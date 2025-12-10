Logística: fuerte aumento presionado por los combustibles

El Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T) para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) registró un marcado incremento en noviembre de 2025.

Uno de los motivos principales fue el aumento de los combustibles , lo que ejerce una presión alcista sobre la inflación general que para el penúltimo mes del año también se espera que supere los dos puntos mensuales que traía. El principal impulsor del aumento en los costos logísticos fue la entrada en vigor del tercer tramo del último acuerdo paritario, lo que impactó directamente en el costo de la mano de obra.

Sin embargo, otros rubros esenciales para la operación también experimentaron alzas significativas. El estudio diferencia los costos de la logística con y sin transporte. En el primer caso, el incremento de noviembre fue de 2,65% lo que terminó en un acumulado anual de casi 34% y en el segundo de 1,26%. En este caso, el alza de los 11 meses de 2025 fue de 28,74%.

En la Logística Sin Transporte los que siguen fueron los ítems con mayores aumentos:

Pallets: El componente que tuvo el mayor salto fue el de los pallets, con una suba de 17,76%, Alquileres: El costo de alquiler creció 4%.

Materiales: El film stretch (material de embalaje) se incrementó un 3,05%.

Otros: Se sumaron aumentos en comunicaciones (2,22%) y en el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) con 1,08%.

En tanto, al considerar los valores de la Logística Con Transporte, la suba se acentúa por la incidencia del costo energético y de mantenimiento vehicular: Los mayores incrementos fueron:

Combustible: Registró un incremento del 7,34%.

Mantenimiento: Las reparaciones subieron 1,95%, mientras que los neumáticos lo hicieron en 1,03%.

Gastos Operativos: Los gastos generales aumentaron 1,80%, los seguros 1,09% y el material rodante 1,08%.

Mejoró el crédito y sigue mal la presión fiscal

En un dato atípico en el panorama, el informe de la UTN-C3T destacó una disminución en el costo financiero, que cayó -7,41%. Esta es la primera baja registrada para este ítem desde el mes de febrero del mismo año, aunque su impacto mitigador no fue suficiente para compensar la escalada general de los costos operativos y salariales.

Este incremento en el costo de mover, almacenar y distribuir mercadería es un claro indicador de la persistente presión inflacionaria. Al ser la logística un componente ineludible en la cadena de valor, la suba se traslada inevitablemente al precio final de los productos que llegan a los consumidores, afectando el poder adquisitivo y el panorama económico general.