar de setear expectativas para que la gente crea que esto va a ser así. Venimos de una inflación en noviembre que dará alrededor del 14%, entonces que eso se espiralice muy rápido podría llegar a ser una muy mala noticia porque empieza a mermar el nivel de actividad que ya es bastante bajo. Argentina tiene un problema grande de sus precios relativos y eso es uno de los grandes problemas. Que se espiralice la inflación sería algo malo y hay probabilidades de eso”, dijo Lara.

Por su parte, Juan Ignacio Brennan sumó un factor que considera clave: el estómago social. Es decir, “cuánto va a bancar una sociedad, que hoy está en una agonía económica, ese espiral de inflación que se acelerará necesariamente para que después venga la cura. El mensaje es que no se puede mejorar sin desmejorar un poco más”.

Los dólares en la minería

“Actualmente, la regulación les permite a las empresas mineras traer dólares a través del mercado financiero y eso va, quizás, en detrimento de engrosar las reservas. Esto puede ir cambiando con la desregulación que vamos a empezar a ver. Lo que no pueden hacer es sacarlo por el mercado financiero porque le da una ventaja muy importante de casi un 100% de diferencia contra el tipo de cambio oficial”, dijo Santiago Carrilero.

Ahora bien, pero ¿cómo captar inversión extranjera directa? Con un marco regulatorio concreto, no solo desde lo jurídico e impositivo, sino también “reglas que lo hacen bancable, es decir, financiable. Que puedan acceder a un mercado profundo de largo plazo de financiamiento para proyectos que están en una carpeta que dice ‘No sé cuándo los voy a poder ejecutar porque no tengo la sostenibilidad financiera del proyecto’. Es para asegurar que podemos hacer el primer pozo de perforación y no parar hasta terminar en la explotación minera. Se avanzó mucho en regulaciones en materia sectorial y falta avanzar en regulaciones que hagan financiable al sector. Y ese es el marco de previsibilidad que estamos pidiendo para todas las actividades económicas. La minería, como cualquier industria de capital intensivo, requiere reglas mucho más claras para que el inversor sepa cómo va a entrar y cómo va a salir de su proyecto”, señaló Brennan.

