Matías Manzanares, de la Asociación de Viñateros, en Aconcagua Radio: "En el sector estamos cada vez peor"

El secretario de la Cámara de Kiosqueros, en Aconcagua Radio: "La gente viene y sabe que los precios no han tenido variación"

—La verdad estamos muy preocupados porque se está manejando un discurso raro desde los altos funcionarios. Raro y paradójico, porque en este año manifestamos que se estaba pagando la uva lo mismo que el año pasado y los costos no daban. Nos decían: “Bueno, es un tema del mercado, arréglenselas, no intervenimos”. Por otro lado, leemos hasta el hartazgo, los Twitter que dicen: “Vamos a ayudar al sector productivo con estas mejoras, con estas innovaciones”. Y resulta que nos sacan la ley de contrato y de compra venta de uva, sacan el INV, nos modifican el INTA… O sea, ahí sí intervienen, con el fundamento de “querer ayudar”. Y cuando empezamos a analizar la letra chica estamos cada vez peor. Entonces ahí entra ese doble discurso. Nosotros lo entendemos: cuando por un lado cuando no dan los números, es el mercado. Y por otro lado, “nos quieren ayudar”. En realidad, lo que están haciendo es desguazar leyes, organismos, instituciones que sí ayudaban al sector. Hablando del INV, nos preocupa sobremanera qué va a pasar con la etapa inicial de la elaboración, es decir, el control de la cosecha.