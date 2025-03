Luis Caputo: "El dólar no se va a disparar de ninguna manera"

En ese marco, Caputo dijo que la oposición y algunos periodistas generan incertidumbre. “Eso provoca que algunos, por especulación, importen y no exporten. Las reservas que se van a perder hoy, se van a recuperar en los próximos días ”, aseguró el ministro. Y detalló: “Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en ese momento te dije en una entrevista que el dólar converja con el Contado con Liqui”.

“Acá no hay posibilidad de cimbronazo” , insistió de nuevo Caputo, y sostuvo que hoy “hay muchos militando corridas, porque el dólar vale 1.300″. El ministro añadió: “El dólar subió 15% en todos estos meses. El dólar no se va a disparar de ninguna manera ”. Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó: “No estamos tomando deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo . Reemplazamos los papelitos de colores por dólares” .

En ese instante de la entrevista, el ministro insistió con que aún con el programa del gobierno anterior “íbamos a una hiperinflación” . “Llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al Fondo y al mundo que teníamos razón sobre el equilibrio fiscal, bajar la inflación y no devaluar . Para septiembre u octubre les dijimos: podemos continuar con nuestro programa, o ustedes pueden subirse y acelerar el proceso”, reveló Caputo.

“Sin el Fondo, iríamos comprando reservas para recapitalizar el Banco Central (BCRA) gradualmente. Las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo default y devaluaciones porque sí. Eso es producto de que se hacían las cosas mal. Esto en Argentina no se hace hace 120 años. En el país no lo vio absolutamente nadie”, señaló Caputo.

El ministro aseguró que los dólares que envíe el FMI pasarán a ser de libre disponibilidad en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y dejó trascender que el Gobierno pidió un desembolso inicial al organismo superior al 40% de los USD 20.000 millones, que es el monto total del acuerdo en negociación. Además, Caputo aseguró que en los últimos días “no gastó USD 1.700 millones conteniendo al dólar, es lo que está obligado a dar en el mercado de cambios. En los últimos diez días hay más importaciones que exportaciones. Sabíamos que iba a pasar. Hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos también”, planteó.

El ministro de Economía Luis Caputo junto a la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: X / @Luiscaputoar) El ministro de Economía Luis Caputo junto a la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: X / @Luiscaputoar)

Luis Caputo sobre los dichos de la oposición

En otro tramo de la entrevista con LN+, Caputo fue consultado sobre las críticas de referentes del kirchnerismo y el llamado de atención de Mauricio Macri acerca de la falta de institucionalidad del Gobierno. Sobre esto último, Caputo, quien fuere funcionario también en la administración macrista, cuestionó: “(La institucionalidad) Es una de las mejores cosas que hemos logrado. Es un clásico en la Argentina que te ataquen políticamente y que repercuta en lo económico. Eso pasaba porque la macroeconomía estaba desordenada. Hoy repercute poco y anda”.

Macri, sobre los cambios en el Central: "Caputo nunca tuvo vocación de ejercer el cargo" Mauricio Macri y Luis Caputo.

Bajo la misma línea, el ministro apuntó contra el kirchnerismo y la oposición a la cual acusó de querer desestabilizar al Gobierno. “Tratan porque es la especialidad del Kirchnerismo, es lo único en lo que son buenos: tratar de jorobar políticamente, pero cada vez les cuesta más”, manifestó. Y sumó: “El Kirchnerismo genera volatilidad y miedo".

Luis Caputo y la recuperación "notoria"

En el final de la entrevista, Caputo señaló que existe una recuperación “notoria” de la economía. “Creo que el crecimiento de la economía se siente mucho, en autos, motos, alimentos, inmobiliario, ni hablar de minería, agro y energía. Son muchos menos los sectores en los que no se siente, como la construcción y la industria pesquera”, detalló el ministro.

Asimismo, el ministro de Economía enfatizó: “Los salarios en términos reales subieron casi un 6% desde noviembre. Si uno dice que la gente está mal, parece que uno tiene la culpa de que la gente esté mal, pero venían de estar peor y el presidente no ganó porque la gente estaba bien. Hoy la gente está mejor. No somos Suiza, pero la mejoría lo reflejan los números. Las jubilaciones están un 9% arriba en términos reales, sin tener en cuenta el bono, y la pobreza cayó al 30%. Sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”.