Impsa: Mendoza y Nación iniciaron una jugada maestra para capitalizar a la empresa

La revitalización de IMPSA no solo simboliza un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y provincial, sino que también representa una oportunidad para recuperar el potencial de una empresa que es parte integral del tejido económico y social de Mendoza. El proceso de capitalización de la compañía por medio de una oferta por las acciones que están en manos del sector público, será el primer paso para sanear una compañía que enfrenta deudas por U$S 500 millones y una pérdida mensual de más de U$S 2.5 millones.

Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, en la conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno, junto al gobernador Alfredo Cornejo, fue el encargado de explicar el proceso que enfrentará la empresa multinacional con sede en el carril Rodríguez Peña. “Estamos abriendo un proceso de capitalización de IMPSA. Tenemos un interés claro de que siga operando en manos privadas, que la hagan volver a crecer y a tener un camino de desarrollo como lo tuvo en el pasado”.

El gobernador Alfredo Cornejo le tiende la mano a Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, previo al inicio de la conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Un proceso de capitalización transparente

El funcionario contó que “se presentó un fondo de inversión con la intención de hacer una oferta por las acciones que están en poder del sector público”, aclarando que por motivos de confidencialidad hasta que se convalide la oferta no se hará público el inversor; ha trascendido que se trataría de un fondo privado de Estados Unidos que ofertaría por las acciones que tiene la Nación (63,7%) y Mendoza (21,2%). El 15,1% restante se encuentra en manos privadas.

“Estamos trabajando con Mendoza, para iniciar un proceso totalmente transparente y abierto a otros oferentes” detalló Pazo. Agregó que se va a firmar una carta de intención y se va a empezar un proceso de 30 días, abierto también a otros interesados. Transcurrido ese plazo se realizará una oferta final, que será comunicada por medios públicos y se “llamará a un proceso de mejoramiento de oferta”. Para el funcionario esta acción le devolverá el valor a una empresa muy importante por su desarrollo y tecnología.

La situación financiera de Impsa

“A pesar de las distintas inyecciones de capital, por vía directa o indirecta, el Estado desde 2021 ha puesto más de 60 millones de dólares”, puntualizó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Impsa actualmente enfrenta deudas por 500 millones de dólares y una pérdida mensual estimada en más de 2.5 millones de dólares.

Vale recordar que en 2020, Impsa había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, difiriendo el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos hasta 2036.

“Hoy empresas como Impsa necesitan de estabilidad, mayor beneficios fiscales, y eso hace que el sector privado invierta y que la economía se dinamice”, concluyó Pazo.

Mendoza hoy es un tejido de pymes

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, señaló que “Mendoza, ha sido consultada y la estrategia ha sido en forma conjunta. Estamos trabajando en forma muy profesional para que esta empresa vuelva a ser lo que es, una empresa privada y exitosa, como lo fue en su tiempo, pero que ha entrado en un declive”.

“Impsa es relevante y nos comprometemos, no sólo por tener algunas acciones como Estado, sino porque la empresa es un emblema de Mendoza. Hoy, la provincia en su morfología económica es un tejido de pymes y micro pymes. En su momento, Mendoza contaba con alguna empresa multinacional. Impsa es un ícono de Mendoza y nos enorgullece”.

Cornejo destacó que Impsa es “una empresa que produce muchísimas externalidades sobre el resto de la actividad, no sólo de la metalmecánica, sino de otras actividades económicas de Mendoza. Es un proveedor de servicios de distintas industrias y puede seguir siéndolo”. Y sumó que “este primer paso de capitalización, de estudio definitivo para poder pasar a la venta propiamente dicha, a la capitalización consiguiente, es relevante para nuestra provincia”.

“Nosotros creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas, tiene que ser privada. No puede ser estatal”, sostuvo Cornejo y remarcó que en ese objetivo “estamos muy unidos a ese concepto del presidente, al Gobierno nacional y creo que es la cultura cívica de Mendoza. Paradójicamente esta empresa está fuera de la Ley Bases, y nosotros no tenemos ninguna restricción legal para trabajar en esta dirección de capitalización”.