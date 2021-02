Las 15 claves a tener en cuenta sobre el nuevo registro de contratos de alquileres en la AFIP

c) locaciones temporarias de inmuebles -urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

d) locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles -como por ejemplo locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, complejos, centros o “polos” gastronómicos, culturales, complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados, centros de convenciones, multieventos o similares, terrazas, sótanos, azoteas, etc.-, cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos.