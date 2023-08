Javier Milei, el hombre que genera amores y odios: una por una sus propuestas económicas y la opinión de los especialistas

Desde que Javier Milei irrumpió en el mapa político nacional generó amores y odios por igual, sin término medio, en particular a la hora de atacar a lo que denomina “la casta política” y por supuesto con sus propuestas en materia económica.

Sin embargo, lo que hasta hace unos días no era considerado más allá de lo discursivo, el resultado del domingo en las elecciones PASO cambió el escenario por completo y así como colocó al libertario en los puestos de vanguardia en la carrera hacia la Casa Rosada, la plataforma de gobierno de la Libertad Avanza, dejó el de ser algo efímero, escrito en un papel, para transformarse en una posibilidad más que concreta de ponerse en marcha.

El “plan motosierra” como lo supo llamar implica, entre múltiples aspectos la reducción drástica del tamaño y el gasto Estado, eliminación de impuestos, cerrar para siempre el Banco Central y dolarizar la economía para que deje de existir la inflación.

¿Es posible o no?, es la pregunta recurrente que se escucha cada vez con mayor frecuencia. En una ronda de consultas con economistas de todos los pensamientos, 100% libertarios o afines al justicialismo lo mismo que a Cambia Mendoza, o los que no tienen compromiso ni simpatía por unos u otros, todos debatieron y analizaron al detalle las propuestas de Milei y dieron su veredicto.

Que propone Javier Milei

Javier Milei, candidato a la presidencia por la Libertad Avanza, propone cambios profundos repartidos en tres etapas a lo largo de los años.

En lo estrictamente económico pretende eliminar el gasto improductivo con un achicamiento del Estado y la privatización o el cierre de las empresas públicas u organismos como el INCAA, INADI, Tv Pública, la agencia de noticias Télam “que se utilizan como refugio de ñoquis”, resaltó.

Para llevar a la práctica ese achicamiento tan pronunciado pondría en marcha un sistema de “retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y la revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser”.

Con la reducción drástica del Estado aspira a “reducir el gasto por 15% del PBI”. Acto seguido aplicaría una reducción impositiva eliminando “el 90% de los impuestos actuales que solo tienen impacto en el 2% del PBI en términos de recaudación”.

En la feaceta laboral pretende llevar adelante un modelo “como el que tiene implementado la UOCRA con un esquema de seguros de desempleo”. Reducir las cargas patronales y también los impuestos al trabajador y promover la libertad de afiliación sindical, entre otros aspectos.

Javier Milei, el candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, festeja en la sede de su campaña luego de obtener el mayor número de votos en las elecciones primarias. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

También insiste con una apertura total de la economía “a la chilena” eliminado todo tipo de retenciones o derechos de exportación como sí también desterrar los tributos para importar. “El comercio libre produce bienes de mejor calidad o mejor precio”, declama.

Entre los puntos centrales de su propuesta y como medida para dejar en el olvido definitivamente la inflación está la propuesta de cerrar permanentemente las puertas del Banco Central, liberar todos los cepos cambiarios y unificar el tipo de cambio y generar una “competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía”.

Se puede llevar a la práctica o no

Las opiniones sobre las propuestas económicas del candidato libertario de destacados especialistas tanto de Mendoza como la esfera nacional.

Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro Global Investments

“Argentina viene de una historia de 70 años de inflación y yo diría que la clave de lo que tiene que hacer Argentina es un programa integral de lucha contra la inflación y creo que una de las patas clave es la reducción del déficit fiscal”.

“Dentro de lo que plantea es una reducción del gasto públicos de como 15 puntos del producto bruto. Ahí vamos a la segunda parte, el Estado decide que bienes públicos le da a la población, pero esos bienes tienen como contraparte una necesaria recaudación para financiar ese nivel de gasto público, entonces si el sector productivo siente que la presión tributaria es muy elevada, y de hecho es muy elevada, estamos diciendo que el nivel de gasto público es muy elevado, entonces hace falta una reforma del Estado definitivamente”, continuó.

“Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo, obviamente después hay un tema de discurso, de implementación, de composición del Congreso, de si va a tener que aliarse con otra fuerza para lograr hacer las reformas necesarias”.

