Si bien el aceite de oliva tiene un fuerte arraigo en Mendoza, lo cierto es que la erradicación progresiva de cientos de olivares empezó a jugar en contra en la provincia. Pero desde hace más de una década, la entrada de nuevos jugadores al sector, con el objetivo de desarrollar productos de alta calidad internacional, le ha dado una vuelta de tuerca al producto. Familia Millán, en esta nueva etapa, fue uno de los que apostó fuerte en ese sentido; el trabajo ya da sus frutos. Hace una semana, fue elegida por tercera vez consecutiva como la mejor olivícola del mundo en el EVOO World Ranking, un reconocimiento internacional otorgado por los principales expertos de la industria.

En esta nota, José Millán, director de Familia Millán, habla del negocio del aceite de oliva.

-¿Cómo surgió la idea de incursionar en la producción de aceite de oliva en Mendoza?

-Siempre buscamos la calidad en todos nuestros proyectos, ya sea en el vino, el aceto balsámico, en la gastronomía. En el caso del aceite de oliva, nos enfocamos en la calidad internacional y comenzamos a participar en concursos para evaluar nuestro producto. Desde el primer momento llevamos nuestro productos a evaluar al exterior con muy buenos resultados. Estos reconocimientos nos impulsan a superarnos en calidad, manteniendo nuestro liderazgo y cuidando cada detalle en la producción.

-¿Cómo recibieron el último premio obtenido la semana pasada?

-Fue una gran satisfacción para nosotros. Es un logro que nos llena de orgullo y al mismo tiempo nos impulsa a seguir mejorando. Aunque pueda parecer contradictorio, no vemos este reconocimiento como un fin en sí mismo, sino como un estímulo para seguir aportando y perfeccionando nuestros procesos. Todo el equipo, compuesto por unas treinta y pico de personas, está comprometido en mejorar constantemente en turismo, en el aceite y aceto y en el desarrollo de nuevos productos. Este año planeamos lanzar al menos un par de productos nuevos.

-¿Podés adelantar algo sobre esos nuevos productos?

-Actualmente estamos realizando ensayos y pruebas, pero nuestro enfoque principal para este año será el aceto balsámico. Estamos trabajando en una versión con picante que incluirá distintas especias para satisfacer un segmento de mercado que busca este tipo de productos. Además, estamos explorando la posibilidad de lanzar otro producto más liviano, menos añejado y más ligero. También tenemos desarrollos con roble y más tiempo de añejamiento. A pesar de estas novedades, seguimos comprometidos con el camino tradicional del aceto balsámico, que llevamos elaborando durante 10 años, y estamos emocionados por envasar el aceto balsámico con 10 años más de añejamiento, algo que creemos será un gran éxito.

José Jesús Millán

-¿Cómo ven el impacto de la caída de hectáreas de aceituna en Mendoza?

-Mendoza tenía muchas hectáreas de aceituna, pero las fue perdiendo debido a la construcción de barrios privados, principalmente en Maipú. Es un tema que afecta el aprovisionamiento de aceitunas y que esperamos se pueda revertir para mantener la producción de aceite de alta calidad.

-¿Están teniendo problemas para conseguir la cantidad de aceituna que necesitan?

-Sí, nos cuesta un montón. San Juan y La Rioja son importantes proveedores con emprendimientos mecanizados. En Mendoza, especialmente en la zona de Maipú, también contamos con el Arauco, un proveedor tradicional. Es una dificultad en la que estamos trabajando, y hemos establecido alianzas con varios coproductores que nos entregan aceituna cada año.

-¿Crees que sería beneficioso implementar un programa para aumentar las hectáreas de olivos en Mendoza?

-Sí, creo que sería positivo. No entiendo por qué se desarrolló más en el sur de San Juan y en Chilecito, La Rioja, pero en Mendoza no hemos tenido emprendimientos importantes. Tenemos 50 hectáreas propias en Laur pero eso no es suficiente para la producción. Necesitamos más hectáreas y estamos trabajando en ello.

-Por la crisis, este año se presenta con varios desafíos especialmente en cuánto al consumo. ¿Qué analizan que puede pasar?

-Anticipamos un retraimiento del consumo. La situación económica del país es complicada, pero nuestro producto, al ser saludable, está ganando valoración entre los consumidores. En Átomo, tenemos una línea de productos saludables que va adquiriendo importancia y rotación. Aunque hay una retracción, no percibimos que sea tan marcada como en otros sectores.

-Las exportaciones, ¿pueden ser una tabla de salvación?

-Volvemos a lo mismo, el producto en el exterior tiene un crecimiento anual interesante, por el aceite de oliva se busca porque es más saludable y natural, y se consume más a nivel mundial. Ahora, tenemos bastante para crecer en el mercado local, en el mercado interno. Sin embargo, la competencia internacional, especialmente de países como España que tienen subsidios, puede ser un desafío ya que entran con precios que nosotros no podemos igualar.

- ¿Te preocupa que si abren la importación, entren productos, puede ser de España o de Italia, que compitan con los locales?

-No, para nada, al contrario. Mientras más competencia hay, siempre nos ha ido bien. En Átomo, por ejemplo, cuando empezaron a llegar a Mendoza los hipermercados y demás, nos volvimos más competitivos, más creativos. Son las reglas del juego, y así estamos viviendo. Además, que el consumidor pruebe otras opciones no lo veo como algo negativo.

-¿El turismo se podría ver afectado por la crisis?

-La verdad que personalmente, tengo un poco de miedo a la caída del turismo internacional, pero me dicen en todos los lugares, que no, que el turismo no va a caer. Por ejemplo, la mención Michelin con las estrellas también impulsa el turismo internacional, que está muy vinculado a la gastronomía.

-¿Y en la gastronomía?

-El turismo internacional, más que todo, es el que puede pagar los precios. En el restaurant Abrasado, por ejemplo, tenemos un descuento especial para argentinos, pero el 90% de nuestro público es brasileño. El tema es que necesitamos más combinaciones de vuelos desde el exterior. Espero que se dé más importancia al turismo, ya que también aportamos al turismo con experiencias relacionadas al vino, el aceite y otros productos distintivos de Mendoza.

-¿Cómo ves el 2024 y si tienen planes de expandirse?

-En el 2024, estamos enfocados en afianzar lo que ya tenemos. Este año será complicado y estamos siendo muy cuidadosos y austeros. No tenemos planes de expansión por ahora; queremos ser eficientes en lo que ya tenemos y superar los desafíos actuales-¿Cuánto te preocupa que la inflación siga alta?

-Nos preocupa un montón. Esto nos lleva a ser cuidadosos y a adaptarnos. Debemos ser más cuidadosos en lo que viene, y sí, la inflación tan alta es una preocupación importante.

Perfil

José Jesús Millán, de 57 años, ocupa el cargo de Director en Familia Millán junto a sus hermanas, una empresa con una sólida historia y arraigo. Originario de Mendoza, Argentina, sus padres fundaron Millán S.A. hace más de 50 años, sentando las bases de un exitoso legado empresarial.

La compañía que es dueña de las empresas: Átomo, Quiaro, Frigorífico Millán, Carnes La Embajada, Feedlot Santa Teresa, Bodegas Los Toneles, Cavas de Millán, Olivícola Laur, Casa Tapaus, entre otras, ha logrado expandir su presencia a más de 25 países. Con más de 120 puntos de ventas propios y una red de representantes y canales de distribución en toda Argentina.