Jubilados y salud: ¿es posible tener PAMI y una prepaga al mismo tiempo?

Muchos jubilados temen que este cambio afecte la calidad de la atención médica y no saben si pueden seguir con su médico de cabecera o si deben adaptarse a los servicios públicos de salud.

El costo de mantener ambas coberturas puede ser elevado, y no todos tienen acceso a este beneficio.

La respuesta es sí, un jubilado puede estar afiliado al PAMI y mantener su prepaga , pero existen algunas restricciones importantes. El principal inconveniente es que los aportes que se pagan al PAMI no pueden ser derivados a la prepaga , lo que significa que el jubilado debe abonar el costo completo de la cuota de la prepaga , además de seguir pagando lo correspondiente al PAMI.

Esto puede generar una carga económica importante, ya que muchas veces no es accesible pagar ambos servicios a la vez, especialmente si el jubilado necesita atención continua de médicos particulares o especialistas.

Aunque es posible mantener ambas coberturas, la mayoría de los jubilados no optan por esta alternativa debido a los altos costos involucrados. Además, el cambio de la normativa en torno a las obras sociales no ofrece una solución definitiva a esta situación, lo que deja a muchos jubilados con la sensación de que el sistema no satisface sus necesidades de salud adecuadamente.

Medicamentos oncológicos: denuncian a funcionarios de Pami por incumplimientos de deberes de funcionario público y a los laboratorios por defraudación al Estado Es importante conocer los trámites y restricciones al momento de combinar ambas opciones de salud.

Cómo cambiar mi obra social si ya soy afiliado a PAMI

En caso de ser jubilado y desear cambiar tu obra social, podes hacerlo una vez al año, siempre y cuando elijas una opción que figure en el listado aprobado para jubilados y pensionados. El trámite se realiza ante ANSES, y la nueva cobertura comenzará a partir del primer día del tercer mes después del cambio. Para completar el proceso, deberás presentar la siguiente documentación:

Formulario PS.5.5 "Novedades/Opción de traspaso"

DNI

Última Orden de Pago Previsional (OPP), Comprobante de Pago Previsional (CPP), o recibo de haber original

Si el titular del trámite es representado por un tutor o curador, también deberá presentar la documentación que acredite dicha representación, como un testimonio de sentencia judicial.