Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 1 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.405 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista a $1.409 para la venta.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró en baja este martes a $1.405 en Banco Nación. Para el inicio del miércoles tendrá el mismo precio. Pese a la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno planea nuevas estrategias por los bajos depósitos en dólares formalizados.

dólar miércoles 1 de abril El dólar bajó respecto al cierre del día anterior. WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 1 de abril Banco Nación: $1.405

$1.405 Banco Galicia: $1.410

$1.410 Banco BBVA: $1.410

$1.410 Banco Santander: $1.410

$1.410 Banco Ciudad: $1.405

$1.405 Banco Patagonia: $1.410

$1.410 Banco Macro: $1.415

$1.415 Banco Hipotecario: $1.400

$1.400 Banco Supervielle: $1.402

$1.402 Banco Credicoop: $1.410

$1.410 Banco Piano: $1.410

$1.410 Banco Comercio: $1.410

$1.410 ICBC: $1.410

$1.410 Brubank: $1.399 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La incorporación de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero se transformó en un punto clave dentro del plan económico del Gobierno, con el objetivo de dinamizar la actividad. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en la necesidad de que los ahorristas vuelquen sus divisas al circuito formal para impulsar el crecimiento. Sin embargo, las cifras muestran que, pese a la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, el ritmo de aumento de los depósitos en dólares comenzó a moderarse desde diciembre.

Con la puesta en marcha de esta normativa, el sistema financiero local entró en una nueva fase que busca atraer fondos no declarados hacia los bancos. Desde fines de diciembre, Caputo alentó a los ciudadanos a depositar los dólares guardados fuera del sistema, incluso sugiriendo acudir al Banco Nación en caso de que otras entidades requieran documentación sobre el origen de los fondos, ya que allí no se solicitan datos adicionales para recibirlos.

entró en una nueva fase que busca atraer hacia los bancos. Desde fines de diciembre, Caputo alentó a los ciudadanos a depositar los dólares guardados fuera del sistema, incluso sugiriendo acudir al en caso de que otras entidades requieran documentación sobre el origen de los fondos, ya que allí no se solicitan datos adicionales para recibirlos. A pesar de estas medidas, el avance de los depósitos en moneda extranjera perdió impulso desde diciembre de 2025. Si bien el Gobierno esperaba una mayor disponibilidad de divisas y una reactivación del crédito, los primeros meses de 2026 reflejan un escenario más moderado. Los datos muestran que el crecimiento mensual de los depósitos privados en dólares fue desacelerándose progresivamente: en diciembre de 2025 aumentaron USD 1.256 millones, en enero de 2026 lo hicieron en USD 979 millones, en febrero el incremento fue de USD 425 millones y en marzo apenas alcanzó los 151 millones de dólares. Además, en 11 de los 16 días hábiles relevados se registraron caídas en los saldos. El 2 de marzo se alcanzó un pico de USD 39.173 millones de dólares, tras un incremento puntual de USD 787 millones vinculado al pago del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Luego de ese máximo, los depósitos disminuyeron USD 636 millones, dejando como resultado mensual una suba limitada de 151 millones de dólares.