Los empresarios locales piden definiciones en materia cambiaria y más claridad

El recorte de los subsidios, el incentivo a las exportaciones y la ratificación del sendero fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron algunos de los puntos más importantes que anunció Sergio Massa. Los referentes de las principales cámaras económicas en la provincia opinaron sobre estas disposiciones y evaluaron el impacto que tendrán para el país y Mendoza en particular.

Más dudas que certezas

Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), comentó que en principio la cámara se reunirá (hoy) para evaluar los anuncios que realizó el ministro. “No sé si el núcleo duro del Kirchnerismo le va a permitir estos ajustes”, dudó, y aclaró que lo dejó preocupado la falta de profundidad sobre los temas candentes para la economía, como “el combate a la inflación, la paridad cambiaria, las retenciones a las exportaciones y la fiscalización al sector privado”.

Ariosto hizo referencia además a que en el discurso no se avanzó sobre una autocrítica respecto al gasto público. El hotelero puntualizó que en el discurso “se vio a una persona solvente, pero que ha dado poco al desarrollo de un plan”.

En tanto, Eduardo Pulenta, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), recomendó cautela, a la espera de mayores detalles. “No habló del sistema cambiario, de las retenciones a las exportaciones, de cómo conseguir el superávit fiscal y comercial, de inflación ni emisión”, protestó.

También compartió su opinión Matías Díaz Tellí, presidente de la Unión Industrial Mendoza (UIM), quien aseguró que es importante para la provincia y el país el mensaje de optimización del uso de los recursos. “Es el caso de los subsidios. Es importante el hecho de que se va a tener que cuidar el consumo para mantener el beneficio. Cuando uno está pagando tan por debajo del valor real de algo, se cae en el vicio del derroche”, alertó.

Como punto crítico, Díaz Telli cuestionó la falta de precisiones de Massa respecto a cómo será el programa de incentivos para la liquidación de exportaciones. Además, protestó por la falta de beneficios concretos para la minería mendocina. “San Juan, con un proyecto minero, exporta más que toda la economía mendocina junta”, subrayó.

El economista y ex presidente del Consejo Empresario de Mendoza (CEM), Federico Pagano, hizo referencia al régimen especial para que se puedan utilizar bonos de la deuda pública como una moneda de pago de deudas fiscales. “Esto pretende que el sector privado tome los títulos de deuda y los utilice para el pago de sus compromisos fiscales. En la medida en que esta operatoria implique un menor costo impositivo para el privado puede ser viable, pero si es lo mismo pagar los impuestos con bonos de deuda o no, no tendrá sentido”, explicó.

En materia de producción, Massa anunció “incentivos fiscales” para los sectores exportadores, entre ellos los de energía, minería y economía del conocimiento. Como parte de las medidas se habló de una baja en las retenciones para ventas incrementales al exterior. Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, destacó que “el ministro no aclaró como lo va a hacer”, pero opinó que los estímulos para la actividad siempre son positivos.

Para Bustos Carra, quedó pendiente también la postura sobre la paridad cambiaria. “En lo personal, mis expectativas no fueron ni defraudadas ni confirmadas. Massa es un político y realizó una presentación emotiva. Hay que esperar para ver cómo reaccionan los mercados”, finalizó.

Puntos altos y bajos

Jaime Rodríguez, coordinador en Cuyo del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), compartió su opinión respecto a cuáles de las medidas anunciadas por Massa y tendrán un impacto significativo en la economía local. “Entre los anuncios realizados, es destacable el hecho de que solo se otorgarán subsidios a aquellos usuarios con un consumo eléctrico de hasta 400 kw/h”, indicó.

En el plano netamente administrativo, Rodríguez destacó como punto positivo el anuncio del congelamiento de la planta del Estado y el hecho de que el Gobierno no se va a financiar más con emisión monetaria. Como puntos negativos, el experto resaltó que no se habló de la unificación de tipos de cambio, que era algo que se esperaba, ni se hizo ninguna mención a los ajustes impositivos.