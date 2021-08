La facturación de compras por internet creció 124% en Cuyo el último año

La región Cuyo representó el 5% de la facturación en la última edición del Hot Sale. Eso es lo que ha señalado la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en su informe sobre el comportamiento de las ventas en la última edición de la mega feria de ofertas. Se trata de un dato que cobra mayor relevancia aparejado al 57% de los consumidores que compró artículos online durante el mes de mayo, porcentaje que publicó la consultora de e-commerce Glamit.

¿Cuánto ha crecido el mercado online en Mendoza? Representantes del sector señalan que las ventas online han alcanzado los dos dígitos.

Los distintos actores destacan el crecimiento exponencial de internet como una herramienta para llevar adelante sus negocios. En paralelo, comenzaron a prestarle atención al concepto de “experiencia”. El 65% de los compradores online prefiere que las compras se las envíen a su casa. Por eso los comerciantes comenzaron a trabajar sobre el tiempo y los sistemas de entrega. “En Mendoza, tengo entendido por comentarios de comerciantes, que las ventas online han alcanzado los dos dígitos, lo cual es muy importante para el sector”, destacó Javier Gantuz.

El titular de la cámara de franquicias agregó: “El comercio tiende a la digitalización. Algunos rubros son los que mejor surfearon la crisis del año pasado, la etapa de confinamiento y luego sus consecuencias. Muchos de los comerciantes tuvieron que adaptar su firmas a un concepto virtual, volcado hacia el comercio online. A muchos les sirvió y pudieron bajar sus costos fijos. A otros, por las características de los productos que comercializan, necesitan de la tienda y han terminado trabajando con un mix”.

Análisis sobre un clic

En el estudio nacional de la consultora Glamit se destaca que, a pesar de la “normalización” de la actividad comercial y reapertura de los locales físicos, para muchos de los consumidores las compras online se han transformado en un hábito. Sobre las expectativas futuras, el 71% de los compradores frecuentes afirmó que seguirá eligiendo el e-commerce, porcentaje que llega al 77% entre aquellos usuarios que compran de forma intermitente.

Volviendo a los datos que fueron relevados por CACE, el crecimiento anual de la facturación en la región Cuyo fue del 124% durante el último año, pasando de $ 20.164 millones tikados en el 2020 a los $45.257 millones de 2021.

Si bien las cifras son altas y la apostilla local fue la gran demanda de cocinas en la reciente feria, sólo 32 empresas mendocinas (de las 80 asociadas a la cámara) participaron del evento que navegaron 243.099 mendocinos (el 70% fueron mujeres que ingresaron desde sus dispositivos móviles).

Luciano Margolin, director de Glamit, observó que “los clientes online requieren que se siga trabajando sobre la experiencia de compra mobile, donde actualmente los porcentajes de conversión siguen siendo considerablemente más bajos que en las visitas realizadas a través de computadoras”.

Ingresando en la red

Después de un año muy particular, en el que se aceleraron los procesos de digitalización del comercio a causa de la pandemia de Covid-19, el balance en la provincia marca una tendencia que aún no está cuantificada. El comerciante y ex gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto en Ciudad, Juan Retali, explicó: “El comercio local no estaba preparado para la venta online. La gente piensa que la página web es muy simple, pero el problema son los sistemas para el manejo de stock. Las tiendas no estaban preparadas para digitalizarse”.

Mientras que el proveedor de hosting Pablo Miatello señaló que este año hay una retracción en el mercado nacional y esto es un indicador del nivel de actividad económica. Muchos de sus clientes (diseñadores, programadores e incluso revendedores de hosting) son facilitadores en el proceso de digitalización del comercio y han observado una baja del mercado.

“En Argentina hubo un crecimiento del 25% el año pasado pero esa efervescencia ha pasado y comenzó una caída. En 2020 muchos negocios comenzaron a desarrollar sus canales de venta on line pero muchos también han dejado de operar con este esquema”, apuntó.