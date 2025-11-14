Invertir en ladrillos: el precio del metro cuadrado de construcción es de $1.205.984 para una casa económica

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el precio de construcción de una casa económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una casa de mediana calidad, cuya superficie es de 136 m2, asimismo elabora un índice que permite observar las variaciones que experimenta.
Si se mira el panorama a largo plazo, el costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual medido en dólares comprador Banco Nación. No obstante, al analizar el comportamiento reciente, el costo total experimentó un fuerte salto del +4.69% en el último mes al ser medido por el dólar comprador informal o blue.
Tendencia anual: un sector más accesible en divisas
El principal factor que impulsó la caída interanual del costo en dólares fue el rubro de materiales, que se abarató un -19.95% en dólares oficiales y un -9.24% en dólares informales. La mano de obra también contribuyó a esta tendencia, con una baja interanual del -15.06% en dólar oficial.
Esta caída de costos en moneda dura podría interpretarse como una ventana de oportunidad para inversores que operan con divisas.
Aceleración mensual: la presión de los materiales
En contraste con la tendencia anual, el mes de noviembre de 2025 registró un incremento del +1.09% en pesos. Este aumento fue impulsado exclusivamente por los materiales, que subieron un +2.02% en el mes , mientras que la mano de obra se mantuvo sin variación (+0.00%).
Este impulso de los materiales fue el que elevó el costo de la construcción en 4.69% medido en el dólar blue durante el mes.
Costo del metro cuadrado en la Provincia
El relevamiento del CIM también proporcionó el costo actualizado del metro cuadrado de construcción para dos tipologías de vivienda de ejecución tradicional:
Vivienda económica (61 m²): El valor unitario se estableció en $1.205.984.00/m². En moneda extranjera, el mismo metro cuadrado tiene un valor de U$S 858.35/m² utilizando la cotización del dólar blue.
Vivienda de mediana calidad (136 m²): El costo unitario asciende a $1.593.310.00/m². Medido en dólar blue, este valor se traduce en U$S 1.134.03/m².
El Centro de Ingenieros de Mendoza, que desde 2017 realiza este seguimiento mensual del costo de construcción en Mendoza.