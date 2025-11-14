Invertir en ladrillos: el precio del metro cuadrado de construcción es de $1.205.984 para una casa económica

El sector de la construcción en Mendoza presenta un escenario de contrastes económicos, según el más reciente informe del Centro de Ingenieros de Mendoza (CIM).

El costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual.

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el precio de construcción de una casa económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una casa de mediana calidad, cuya superficie es de 136 m2, asimismo elabora un índice que permite observar las variaciones que experimenta.

Si se mira el panorama a largo plazo, el costo total de la construcción se abarató un notable -17.80% interanual medido en dólares comprador Banco Nación. No obstante, al analizar el comportamiento reciente, el costo total experimentó un fuerte salto del +4.69% en el último mes al ser medido por el dólar comprador informal o blue.

Tendencia anual: un sector más accesible en divisas pexels-kampus-7658758 El precio del metro cuadrado es de $1.205.984. El principal factor que impulsó la caída interanual del costo en dólares fue el rubro de materiales, que se abarató un -19.95% en dólares oficiales y un -9.24% en dólares informales. La mano de obra también contribuyó a esta tendencia, con una baja interanual del -15.06% en dólar oficial.

Esta caída de costos en moneda dura podría interpretarse como una ventana de oportunidad para inversores que operan con divisas.

Aceleración mensual: la presión de los materiales En contraste con la tendencia anual, el mes de noviembre de 2025 registró un incremento del +1.09% en pesos. Este aumento fue impulsado exclusivamente por los materiales, que subieron un +2.02% en el mes , mientras que la mano de obra se mantuvo sin variación (+0.00%).