Respecto de la apertura de la economía, Marengo consideró que “es otra de las reformas clave que necesita Argentina porque cuando uno se fija el nivel de apertura de la economía argentina es de los más bajos a nivel mundial. Acá se vende el cierre de la economía de una forma bastante romántica que es decir, estoy protegiendo la industria nacional. Ahora la segunda parte de esa protección es quien la paga y son los consumidores con productos de peor calidad que el resto del mundo y más caros. Y el mayor problema que tiene ese cierre es que después quieren hacer un modelo exportador. Bueno, es que cuando vos cerrar la economía y los costos suben perdés, competitividad y es imposible que puedas exportar. Obviamente tiene que ser una apertura inteligente para no poner a competir a un sector que nunca en su vida compitió contra el resto del mundo”.

En materia tributaria “si vos tenés 10 impuestos que te significan el 90% de la recaudación, para que están los otros. Cada vez que en Argentina surgió una necesidad se creó un impuesto, entonces la lógica de la existencia de impuestos no es otra que la necesidad de financiar un nuevo gasto”.

En cuanto a la dolarización “te hace desaparecer la inflación inmediatamente. Ahora eso no te resuelve los problemas estructurales de la economía” y con respecto a la eliminación del Banco Central “creo que es más sacarle la política monetaria” porque también tiene otras funciones como “proveer de liquidez al sistema en caso de crisis, eso alguien lo tendría que hacer, y después hay un tercero que es la supervisión de entidades financieras. Yo no lo no lo conozco a Milei pero creo que esto de ponerle una bomba al Banco Central no es literal, es más para sacarle la política monetaria”.

Carlos Rodríguez, economista y docente

“Para contextualizar, en primer lugar un plan económico puede funcionar si goza del apoyo, de la credibilidad y la confianza de la gente ya que, un plan incluso uno relativamente bueno, puede llegar a desplomarse si no tiene la confianza de la población. Y lo segundo es que tener un plan como en este caso, siempre es mejor que no tener ninguno, como le pasó a Alberto Fernández”.

“Todos coincidimos en que el Estado es enorme y que succiona todos los recursos de la actividad privada, ahora ojo porque él dice que baja el gasto del Estado y consecuentemente puede bajar los impuestos, está muy bien en la teoría, pero no sé si es tan fácil hacerlo en la práctica”.

“La modernización laboral todos consideramos que es imprescindible porque en los últimos 10 años el empleo formal prácticamente no ha crecido. El otro punto que es más controversial es el tema de la dolarización, esto tiene un objetivo de largo plazo, según el mismo Milei que es evitar que en el futuro los gobiernos se sientan tentados a emitir para hacer frente a los gastos. Lo que es básico con esto es que, para poder dolarizar, uno de los requisitos fundamentales es que vos no tengas déficit fiscal si no tenés que ingresar dólares. Pero si vos arreglas y ordenas las cuentas del Estado, renunciar a una herramienta de política macroeconómicas tan poderosa como la política monetaria, parece todo un desafío”.

“De los criterios que me parece muy importante, está el tema del sector externo, él busca por todos los medios dinamizarlo, sacarle todo tipo de restricción. Me parece que sería una de las primeras medidas que van a adoptar porque realmente es algo que está muy trabado con tantos tipos de cambio y restricciones”.

En cuanto a la reducción de impuesto “si la presión impositiva es alta se recauda menos porque mucha gente sale del sistema, el costo se vuelve impagable, entonces por ahí rebajando podés recaudar más” igualmente hay que tener en cuenta que “si no hacen primero un recorte importante de todos los gastos que tienen, no es tan fácil dejar de cobrar los impuestos”.

Sebastián Laza, asesor del ministerio de Economía de Mendoza

Dentro de lo que propone Milei “algunas pocas cosas va a poder hacer sin pasar por el Congreso, la mayoría de sus reformas fuertes necesitarán de los votos de Juntos por el Cambio, que a la postre será el verdadero árbitro de las reformas. Por ejemplo, plantea bajar 15 puntos del PBI de gasto público, para ello JxC le tiene que aprobar el presupuesto 2024. Ni hablar de sus propuestas de reforma laboral, sistema previsional, eliminación del BCRA, entre otras, todo necesita mayorías parlamentarias que hoy La Libertad Avanza no tiene”.

