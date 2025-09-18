18 de septiembre de 2025 - 11:22

Lucas Magnano de Coninagro: "El campo argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan"

Habló en la apertura del Congreso de Coninagro sobre la necesidad de mejorar el entremado productivo y de la oportunidad que tiene el campo hoy.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, inauguró el Congreso 2025

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, inauguró el Congreso 2025

Foto:

Los Andes | Soledad Gonzalez
Por Soledad Gonzalez

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, inauguró el Congreso Coninagro 2025 con un mensaje que combinó reconocimiento, autocrítica y pedidos concretos hacia la política. En su discurso, subrayó la importancia de fortalecer el sistema cooperativo y llamó a construir consensos para el desarrollo del campo argentino.

Leé además

El economista David Miazzo durante su charla en Coninagro.

David Miazzo: "Desde 2018 el 69% de los meses el vino estuvo en rojo"

Por Soledad Gonzalez
Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires en Congreso Coninagro.

Axel Kicillof en Coninagro criticó a Milei y aseguró que nunca ha pronunciado la palabra "producción"

Por Soledad Gonzalez

El dirigente sostuvo que el campo argentino atraviesa una transformación profunda. Estamos viviendo un cambio de época, no solo a nivel productivo y tecnológico, sino también en los mercados. Si disponemos de las herramientas necesarias, podemos convertirlo en una gran oportunidad”, aseguró.

En sintonía, trazó un paralelismo con la política económica nacional. “Coincidimos con una economía ordenada, porque es sumamente importante para todos”, señaló en referencia al plan de déficit cero del Gobierno.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Guillermo Francos y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Guillermo Francos y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Guillermo Francos y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO

Coninagro: consensos y democracia

Magnano insistió en la necesidad de generar diálogo político. “Disentir no es una declaración de guerra, y coincidir no es un acto de obsecuencia”, lanzó. Y advirtió a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre: “No se olviden de quienes votan, porque después de la asunción empiezan las demandas que muchas veces no se concretan”.

También expresó preocupación por la falta de interés ciudadano en procesos electorales recientes. Según dijo, “hubo un claro ganador y fue el desinterés. No debemos tomarlo como algo normal, porque al final creo que no ganó ni perdió nadie. No debemos exponer a estos riesgos al sistema democrático”.

El titular de Coninagro remarcó que el campo argentino aporta “6 de cada 10 dólares que ingresan al país”, pero lamentó la falta de inversión. “Necesitamos hablar seriamente de infraestructura y planificación, porque debemos fertilizar más, implementar nuevas tecnologías y lograr producciones rentables”, indicó.

En paralelo, subrayó la importancia de la educación: “Es hora de empezar a formar ciudadanos en las escuelas y universidades”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guillermo Francos Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en el Congreso de Coninagro.

Guillermo Francos: "Hay sectores que están de acuerdo con que los gastos sean mayores que los ingresos"

Por Soledad Gonzalez
En Coninagro el analista político Lucas Romero, director de Synopsis habló de la realidad nacional.

Lucas Romero en Coninagro: "El Gobierno puede ganar en octubre pero no controla las variables centrales"

Por Soledad Gonzalez
Economías regionales: la yerba mate es una de las actividades complicadas.

Economías regionales: seis actividades en rojo alertan sobre el deterioro del negocio

Por Redacción Economía
Mauricio Badaloni habló de la energía y del futuro del transporte

Mauricio Badaloni: "Hay que examinar la trazabilidad de la electromovilidad"

Por Diana Chiani