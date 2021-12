La promoción del vino en tetra conquistó a la sociedad de Ghana y se hizo viral

Hace algunos meses, el vino en envase tetra brik había quedado en el foco de la polémica por una degustación que hizo el periodista y sommelier Fabricio Portelli en la Televisión Pública. Después que propios y ajenos a la elaboración en este tipo de envase aclararan que se trata de vinos de muy respetable calidad, en las redes comenzó a circular un video en el que se presenta al tetra como un vino fino para la alta sociedad de Ghana.

Las imágenes fueron publicadas en Twitter por el usuario @Figueroa_Reyes, quien junto al video escribió: “Les cuento que en República de Ghana el vino Termidor en Tetra les parece elegante”.

En el simpático comercial muestra a una distinguida familia del país africano en una cena de aniversario. Con la mesa repleta de comida, velas y copas, el anfitrión les da la bienvenida a sus invitados y les ofrece disfrutar del vino elaborado por Grupo Peñaflor.

Para mostrar la variedad de toda la línea, una de las invitadas pide vino dulce. De inmediato, la dueña de casa saca otras dos cajas con las variedades blanca y tinta en su versión dulce.

Sobre el final, se puede ver a los protagonistas disfrutando de un brindis, mientras que en la pantalla aparece la leyenda “Sea elegante, beba Termidor”.

Polémica por la calidad del vino en tetra

Aunque existe el prejuicio sobre este tipo de vinos, como dijo Portelli es como cualquier otro y se elabora bajo la supervisión de un enólogo. Hace un tiempo, Fernando García, el encargado de elaborar uno de los vinos que más se consume en el país, Toro, habló con Los Andes y dio su opinión al respecto.

“Hay un prejuicio de que el vino en tetra es malo y verdaderamente no es así. Si no, no tendría las ventas que tiene. En Mendoza hay muchos enólogos que hacen mucho esfuerzo y está bueno que se los reconozcan. Otros proyectos de alta gama pueden tener más prensa y tienen su mercado, pero la vitivinicultura de la provincia se sostiene con los vinos de precio medio y bajo”, aclaró en ese momento.