“También plantea eliminar impuestos, hacer acuerdos comerciales a la chilena. Eso también requiere de acuerdos parlamentarios y, es más, acuerdos del Parlasur”.

En síntesis, “no estoy criticando sus reformas y muchas de ellas me parecen de avanzada para nuestro país, pero sí o sí deberán ser validadas por los legisladores de JxC para que puedan ver la luz, al menos en los primeros 2 años de su eventual gobierno”.

Daniel Garro, titular de Value Internacional Group

Por un lado, “cuando él habla de bajar gasto público lo que está diciendo es que no solamente va a haber menos ministerios, va a sacar es a todos los que son puestos políticos y lo único que se va a reasignar es el personal de planta, y ahí ya tenés una baja fenomenal del gasto”.

“Los impuestos se pueden bajar en 24 horas. Si del total de los 169 impuestos sólo hay 6 o 7 que recaudan casi el 92%”.

“Lo que intenta con la modernización laboral es que empleador y empleados aporten a un fondo y cuando alguien queda desempleado se le paga un seguro de desempleo por un tiempo hasta que consigue trabajo. Además la reforma laboral implica terminar con todos los impuestos al trabajo y los costos patronales. Hoy cada empleado que toman una empresa es como como si contratar a 1,6 o 1,7, quiere decir que al contratar dos empleados pagas por tres. Entonces ese que está pagando de más, que es ficción, se elimina, le bajaste el costo el costo laboral a las empresas de un saque”.

La apertura comercial “se puede hacer, absolutamente”, eso “es lo que va a hacer la dolarización” y “en la medida en que es (Sergio) Massa sigue haciendo estupideces, le va a facilitar el trabajo porque el tipo de cambio se va a ir acercando cada vez más al tipo de cambio de corte para dolarizar”.

Además, “ya hay un montón de negocios en Buenos Aires que directamente están poniendo los precios en dólares, o sea que, ya hay prácticamente una dolarización de facto. Y la dolarización, no implica que te obligan a usar dólares, no, la dolarización es que entrego los pesos por dólares para eliminar los pesos, pero después vos tenés libertad para pagar o cobrar con lo que se te ocurra”.

Todo “lleva un proceso, se puede hacer de un día para el otro en cuanto a las leyes, la toma de las medidas, todo eso lo puede hacer de un día para el otro, el tema es que eso va a requerir todo un proceso de reacomodamiento de precios, de corregir cosas que en el camino se pueden llegar a presentar”.

Nicolás Aroma, economista y asesor del PJ en Mendoza

“Una cuestión como estructural que se propone es el achicamiento del Estado, él habla de un plan motosierra lo que implicaría, por ejemplo, según sus mismas declaraciones o su programa, bajar cerca de 13 puntos del PBI del gasto público eso implicaría un ajuste brutal al sector público, pero también a la economía”.

“Yo que no soy de los que cree que el ajuste del Estado tiene efecto neutro en la economía, mucho menos que te tiende a hacer crecer la economía, es más lo está pagando el mismo ministro (Sergio Massa) desde hace un año a esta parte, ese ajuste o reordenamiento fiscal obligado, lo está pagando con menores niveles de crecimiento y en términos de inflación está a la vista que no ha solucionado el problema”.

“Respecto de la reforma de los impuestos, se ha hecho mucho en la opinión pública por difundir ideas que no son ciertas. En realidad, lo que hay es 170 tributos, y no es lo mismo porque ahí aparecen los impuestos las tasas y los servicios que son cosas diferentes. Probablemente a una misma persona no le peguen más de 10 o 15 de esos impuestos y tributos en un lugar determinado. Entonces lo que hay que preguntarse ahí es hacia dónde va a ir esa reforma impositiva, porque si quiere ajustar en 13 puntos el gasto y encima vas a recortar en la línea de los recursos para desfinanciar aún más al Estado, me parece que el neto es aún peor”.

