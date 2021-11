Las exportaciones de Mendoza crecieron 13% entre enero y setiembre

En los primeros nueve meses de 2021 las exportaciones de Mendoza registraron una mejora del 13% en valores FOB con respecto al mismo período del año pasado, según estadísticas elaboradas por ProMendoza. Así, se pasó de exportar por U$S 1.024 millones en 2020 a vender por U$S 1.155 millones este año. Lo negativo es que se dio una leve caída en volúmenes del 3%, al pasar de 901.249 a 878.675.893 toneladas de mercadería enviadas el exterior.

Con caída en valor y en volumen se presentan los Productos Primarios, que a septiembre del año pasado exportaban por valores de US$ 168 millones y este año lo han hecho por US$ 142 millones, una caída del 16%. Ese número menor se da especialmente por la caída del valor internacional del ajo. En volumen la caída ha sido de solo el 2 %, pasando de 168.463 t a 164.635 t.

Sin embargo, dos conjuntos sobresalen con aumentos hasta septiembre: Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía (CyE). El último de ellos creció un 287 % en valor (de US$ 5,8 millones a US$ 22,5 millones) y un 789 % en volumen (de 8.515 t a 75.687 t.). El crecimiento se explica en parte por el regreso de más vuelos aéreos internacionales (la carga de combustible a empresas extranjeras cuenta como exportación).

Las exportaciones de Mendoza en los primeros nueve meses del año.

De Origen Industrial

Como se comentaba, un rubro que sobresale y consolida su recuperación son las MOI, que en 2020 tuvieron una caída del 44 % en valor y del 38 % en volumen con respecto a 2019. Este año, con mayor actividad y la reapertura del comercio internacional, a septiembre ya llevan un crecimiento acumulado del 47% en valor (pasó de US$ 111,5 millones a US$ 164 millones) y del 54 % en volumen (de 117.719 t a 181.127 t).

Mario Lázzaro, gerente de ProMendoza, recordó que las Manufacturas de Origen Industrial representan solo el 20% del total exportado por la provincia, pero advirtió que su evolución, que a su vez tiene una gran diversificación de empresas, “muestra un repunte más que interesante, tanto en valor como en volumen”.

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su vicepresidente para Industria, Mario Doña, explicó que hoy se vende más a países limítrofes como Chile, de modo de sortear la falta internacional de containers. Además, crecen los encadenamientos productivos entre Argentina y Chile, cuando en un país se elabora una parte y luego se concluye en el otro.

“La conectividad terrestre es un tema fundamental. Además, con poder viajar de un lugar a otro podremos crecer más, porque, aunque tengas la tecnología para hacer reuniones virtuales, es importante ver en persona los problemas concretos y las posibilidades”, analizó.

Dentro de las MOI, el crecimiento se dio en rubros como “Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes” (+164 % en volumen y 197 % en FOB), “Herramientas y cuchillería de metal” (+295 % en volumen y 114 % en FOB) y en “Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios” (+330% en volumen y 165% en FOB).

Un ejemplo es “Manufacturas de piedra y amianto”, que pasó de exportar 18.374 t a 46.197 t (+ 151 %), y en valores pasó de US$ 1,8 millones a US$ 4,85 millones (+ 170 %). Un crecimiento menor, pero más importante en números es el de “Materias plásticas y sus manufacturas”, que en volumen pasó de 30.600 t a 44.899 t (+ 47%) y en valores FOB aumentó de US$ 36,3 millones a US$ 68,3 millones (+ 88%).

El vicepresidente para Industria de la FEM explica que hoy una traba para crecer son las demoras logísticas para importar la materia prima. Así, por ejemplo, antes en 35 días se podía traer una plancha de acero inoxidable desde Europa, pero ahora se debe pensar entre 60 y 90 días.

Además, Doña cree que el sector ya cuenta con una inercia positiva y que, si se logra concretar las importaciones, habrá un buen panorama: “Nosotros estamos acostumbrados a problemas como demoras o inflación, mientras que para la gente de Europa que te aumenten un 10% es terrorífico. Creo que el mundo está ávido de bienes, hoy nos encontramos con esa luz y hay muy buena esperanza”.

Alta y baja del vino

Si se pone la lupa sobre las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), estas crecieron un 12 % en valor (de US$ 708,6 millones a US$ 794,5 millones), pero disminuyeron un 9 % en volumen (de 443.381 t a 401.479 t). Puntualmente, en el vino decayeron las ventas a granel -con muy buena temporada el año pasado- un 42% en volumen, mientras que los vinos fraccionados, de mayor valor, crecieron en volumen un 53% acumulado.

Mario Lázzaro, de ProMendoza, explicó que las bodegas, tratando de diversificar mercados, están exportando mucho volumen. “Hay una mayor cantidad de pymes que se están animando a vender fuera del país, utilizando las diferentes herramientas que hay. Vemos mucho esa tendencia en ProMendoza”, señaló.

“Los hubs ya están operando. Son varias las bodegas que lo están utilizando. Además, las sanciones geopolíticas de China a Australia (por el conflicto sobre el origen del Covid-19) nos dan una buena oportunidad para el vino a granel en el país asiático, más allá de que los números generales muestran caída en ese producto”, agregó el gerente de ProMendoza.

En una nota reciente de este medio, Martín Hinojosa, titular del INV, explicaba también que la apertura del canal On premise (con una mejor llegada a los consumidores), permite seguir exportando con cada vez mayor valor agregado. “Hay que destacar que en el acumulado también se viene creciendo en valor”, remarcó.

Además, la presidente de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, señaló que se esperaba una recuperación del mercado estadounidense, el principal destino de Argentina. Al hablar sobre el valor de los fraccionados en miles de dólares, puede verse un crecimiento del 7,9% (de U$S 66,4 millones en octubre de 2020 a U$S 71,6 millones en igual mes de 2021).