Impsa sigue en rojo pero redujo 36% las pérdidas y triplicó las ventas

Al parecer los negocios de la empresa estatal empiezan a mostrar frutos. Si bien, en la presentación del balance ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa cerró con un rojo de $2.968 millones, esto implica una reducción del 36% respecto del resultado de $4.607 millones negativos registrado en 2021. Si tenemos en cuenta que en ambos casos se trata de pesos corrientes, inflación de por medio, la reducción de las pérdidas en términos reales es mayor.

Según informaron desde la empresa, “IMPSA triplicó sus ingresos por ventas de bienes y servicios y con los contratos firmados este año, creemos que vamos a llegar a la facturación que la empresa necesita para poder dejar atrás las pérdidas operativas y alcanzar el equilibrio operativo”.

Y agregan: “el hecho de que mejoren las ventas pero que el balance aún dé pérdidas, se explica en gran parte porque los proyectos que IMPSA está llevando adelante no generan ingresos inmediatamente. Es algo que suele pasar en proyectos de gran envergadura, donde los ingresos se van dando a medida que se van cumpliendo plazos. El balance de hoy no refleja todo ese crecimiento que se está dando en la producción y las ventas”.

Cabe recordar que la empresa fue “rescatada” por el Estado Nacional y provincial en 2021. Pero la caída de la empresa llevaba varios años: entre 2010 y 2014, ocurrió un evento determinante para Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), durante ese tiempo, la empresa no pudo cobrar sumas millonarias por proyectos energéticos realizados en Brasil y Venezuela, mientras que también experimentó un largo período sin obras de gran envergadura.

La crisis llegó con el colapso de Wind Power Energy (WPE), una subsidiaria de Impsa en Brasil que acumuló una deuda total de U$S 850 millones, aumentando el pasivo de U$S 250 millones que la empresa ya tenía. Este golpe fue tan severo que la compañía no pudo afrontar sus deudas y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, Impsa llegó a un acuerdo para ceder el 65% de sus acciones a bonistas, bancos y organismos internacionales. El proceso fue homologado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.

En noviembre de 2020, Impsa llevó a cabo una reestructuración de su deuda, en la que se acordó con los acreedores la cancelación de los pasivos con un plazo de gracia hasta 2025, una reducción significativa de los intereses al 1,5% y pagos de capital que comenzarán en 2028.

Durante el año 2021, el Gobierno nacional se convirtió en el principal accionista de Impsa al adquirir el 63,7% de las acciones, mientras que el Gobierno provincial obtuvo elcontrol del 21,2% de la empresa. Además, un 9,8% de las acciones continuarán en manos del fideicomiso de acreedores y el restante 5,3% aún pertenece a la familia fundadora.

Tecnico Jose Luis Castelles trabajando en uno de los alabes de la turbina para la Represa Yacyreta Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En qué está trabajando IMPSA

Como parte del plan para lograr en el mediano plazo recuperar parte de lo perdido, según explicaron en un comunicado IMPSA, tiene varios negocios en marcha:

Grúa para la Base Naval “Puerto Belgrano”. Fue contratada por la Armada de la República Argentina (ARA) para la ejecución de un proyecto que incluye el diseño, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de una Grúa de Astillero para la Base Naval “Puerto Belgrano” en Bahía Blanca.

Industria del Oil & Gas. Está fabricando un reactor desulfurizador que se instalará en el Complejo Industrial Luján de Cuyo y será utilizado para disminuir el contenido de azufre y mejorar la calidad de los combustibles procesados en la refinería de YPF. Además, fue designada por YPF como proveedora de equipos pesados en el marco del proyecto para la ampliación y modernización de su refinería en Luján de Cuyo. Recupera así un rol protagónico en suministro de equipos grandes y complejos para las plantas de refinado de petróleo.

Carem. Firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la provisión de servicios de ingeniería y fabricación de nuevos componentes para la construcción y puesta en marcha del Carem, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina.

Dioxitek. En abril de 2022, selló un convenio con Dioxitek para fabricar por primera vez en el país un contenedor para poder exportar Cobalto 60, un insumo clave para las industrias alimenticia y de la salud. En marzo de 2023 se realizó con éxito uno de los ensayos físicos para testear distintas variables que garantizan la calidad de los contenedores.

Defensa. En junio de 2022, IMPSA firmó un convenio con el Ejército Argentino para ser proveedor en su proyecto de modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C, el principal y más potente vehículo blindado del país. Con esta alianza, IMPSA llevará adelante parte de la fabricación y modernización de torretas para una determinada cantidad de tanques, y apuesta a futuro a seguir proveyendo al Ejército repuestos para los TAM. En noviembre de 2022 IMPSA entregó con éxito al Ejército la primera torreta.

Yacyreta. En octubre de 2022 se realizó el traslado y la instalación de un rodete tipo Kaplan de 155 MW que será instalado en la central hidroeléctrica Yacyretá, en Corrientes, como parte del proceso de modernización de seis turbinas de la Entidad Binacional Yacyretá.

Parque Solar Ullum Alfa. La empresa EPSE contrató a IMPSA como Epecista o proveedora del servicio EPC, lo que habitualmente se conoce como “Contrato llave en mano”, que abarca tanto la construcción como la puesta en marcha del parque solar. El Parque Solar tendrá una potencia instalada de 50 MW, y en la primera etapa este proyecto evitaría la emisión de 49.000 toneladas de CO2 por año.

Consultoría internacional. IMPSA realizó una consultoría para determinar las causas que producen fallas en las turbinas y proponer una solución para implementar en las 50 unidades de la central Santo Antonio en Brasil, una de las hidroeléctricas con turbinas Bulbo más grandes de Sudamérica, ubicada en uno de los 5 ríos más caudalosos del mundo. La solución propuesta permitió mejorar el desempeño de estas turbinas que fueron provistas por otros competidores. Este es un reconocimiento a la tecnología de IMPSA y a la vez, el regreso a Brasil, el mercado de energía renovable más grande de América del Sur.