Por el lado de la apertura de la economía, “eso en general representa un golpe muy fuerte para la industria argentina, que no está competitivamente eficiente con industrias que se llaman de avanzada como Japón, Corea, se va a ser muy difícil, digamos para cualquier industria argentina poder competir en igualdad de condiciones con un montón de productos. También debo decir acá se ha hecho un abuso muy importante por parte de la protección de determinados sectores industriales que cuando tienen que remarcar precios lo hacen de una manera indiscriminada”

“La dolarización te hace perder soberanía política y económica, no tenés más control sobre variables importantes de la economía, de hecho, eliminas tu política monetaria. Eso es prender fuego el Banco Central que tampoco funcionaría como prestamista en última instancia por ejemplo en un momento de shock externo, no tiene margen tampoco para moverse en términos de generación de empleo”

“Pero también hay algo más inmediato que preocupa más, es que pasa con los salarios, porque hay una idea un poco confusa. Sin dólares en el Banco Central como estamos hoy y con alto nivel de endeudamiento por delante, no sabes cuál es la cantidad de dólares que necesitás para transformar todos los pesos a dólares. Hoy no sabes si puede ser $3000 por dólar, $5000 por dólar o hasta $10.000 por dólar. Entonces estamos hablando de algo complicado porque lo primero que se licúa es el salario”.

“Para cerrar el tema, gran parte del deterioro de nuestra moneda corresponde a factores políticos y también a crisis sistemática de endeudamiento y Milei ha dicho que tiene un acuerdo confidencial que no puede revelar donde llegarían los 30 mil millones de dólares que harían falta para dolarizar, se ve poco transparente eso, y evidentemente está un poco transparentando que necesitas tomar nuevamente deuda para hacer esa dolarización”.

“No soy de los cree que, con solo buenas expectativas, un nuevo gobierno, confianza y credibilidad vos podés dolarizar sin dólares y mucho menos cuando aún ganando tenés muy poco poder político en el Senado en Diputados y también en cómo pueden quedar configuradas las provincias, entonces ese poder político no es tan fuerte como para que los que prometen siempre esas inversiones que van a venir aparezcan, esto ya pasó, Macri fue un buen ejemplo de eso”.

Gonzalo Diez de la consultora Cabin’s Crew

En cuanto a la política monetaria “si bien cortar la emisión podría ser el final de la inflación, suponiendo que se restablece la demanda por los pesos argentinos, hacerlo supone perder una herramienta para financiar gasto. De hecho, la única que tiene Argentina en este momento. Es un arma de doble filo, con las dos caras muy afiladas”.

“En la reforma energética, plantea “la eliminación de subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos. Esto definitivamente va a generar un shock inflacionario. La grandísima mayoría de los productos consumen energía y transporte, si aumentan estos insumos, los precios finales tienen que subir en concordancia.

También menciona aspectos que hacen a niñez y familia y en esto plantea la promoción de programas de protección de ingresos para mitigar la pobreza extrema. Implementación de planes de nutrición y programas de educación para padres sobre estimulación cognitiva. Mayor cobertura de la educación preescolar y políticas para la integración de personas con discapacidades.

“Como posibles consecuencias positivas de algunas de las propuestas está la mayor protección y bienestar para la niñez y familias en situación de pobreza. Eficiencia y sostenibilidad en el sector energético y aumento de inversiones y desarrollo económico en sectores clave”.

Dentro de las “posibles consecuencias negativas, la eliminación de subsidios podría afectar a sectores vulnerables si no se implementan correctamente. Dependencia total de sistemas privados de salud y educación podría excluir a sectores de bajos recursos. Cambios drásticos en la estructura gubernamental podrían generar resistencias y desafíos en la implementación.

En líneas generales “encarar una economía de libre mercado, puede ser la solución a los problemas económicos, pero existen ciertos aspectos que no se pueden dejar de lado como que el capitalismo a ultranza aumenta la desigualdad social. La cultura argentina no va a permitir todas estas reformas en primera instancia y es muy probable un escenario de caos social en sus primeros meses”.

“Si logra pasar estos meses, es posible que algunos problemas económicos se solucionen, aunque es incierto respecto de los problemas sociales. Escapando del plano económico, tendríamos un retroceso en muchos derechos adquiridos”.

