Las cuentas públicas tuvieron déficit en julio por el pago de la deuda y el aguinaldo: -$168.500 millones

El Ministerio de Economía informó que las cuentas públicas tuvieron déficit financiero en julio por $168.515 millones . La baja se debió al pago de intereses de deuda y el aguinaldo de estatales, siendo el primero del año y el segundo en la gestión de Javier Milei. Como contrapartida, se mantuvo el superávit primario en 1,7 billones de pesos.

El rojo fiscal se debió a que “en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones , lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio".

“Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses ”, detallaron desde la cartera que conduce Luis Caputo.

Además, otro factor importante en el sexto mes del año es el pago del medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional (SPN). Esto también fue considerado por Economía para argumentar el resultado deficitario.

A pesar del mal dato, Caputo destacó que “ el resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones , equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación”.

Por otra parte, el superávit primario se incrementó 41% en términos reales frente al mismo mes de 2024. Esto implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones en la comparación interanual.

Sobre este último registro, Economía puntualizó que “el crecimiento de los ingresos de 2,8% interanual real, y la caída del gasto primario de -1,3% real interanual, aún preservando el gasto social que crece al 5,7% interanual en términos reales, siguen mostrando el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional con el equilibrio fiscal, sin descuidar la situación de los sectores más vulnerables”.

En ese marco, el SPN acumuló al séptimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB), “profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno”. Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.).

Respecto a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +39,8% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

En julio, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), creciendo nuevamente a un ritmo menor al de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24.

Cabe mencionar también que las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según señaló el Ejecutivo.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).