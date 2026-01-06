6 de enero de 2026 - 13:25

Las constructoras ligadas a la corrupción ya no podrán participar de las licitaciones públicas

Lo estableció el Gobierno Nacional en el último Boletín Oficial. Ahora se deberá verificar que los oferentes no integren las listas de inhabilitaciones.

Los Andes
Redacción Economía

A través del decreto 5/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei modificó el régimen de contrataciones estatales donde amplía las restricciones. A partir de ahora, las empresas vinculadas a casos de corrupción o que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas no podrán acceder a las licitaciones.

Redacción Economía
Los proveedores y contratistas en procedimientos de obras, bienes y servicios del Estado Nacional tendrán que enfrentar nuevos criterios de inelegibilidad. Los organismos estatales deberán evaluar las ofertas y verificar que los oferentes no integren las listas de inhabilitaciones elaboradas por el Banco mundial y el BID.

Vialidad Nacional.

"La contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. La República Argentina debe adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión. La corrupción deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo", indicaron en el Boletín Oficial.

Además, remarcaron que el Estado tiene la tarea de "implementar medidas a los fines de disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional pueden ser de tipo penal, civil o administrativo, incluyendo entre estas últimas la exclusión, inhabilidad o inelegibilidad en procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos".

El año pasado, se modificó el registro de empresas que se anotan para participar de las licitaciones de las obras públicas. Las compañías deben inscribirse en el nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma que unifica y moderniza los mecanismos de inscripción y calificación.