José Vargas, titular de Evaluecon

En cuanto a la reforma del Estado “creo que desde el punto de vista económico es sumamente necesario, tenemos un estado gigantesco con una cantidad de ministerios que en algunos casos son totalmente improductivos, pero está claro que esto debe ir dentro de una reforma completa”.

“Primero y principal, necesita grandes acuerdos en el Congreso o mayoría para poder llevar adelante esto, y por el otro lado también tiene que tener mucho cuidado con el cierre de las empresas públicas u organismos que según ellos son refugio de ñoquis de la política. Está claro que más allá de la idea de privatizarlos porque son improductivos, lo cual es cierto, hay que tener cuidado con el costo social que puede llegar a tener este tipo de medidas. Sabemos que todo esto genera desocupación de la noche a la mañana y cerrarlos de la noche a la mañana puede generar un efecto contraproducente”.

Igualmente “la reforma del Estado me parece bastante bueno, lo que no sé es si va a poder reducir el 15% del PBI, me parece mucho para una primera etapa, pero probablemente reducir el gasto público por etapas sería hasta lo más sano para la economía en general y sin generar adicionalmente grandes costos sociales y políticos. Porque hay que saber que un gobierno siempre juega con el costo social y el costo político en el límite”.

“Entiendo que desde el punto de vista de lo que ellos suelen llamar reformas económicas tiene que ver con un Estado completamente dentro de un modelo de libertad, un estado muy limitado o muy chico, un comercio completamente libre, pero siempre hay que tener cuidado con lo que se denomina libre mercado”.

“El libre mercado tal cual se conoce en teoría, en la práctica ningún país del mundo lo aplica a rajatabla. Siempre hay algo de regulación, siempre hay algo de control, porque está claro que el libre mercado, totalmente liberado suele tener sus consecuencias, y la intervención completa también tiene las suyas, pero hoy el mundo va más por el medio.”

Con respecto a la cuestión impositiva “Argentina tiene una presión impositiva sumamente elevada y acá me parece que más allá de disminuir fuertemente el nivel de presión impositiva hay que ir viendo el equilibrio de lo que son las cuentas públicas. Disminuir el gasto público con reducción de impuestos en los sectores donde evidentemente el nivel de productividad al reducir impuestos crezca considerablemente, es decir, que sea lo más digitado posible, porque no podemos desfinanciar el Estado de la noche a la mañana”.

“Cuando habla de reforma monetaria, estamos hablando básicamente de lo que ellos llaman eliminar el Banco Central, aunque desde el lunes los técnicos del equipo económico de Milei ya no hablan de eliminarlo o de ponerle una bomba, hablan básicamente de quitarle facultades. El Banco Central es un ente regulador el sistema este monetario bancario y financiero en la Argentina con lo cual hay algunas herramientas que siguen siendo interesantes y siguen siendo importantes para tener cierto control”.

“Es cierto que en las últimas décadas el Banco Central dejó de lado su rol primordial, que es preservar el valor de la moneda, y se ha transformado en una subsecretaría del Ministerio de Economía, cuando debe ser un organismo autárquico, independiente. Deberíamos volver a eso. No estoy totalmente de acuerdo en la eliminación del Banco Central tal cual lo propone este equipo, prefiero un Banco Central que se adecue a su carta orgánica y que no desvirtúe su rol”.

En relación “con eliminación de las restricciones cambiarias me parece fundamental. Argentina no puede tener 40 denominaciones distintas de tipo de cambio. Argentina tiene que disminuir de alguna manera todas esta restricciones cambiarias que hay para generar mayor comercio internacional, desde ese punto de vista me parece que es muy buena la propuesta en ese sentido”.

“El plan tiene sus aristas buenas, pero entendemos que es un plan que muchas veces genera más expresiones de deseo que un programa económico desde el punto de vista técnico en sí. Hay que ir teniendo cuidado con muchos de estos ítem que este programa propone porque está claro que a veces en la práctica es muy difícil implementarlo de la noche a la mañana”.

“E insisto, para todo este tipo de medidas necesitan grandes acuerdos en el Congreso o mayoría para avanzar con toda esta serie de decisiones que quieren tomar”.