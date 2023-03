La inflación saltó la barrera de los tres dígitos después de 31 años

La información que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en la tarde de ayer sobre los precios hace prever un panorama difícil para lo que está por venir: la inflación superó la barrera de los tres dígitos después de 31 años.

Según el Indec, la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero se ubicó en el 6,6% en relación a enero y el primer bimestre del año cerró con un 13,1% de aumento. Esta vorágine en los precios también marcó que la inflación acumulada en los últimos 12 meses se posicione en el 102,5%.

El ranking de los rubros que más subieron en febrero.

Hay que remontarse a octubre de 1991 para encontrar una cifra similar a la publicada ayer por el Indec. Fue con Carlos Menem de presidente, Domingo Cavallo en el ministerio de Economía y el plan de convertibilidad que había nacido seis meses antes, cuando la inflación interanual rondó el 102,4%.

Mientras que el promedio de suba en febrero fue 6,6%, el rubro que registró un aumento más fuerte fue el de Alimentos y Bebidas, con una variación del 9,8%. Detrás quedaron el rubro Comunicación, que cerró febrero con el 7,8% de aumento, y el rubro Hoteles y Restaurantes que subió sus precios el 7,5%.

En el caso de Mendoza, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) indicó que el nivel general del índice de precios al consumidor, tomando como parámetro el Gran Mendoza, registró en febrero una variación del 6,2% en comparación a enero. Esto representó una suba de poco más de un punto ya que el mes pasado la inflación rondó el 5,1%.

Inflación en Mendoza.

Con los números de la DEIE, la inflación acumulada Mendoza en comparación al mismo mes del año anterior arrojó como saldo un incremento del 101,7%.

Descontrol y aceleración de la inflación

Para los especialistas, el panorama por delante no es para nada alentador y dejan picando en el aire la posibilidad de una aceleración en la inflación. “Desborde, descontrol”, “fracaso de la política económica”, “sistema que pende de un hilo”, son algunas de las frases que lanzaron los economistas.

“Alimentos y bebidas se descontroló mucho, especialmente la carne, pero no hay que quedarse con el análisis de la carne sino pareciera que se le quiere echar la culpa a ese solo producto y en realidad hay una cuestión de desborde en la gran mayoría delos precios”, sintetizó Sebastián Laza. Para este economista, asesor del Ministerio de Economía mendocino, los datos relevados por el Indec no hacen otra cosa que certificar que “cada vez queda más lejos la meta que se fijó (el ministro de Economía Sergio Massa) del 60% anual o el 4% mensual”.

“La economía está desbordada, las variables macroeconómicas están prácticamente descontroladas y creo que esto muestra un fracaso final de la política económica del gobierno de (Alberto) Fernández”, sostuvo Laza. Acto seguido, encendió aún más las luces de alarma al considerar que el resultado de febrero “puede estar preanunciando una aceleración mayor de la inflación y problemas cambiarios”.

“Hay una cuestión de descontrol de todos los precios de la economía, un fracaso de las políticas económicas de este gobierno y creo que se vienen meses complicados”, alertó el especialista.

Daniel Garro, economista y CEO de VALUE International Group, consideró que los números difundidos por el organismo nacional de febrero vienen a ratificar que “es una inflación muy alta que tiene Argentina ya hace bastante tiempo y que el Gobierno encarando las cosas por el lado del control de precios, de controlar el tipo de cambio, congelamiento de precios y tarifas y tratar de que los salarios estén subiendo por debajo de la inflación, no es la forma en que se baja la inflación”

El problema para el CEO de VALUE International Group está en la emisión monetaria que realiza el Gobierno y que realiza el Banco Central para sostener todo el sistema “que pende de un hilo”. En la visión de este economista, que la inflación haya superado la barrera de los tres dígitos “era solo cuestión de tiempo, nada más”.

Panorama difícil

“El problema lo genera el Gobierno y lo que hace es encubrirlo con control de precios, tratar de sostener el tipo de cambio, lo cual tiene un costo enorme para la ciudadanía y que además es un sistema que pende de un hilo y en cualquier momento se cae el castillo de naipes y chau. Esto recién empieza, los números van a ser cada vez más altos pues cada vez le va a costar más al gobierno sostener los precios, porque sigue emitiendo dinero para poder sostener el sistema que intenta que no se le desbarranque antes de las elecciones”, afirmó Garro.

Antes de concluir, Garro dejó flotando en el aire una inquietud que por estos días está generalizada: “La gran pregunta acá es si lo pueden sostener hasta antes de las elecciones o el próximo gobierno tiene que asumir las consecuencias de esta locura que está haciendo el actual gobierno”.

Una vez conocida la evolución de los precios en febrero, el economista Gonzalo Diez trajo a colación la meta que el gobierno había fijado de una inflación anual en alrededor del 60%. “Para conseguir un 60% de inflación anual el gobierno necesitaría tener un ancla nominal, algo que haga que los precios en general, los salarios y si se quiere el precio del dólar también no puedan variar libremente”, explicó Diez.

“Pero esto nos presenta 2 problemas. El primero es un problema de confianza: la mayoría de los agentes económicos ya no creen en la capacidad del gobierno para controlar la inflación, por ende, sin importar lo que diga el gobierno que va a hacer, nadie lo va a tomar como si fuera a suceder tal cual se anunció”, afirmó este economista que trabajó varios años en medición de precios.

El segundo gran inconveniente que planteó Diez es “la coyuntura” y la emisión monetaria: “Tenemos mucho gasto, y ese gasto hoy se financia con emisión, mientras no se corte eso, la inflación no va a disminuir, y disminuir el gasto en año electoral, no es algo común. Más aún, la semana pasaba hubo turbulencias en los mercados a raíz de la caída del Silicon Valley Bank (SVB). Estos cimbronazos siempre nos afectan y por lo tanto no creo que mejoren las condiciones externas, lo que podría llegar a retirar un poco de presión inflacionaria”.

Para cerrar la idea, el economista no se anduvo con vuelta y aseguró que “sin ánimos de ser pesimista, para lograr un 60% de inflación en 2023, necesitaríamos quizás, un milagro”.