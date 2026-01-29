La fintech más grande de Brasil llega a la Argentina y desafía a Mercado Pago con una ofensiva millonaria

La fintech brasileña Nubank anunció que abrirá nuevamente oficinas en la Argentina , una decisión que generó revuelo en el sector financiero local por el peso que la compañía tiene en la región y el mundo, además por el nivel de competencia que podría introducir en el mercado.

El desembarco se da en un contexto de fuerte expansión de las finanzas digitales y de alta adopción de estas plataformas por parte de los usuarios argentinos, así como también en medio de las libertades políticas, económicas y sociales que ofrece el Gobierno Nacional.

Nubank cuenta con más de 120 millones de clientes en América Latina , según informó Noticias Argentinas, y su llegada al país podría ampliar de manera significativa esa base, especialmente en un mercado donde las fintech ya están plenamente incorporadas al consumo cotidiano.

El interés es aún mayor ante la expectativa de que la empresa salga a competir con fuerza en la remuneración de depósitos y en la oferta de créditos. De acuerdo con medios brasileños, la compañía planea invertir unos 474 millones de dólares en los próximos cinco años .

Abrirá una oficina en Buenos Aires, que se sumará a las que la fintech tiene operativas en Estados Unidos, en Miami y Palo Alto; y en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, y Belo Horizonte, en Brasil ; así como en Ciudad de México y Bogotá.

La empresa dijo que la expansión busca acompañar el crecimiento del número de clientes en México, Colombia y Brasil, que en apenas cinco años escaló de 59 millones a más de 127 millones.

La nueva oficina en Buenos Aires actuará como un “hub regional” de desarrollo. Según detallaron, Nubank ya posee más de 9.500 de empleados en la región y en la Argentina ya existen más de 322 millones de cuentas digitales.

En cuanto a esto último, un relevamiento confirmó que los argentinos tienen en promedio 8 cuentas, cuatro en billeteras virtuales y otras cuatro en bancos “tradicionales”.