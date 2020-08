Interna entre el ala económica y el ala política: qué hacer con el dólar

El ala política del Gobierno no quiere que se baje el cupo de u$s 200 a u$s 100 a partir de septiembre, ya que eso haría que se dispare el dólar blue. Tampoco creen que es conveniente devaluar el tipo de cambio mayorista a un rango de entre $ 78 y $ 82.

Desde el ala económica la propuesta es subir el precio del dólar oficial, de modo de achicar la brecha cambiaria que tanto molesta en los despachos del primer piso de la Casa Rosada.

E incluso piensan en el 24 de agosto, día en que se cerraría oficialmente la deuda, como la fecha ideal para hacerlo. Creen que ese día se podría aprovechar la buena noticia, con una potencial suba de los bonos en dólares (por lo cual bajaría el precio del contado con liquidación), para acelerar el ritmo de la devaluación.

“Sería el momento ideal para hacerlo, pero todavía no hay consenso”, revela una fuente al tanto de las negociaciones entre los distintos miembros del equipo económico. Sin embargo, el CEO de uno de los grandes bancos no lo ve así. “Ya fue la buena noticia del canje, no creo que suban los bonos”, señala.

Independientemente del antídoto que termine prevaleciendo, dentro del Gobierno coinciden en la necesidad de reducir la presión sobre las cotizaciones paralelas de la divisa.

“Existe el rumor, pero el Banco Central sigue vendiendo fuerte en la curva de futuros. Con lo cual daría a pensar que no existe una estrategia en ese sentido”, advierte otro banquero.

“Yo no veo una devaluación en este contexto de reclamo salarial controlado. Ahora está sólo la preocupación por las reservas, no sé cuánto pueden subir el tipo de cambio, porque pesa mucho la economía real ahora”, coincide el director de un tercer banco.

“Se habla mucho de desdoblamiento, pero el Gobierno pretende evitarlo. Se iría muy arriba el dólar financiero”, especula un economista que habla seguido con Alberto Fernández.

En el Central dicen que no hay nada en estudio y que la tasa de devaluación está alineada con la inflación esperada, que ronda entre el 30% y el 32%.

En un principio se pensó que los Ingreso Familiar de Emergencia y de los planes sociales no puedan comprar su cupo de u$s 200, pero esa posibilidad fue desestimada. De dispararse el contado con liqui, una especulación de la City es que el Gobierno podría permitir que grandes exportadores liquiden una pequeña parte a través de la Bolsa para hacer bajar ese dólar, de modo de lograr lo que se conoce como un win win.

“Antes de tocar el oficial creo que llaman a un par de exportadores grandes y un porcentaje de dólares en lugar de venderlos al oficial, les dicen que los vendan por contado con liqui y ahí ganan por los dos lados. Aplacan un poco el CCL y el MEP y por otro endulzan a ciertos exportadores”, conjeturan en las mesas.

Citan informes que dicen que el equilibrio real del tipo de cambio, aún con semejante emisión, está en $ 125.

“Había gente muy arriesgada mezclando colores. Por eso bajó al 20% de lo que se hacía hace 25 días en dólar MEP, que hoy hace apenas u$s 20 millones por día, contra u$s entre 13 y u$s 16 millones del liqui y u$s 6 millones del blue”, detalla un mesadinerista. Otra opción contemplada sería que el FGS de ANSeS venda bonos en dólares, como en otros tiempos. “En el pasado habían más balas y una fecha límite de tiempo”, dice una fuente con experiencia en el tema.

Mariano Gorodisch