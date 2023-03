La AFIP detrás de los ajeros mendocinos: incautaciones por $ 30 millones y 75 trabajadores sin registrar

Este miércoles, 29 de marzo, se dio a conocer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 75 toneladas de ajo chino morado valuadas en más de 8.000.000 de pesos durante un operativo realizado en el departamento mendocino de Guaymallén, al detectar que el titular del establecimiento no contaba con la documentación respaldatoria correspondiente.

Funcionarios del organismo conducido por Carlos Castagneto, en conjunto con personal de la Gendarmería Nacional, interdictó los ajos que se encontraban almacenados en 36 esteras de secado, al comprobar que no contaban con la documentación de respaldo que justifique la tenencia de las mismas.

Días, antes, el 21 de marzo, el organismo informó que, se evitó la exportación fraudulenta de 75 toneladas de ajo valuadas en 13 millones de pesos. En dos operativos realizados en las provincias de Mendoza y Misiones. Se frenaron tres camiones que pretendían cruzar fuera del país para colocar la mercadería en el exterior de manera irregular y, de esta manera, evadir el pago de impuestos y el ingreso de los dólares al mercado cambiario.

Mercadería dudosa y trabajadores “en negro”

Asimismo, el pasado 20 de marzo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 315 toneladas de ajo valuadas en más de 9.000.000 de pesos durante dos operativos realizados en la provincia de Mendoza, al detectar que los titulares de los establecimientos no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente.

La mercadería se encontraba almacenada en depósitos ubicados en Rodeo de la Cruz y Rodeo del Medio, pertenecientes a los departamentos de Guaymallén y Maipú, respectivamente Funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), en conjunto con personal de la Gendarmería Nacional interdictó los ajos que se encontraban almacenados en bins, cajas y bolsas.

Además, durante el operativo agentes de la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social Oeste realizaron un relevamiento de personal sobre 80 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 73 de ellos presentaban irregularidades vinculadas a la falta de registración de la relación laboral.

Nuevamente, los procedimientos fueron el resultado del trabajo conjunto entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) y contó con la colaboración de las fuerzas federales.

En Mendoza, en particular, se encontró un depósito fiscal ubicado en la localidad de Maipú, en donde había un semirremolque con 24 toneladas de ajo fresco, valuadas en 5 millones de pesos que iban a ser enviadas a Chile. La exportadora actuaba por cuenta y orden de un tercero que, según comprobaron los inspectores del organismo, no podía justificar la capacidad económica y financiera suficiente para llevar adelante la operación. En consecuencia, al no poder constatar la trazabilidad de la mercadería, se procedió a su interdicción.

Exportación de ajo desde Argentina

Con una cosecha anual en torno a las 150.000 toneladas, la Argentina exporta el 70% de su producción de ajo, con un promedio de 150 millones de dólares, principalmente a Brasil, Estados Unidos y Taiwán. El país se ubica tercera en el ranking mundial de proveedores de esa hortaliza. Las principales provincias productoras son Mendoza y San Juan.

Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos en la desarticulación de potenciales maniobras de evasión impositiva para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores y exportadores legítimos.