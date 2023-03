Martín Brandi: “Estamos proponiendo un plan de inversiones de U$S 20 millones”

A mediados de febrero, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) anunció la adquisición de cinco áreas petroleras y una inversión de U$S 20 millones en los próximos años, para incrementar su producción en Mendoza. El CEO de la compañía, Martín Brandi, estuvo la semana pasada en la provincia para participar del cuarto Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el Gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), y presentar oficialmente la compra.

Ustedes ya conocen la realidad petrolera en la provincia, ¿con qué expectativas vienen al foro?

En Mendoza venimos trabajando hace mucho tiempo e invirtiendo. Y en ese contexto, de encontrar una provincia donde hemos podido desarrollar bien nuestra actividad, hemos adquiridos cinco áreas nuevas. La provincia ya estaba notificada formalmente de la adquisición, que está todavía por aprobarse, y venimos, aprovechando el foro, para comunicarlo en persona.

Si bien ya había habido comunicaciones previas, la idea es comentar lo que estamos visualizando en las áreas que hemos adquirido, con el objetivo de invertir en exploración para incrementar las reservas. Son áreas que tienen algo de producción, pero que le vemos potencial si hay inversión. Así que estuvimos charlando un poco con funcionarios del Gobierno sobre nuestros planes, para iniciar ahora un camino de tratar de acordar un plan de inversiones y solicitar la extensión de la concesión, que se vence en 2027 y es un plazo corto para el plan que pretendemos desarrollar.

¿Son áreas que se encontraban en operación o abandonadas?

La empresa anterior (Phoenix Global Resources) las explotó durante muchos años, invirtió, pero migró su foco a Vaca Muerta. Y en eso, es sana la decisión que tomó de vender las áreas. Y es mejor para todos, porque nosotros no tenemos vocación de invertir en Vaca Muerta y sí de hacerlo acá.

Nota: PCR adquirió el 100% de participación en los bloques Puesto Rojas, Cerro Mollar Oeste, Cerro Mollar Norte y La Brea, ubicados en Malargüe, y en el área La Paloma-Cerro Alquitrán, en San Rafael; así como una planta de entrega de crudo y otros activos relacionados. Son áreas que forman parte de la zona norte de la Cuenca Neuquina. La transferencia registral de la titularidad se concretará tras la aprobación de la provincia, luego de la correspondiente evaluación técnica, legal y económico financiera.

Y ustedes apuestan a incrementar la producción…

Tienen potencial exploratorio. Cuando uno habla de exploración, uno invierte a riesgo. Si le va bien, incrementa producción y reservas. Y si le va mal, toda la plata que puso la perdió. No hay ninguna certeza de que el incremento de producción y reservas vaya a ocurrir. Sí tenemos confianza y por eso vamos a hacer las inversiones. Y estamos proponiendo este plan.

¿Cuál sería la inversión y el plazo?

Nosotros estábamos visualizando en el orden de U$S 20 millones, pero en el marco de una negociación con la provincia para pedir una prórroga en la concesión, sabemos que el Gobierno tiene que quedar satisfecho con el monto de inversiones que se propongan. Con lo cual, no es un número que hoy esté definido. La cifra final va a surgir de un proceso que todavía no empezó. Nosotros vamos a proponer un plan de inversiones y, en base al potencial de las áreas y lo que los equipos técnicos de la provincia entiendan, acordaremos, para que podamos abordar rápidamente un plan.

Martín Brandi, CEO de la petrolera PCR. Foto: Mariana Villa / Los Andes

La producción viene cayendo de modo sostenido en la provincia, ¿qué potencial ven en este contexto?

Lo que ha pasado en Mendoza, en realidad viene ocurriendo en prácticamente todas las provincias, menos Neuquén. O sea, todas las provincias han tenido una baja en la producción de petróleo y de gas. El foco de las compañías petroleras grandes, hoy, es Vaca Muerta. Sin embargo, Mendoza sigue teniendo potencial, sobre todo en convencional. Y lo que se necesita para que ese potencial se traduzca en mayor producción es que empresas que tengan interés en eso vayan tomando esas áreas para revertir, o por lo menos a morigerar, la caída en la producción.

Los yacimientos que están hoy en explotación se han descubierto hace un tiempo y lo natural que ocurre en la industria petrolera es que un yacimiento, a medida que uno va extrayendo, ya sea petróleo o gas, la presión en el reservorio disminuye. Y cuando disminuye la presión, fluye menos fluido y la producción va bajando. La única manera de revertir esto es con inversiones. Creo que la provincia entiende el contexto y que hay un recurso que no es Vaca Muerta, pero que de todas maneras sí es valioso y se puede poner valor con políticas inteligentes.

En ese contexto, Mendoza Activa fue algo positivo y si podemos participar en nuevos llamados, seguimos interesados en aprovechar ese programa para canalizar inversiones. (Nota: PCR fue la cuarta empresa que comprometió mayor inversión en el primer llamado de la cuarta edición: $1,4 mil millones, en 18 pozos).

¿Hay otras políticas que podrían acompañar estas intenciones de inversión?

No en particular para las áreas que adquirimos. Pero voy a nombrar un ejemplo de otra empresa: Llancanelo es un yacimiento que tiene YPF que tiene un crudo pesado, que es muy caro producir y el Gobierno trabajó con la empresa para tratar de encontrar la manera de explotar ese recurso, que genera riqueza y empleo si uno lo puede poner en valor. Finalmente, redujo las regalías porque entendió que el 12% o el 20% de algo que está bajo tierra es lo mismo que nada y que es mejor tener el 6% de algo.

Es un caso puntual, pero muestra que en la provincia uno se puede sentar a hablar y si trae un proyecto de inversión, tiene técnicos que lo pueden analizar y entender qué condiciones son necesarias para que ese proyecto se materialice.

¿Es una de las opciones que podría estar incluida en la negociación?

Por lo pronto, lo seguro es que vamos a tener que comprometer inversiones. La realidad es que la provincia no tomó ningún compromiso. Nosotros compramos las áreas con buenas expectativas.

Más allá de que hay varias cosas por definir, ¿tienen un número de pozos exploratorios y de puestos de trabajo que se generarían?

Está sujeto a lo que negociemos con la provincia, que tiene especial interés en que las inversiones se hagan lo más rápido posible. Nosotros también tenemos interés de que sean rápido, pero que sean exitosas y hay un trabajo que queremos hacer, que es reprocesar la sísmica 3D. Eso es una inversión, que lleva un tiempo. Y después se hace un estudio para decidir dónde hacer los pozos. Sí sabemos que en un horizonte de no más de tres años debieran gatillarse estas inversiones. Después, si son exitosas, se multiplican por cinco o por diez.

Y con respecto al empleo, ya estamos incorporando algunas personas en las nuevas áreas y todas las que estaban trabajando continúan. Y si hay éxito con las exploraciones, se generan empleos, que no son tanta cantidad, pero sí de largo plazo, porque cuando uno encuentra hidrocarburos y los desarrolla, el período de explotación es de 25 años. Pero la noticia positiva de cuántos puestos de trabajo se generarán va a depender un poco de del resultado de las inversiones.