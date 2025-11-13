13 de noviembre de 2025 - 19:20

Industria: en septiembre el uso de la capacidad instalada llegó a 61,1%, pero cayó en relación a 2024

La caída en la producción de artículos de caucho y plástico fue el principal factor detrás de la variación negativa, según el Indec.

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue de 61,1% en septiembre

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue de 61,1% en septiembre

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 61,1% en septiembre, lo que representó una caída en comparación con el mismo mes del 2024, que fue del 62,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Leé además

La industria se enfoca en ganar competitividad en un contexto de cambios, en la 31º Conferencia Industrial, organizada por la UIA

La industria se enfoca en ganar competitividad en un contexto de cambios

Por Redacción Economía
Expertos debatieron estrategias de crecimiento, inserción global y cómo superar desafíos del contexto económico.

UIA debate el futuro industrial: qué viene para Argentina, según los especialistas

Por Redacción Economía

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).

Caso contrario sucedió con productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productos textiles (37,1%).

Los productos de caucho y plástico observaron la principal incidencia negativa interanual, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,9%, inferior al registrado en septiembre de 2024 (49,9%).

Capacidad instalada en la industria septiembre

Este resultado se da como consecuencia de los menores niveles de fabricación de neumáticos y de manufacturas de plástico. Según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la producción de neumáticos registra una disminución de 32,3% y las manufacturas de plástico tienen una caída de 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

Los productos textiles muestran en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 37,1%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (51,3%), como consecuencia de los menores niveles de elaboración de hilados de algodón y de tejidos.

Las industrias metálicas básicas presentan en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,4%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (72,4%). En este sentido, la producción de acero crudo tiene una disminución interanual de 3,8%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Los productos minerales no metálicos registraron en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al del mismo mes de 2024 (64,2%), como consecuencia, principalmente, de los menores niveles de producción de vidrio, ladrillos huecos y pisos y revestimientos cerámicos.

La industria automotriz mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,1%, inferior al de septiembre de 2024 (59,6%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Únicamente la refinación de petróleo y los productos alimenticios obtuvieron incidencias positivas en septiembre. Fue 88,9% contra 78,5% y 69,2% contra 68,2%, respectivamente.

Los números en detalle

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada en la industria de los distintos sectores:

  • Refinación del petróleo: 88,9%.
  • Industrias metálicas básicas: 70,4%.
  • Productos alimenticios y bebidas: 69,2%.
  • Papel y cartón: 65%.
  • Sustancias y productos químicos: 63,7%.
  • Nivel general: 58,6%.
  • Productos minerales no metálicos: 57,1%.
  • Industria automotriz: 55,2%.
  • Edición e impresión: 48,7%.
  • Productos del tabaco: 43,5%.
  • Metalmecánica excepto automotores: 42,9%.
  • Productos de caucho y plástico: 42,9%.
  • Productos textiles: 37,1%.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Empresarios, pymes y autoridades nacionales participaron de la 31° Conferencia Industrial de la UIA bajo el lema “El futuro se produce hoy”.

Empresas y pymes debaten en la UIA cómo mejorar la competitividad y bajar el costo argentino

Por Melisa Sbrocco
El ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en la 31° Conferencia Industrial de la UIA en Buenos Aires.

Luis Caputo en la Conferencia Industrial de la UIA: "Este gobierno es el que más reservas compró"

Por Melisa Sbrocco
Martín Cabrales abrió la Conferencia Industrial de la UIA con un mensaje de compromiso y esperanza para el sector productivo.

Martín Cabrales en la Conferencia Industrial de la UIA: "Tenemos que volver a la formalidad y apostar al trabajo"

Por Melisa Sbrocco
El presidente de Aderpe, Manuel Ponce, planteó qué se necesita para que la zona industrial Rodríguez Peña pueda responder a la demanda de sectores como la innovación, la minería y el oli & gas

Zona industrial: Aderpe pidió financiamiento para las obras de infraestructura en Rodríguez Peña

Por Sandra Conte