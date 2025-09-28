La actividad económica registró un leve rebote en agosto: el rendimiento de cada sector

En contrapartida a la contracción de julio, la actividad económica registró un rebote en agosto : creció 0,7% en la comparación mensual. Sin embargo, se aguarda por un escenario “desafiante” en los próximos meses, de acuerdo al Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

Además del repunte a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 5,5% interanual en agosto de 2025 . En el acumulando de los primeros ocho meses del corriente año se observó una suba de 5,8%.

El reporte puntualizó que el alza interanual de agosto se debió a la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista . También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras.

Al respecto, la consultora destacó que “ más allá del rebote de agosto el escenario hacia adelante es desafiante : las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del Gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una marcha económica que ya se mostraba aletargada”.

Un informe privado reveló que en el octavo mes del año se recuperó la contracción de julio.

Y agregó que “los movimientos del Ejecutivo de los últimos días, logrando un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, sirvieron para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el gobierno en octubre ”.

Agosto en positivo: el rendimiento de cada sector

Agricultura y ganadería:

Este sector primario registró una contracción de 2,2%, con la ganadería mostrando una merma de 2,3%, y la producción agrícola cayendo 2,1%. Vale mencionar que durante el tercer trimestre la incidencia de la agricultura sobre la actividad agregada es la menor del año. En términos acumulados, el sector observa una baja de 2,3%.

Industria manufacturera:

La industria manufacturera anotó una expansión anual de 1,7%, acumulando una mejora de 2,5% para los ocho meses transcurridos del año. En términos desestacionalizados, el IPI mostró un rebote de 1,1% luego de las bajas de junio y julio, ayudado por la producción aceitera y por la industria automotriz.

Electricidad, gas y agua:

El sector registró una contracción de 4,7% en agosto, al comparar con igual mes del año pasado. Además. acumuló para el período enero – agosto una merma de 3,0%. En cuanto a la generación eléctrica, Cammesa registra una contracción en la generación, atribuible a la baja en la demanda, particularmente la residencial

Minas y canteras:

El sector sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de 2025. Para agosto el crecimiento anual es de 4,9%, impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo, y el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra así una expansión de 8,0%.