14 de noviembre de 2025 - 09:05

Invertir en ladrillos: el precio del metro cuadrado de construcción es de $1.205.984 para una casa económica

El sector de la construcción en Mendoza presenta un escenario de contrastes económicos, según el más reciente informe del Centro de Ingenieros de Mendoza (CIM).

El costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual.

El costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual.

Foto:

Por Matías Carretero

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el precio de construcción de una casa económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una casa de mediana calidad, cuya superficie es de 136 m2, asimismo elabora un índice que permite observar las variaciones que experimenta.

Leé además

La venta de insumos para la construcción registró una baja del 2,21%.

Fuerte baja mensual en la venta de insumos para la construcción a pesar del crecimiento interanual

Por Redacción Economía
La propuesta de la construcción reúne a empresas líderes y centros científico-tecnológicos.

La construcción mendocina entra en una nueva era: nace el Clúster SICONM+ para impulsar la innovación

Por Matías Carretero

Si se mira el panorama a largo plazo, el costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual medido en dólares comprador Banco Nación. No obstante, al analizar el comportamiento reciente, el costo total experimentó un fuerte salto del +4.69% en el último mes al ser medido por el dólar comprador informal o blue.

Tendencia anual: un sector más accesible en divisas

pexels-kampus-7658758
El precio del metro cuadrado es de $1.205.984.

El precio del metro cuadrado es de $1.205.984.

El principal factor que impulsó la caída interanual del costo en dólares fue el rubro de materiales, que se abarató un -19.95% en dólares oficiales y un -9.24% en dólares informales. La mano de obra también contribuyó a esta tendencia, con una baja interanual del -15.06% en dólar oficial.

Esta caída de costos en moneda dura podría interpretarse como una ventana de oportunidad para inversores que operan con divisas.

Aceleración mensual: la presión de los materiales

En contraste con la tendencia anual, el mes de noviembre de 2025 registró un incremento del +1.09% en pesos. Este aumento fue impulsado exclusivamente por los materiales, que subieron un +2.02% en el mes , mientras que la mano de obra se mantuvo sin variación (+0.00%).

Este impulso de los materiales fue el que elevó el costo de la construcción en 4.69% medido en el dólar blue durante el mes.

Costo del metro cuadrado en la Provincia

pexels-ron-lach-8821530
El mes de noviembre de 2025 registr&oacute; un incremento del +1.09% en pesos.

El mes de noviembre de 2025 registró un incremento del +1.09% en pesos.

El relevamiento del CIM también proporcionó el costo actualizado del metro cuadrado de construcción para dos tipologías de vivienda de ejecución tradicional:

  • Vivienda económica (61 m²): El valor unitario se estableció en $1.205.984.00/m². En moneda extranjera, el mismo metro cuadrado tiene un valor de U$S 858.35/m² utilizando la cotización del dólar blue.
  • Vivienda de mediana calidad (136 m²): El costo unitario asciende a $1.593.310.00/m². Medido en dólar blue, este valor se traduce en U$S 1.134.03/m².

El Centro de Ingenieros de Mendoza, que desde 2017 realiza este seguimiento mensual del costo de construcción en Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Provincia invertirá USD 61,7 millones en la Estación Transformadora Capiz 220/132 kV, que beneficiará a 150.000 habitantes y mejorará la calidad del servicio eléctrico en la región. La apertura de sobres será el 4 de diciembre.

Valle de Uco: el Gobierno avanza con la construcción de una nueva estación eléctrica

Por Redacción Política
Alfredo Cornejo, junto a sus pares de San Juan, Marcelo Orrego; de Catamarca, Raúl Jalil y de Jujuy, Carlos Sadir, durante la reunión de la mesa de cobre en  el “Finance Day & TSX Roadshow”, dentro del marco de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025.   

Mesa del Cobre: gobernadores reclaman infraestructura clave para la minería

Por Redacción Economía
El voucher educativo cubre hasta la mitad de la cuota en escuelas privadas con subsidio estatal.

Vouchers educativos en noviembre: cuánto paga y cómo se cobra el beneficio

Por Redacción Economía
Cómo atenderán los malls y supermercados de Chile por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Chile: cómo funcionan los malls y supermercados por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Por Redacción Economía