Lucas Magnano de Coninagro: "El campo argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan"

Habló en la apertura del Congreso de Coninagro sobre la necesidad de mejorar el entremado productivo y de la oportunidad que tiene el campo hoy.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, inauguró el Congreso Coninagro 2025 con un mensaje que combinó reconocimiento, autocrítica y pedidos concretos hacia la política. En su discurso, subrayó la importancia de fortalecer el sistema cooperativo y llamó a construir consensos para el desarrollo del campo argentino.

El dirigente sostuvo que el campo argentino atraviesa una transformación profunda. “Estamos viviendo un cambio de época, no solo a nivel productivo y tecnológico, sino también en los mercados. Si disponemos de las herramientas necesarias, podemos convertirlo en una gran oportunidad”, aseguró.

En sintonía, trazó un paralelismo con la política económica nacional. “Coincidimos con una economía ordenada, porque es sumamente importante para todos”, señaló en referencia al plan de déficit cero del Gobierno.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Guillermo Francos y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO Coninagro: consensos y democracia Magnano insistió en la necesidad de generar diálogo político. "Disentir no es una declaración de guerra, y coincidir no es un acto de obsecuencia", lanzó. Y advirtió a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre: "No se olviden de quienes votan, porque después de la asunción empiezan las demandas que muchas veces no se concretan".

También expresó preocupación por la falta de interés ciudadano en procesos electorales recientes. Según dijo, “hubo un claro ganador y fue el desinterés. No debemos tomarlo como algo normal, porque al final creo que no ganó ni perdió nadie. No debemos exponer a estos riesgos al sistema democrático”.