Humanos o máquinas: ¿La inteligencia artificial puede reemplazar al CEO de una compañía?

Un dato, un pretexto: NetDragon Websoft, una empresa china de videojuegos, el año pasado sorprendió al nombrar a un robot humanoide virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA) como su CEO. Desde entonces, esta innovadora decisión ha generado un impacto significativo en el mercado, ya que la valoración de la empresa ha alcanzado los $1.100 millones y sus acciones han experimentado un aumento del 10%, superando incluso el índice Hang Seng. La tecnología comienza a ganar territorio en la toma de decisiones. ¿Esto puede influir en la configuración de los puestos de mando en el mundo de los negocios? El futuro ha llegado, la inteligencia sensible de los humanos y la predictiva de las máquinas piensan este tema.

Al ser consultado sobre si la inteligencia Artificial puede reemplazar al CEO de una empresa, chatGPT explica que “La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de desempeñar ciertas funciones ejecutivas en una empresa, pero reemplazar completamente a un CEO es un escenario menos probable a corto plazo”. El oráculo tecnológico agregó que la IA puede automatizar algunas decisiones y procesos comerciales, pero hay aspectos del rol de un CEO que “implican habilidades y juicios humanos complejos que actualmente son difíciles de replicar con precisión por la IA”.

Mientras que Fernando Galante, CEO de OHANA, comentó que el poder de la IA es muy grande, “hoy estamos en una etapa de modelos predictivos, pero se trata de una tecnología que evoluciona y por lo tanto el potencial irá creciendo con el tiempo”. El empresario cree que en este contexto “la IA es un gran complemento”, pero la clave esta dada en aprender a utilizarla para mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión. “En esta etapa aún no veo que sea un sustituto”.

Matrix no es una película sobre inteligencia artificial. Pero se centra en la condición de que existe una realidad simulada que es conocida como la Matriz (Matrix) y a la que se coenctan todos los humanos.

“El CEO de una empresa generalmente la tiene responsabilidades que van más allá de la toma de decisiones basada en datos”, argumenta el chat de Inteligencia Artificial. “Estas responsabilidades incluyen la creación de una visión estratégica para la empresa, la gestión de relaciones con socios y accionistas, la motivación y el liderazgo de equipos, la resolución de conflictos y la adaptación a cambios inesperados en el entorno empresarial”, agrega. Haciendo hincapié que estas habilidades requieren de la inteligencia emocional, de la experiencia, los conocimientos contextuales y de una comprensión profunda de la industria y el mercado.

Más disruptivos, más sensibles

“En mi opinión, la IA puede reemplazar a cualquier líder empresarial promedio. De hecho, la palabra que uso habitualmente es mediocre, no en sentido peyorativo, sino mediocre realmente, del medio”, sostiene Leo Piccioli; ex economista, ex CEO de una compañía multinacional y autor de cuatro libros (dos de ellos best-sellers). “La inteligencia artificial, por ahora, es un predictor de teclado, buenísimo, que leyó todo lo que había en la web hasta el 2021. Entonces, las respuestas que nos da son cosas que había en la web hasta el 2021 y si no lo tuneamos bien nos da respuestas promedio”, puntualiza.

El influencer disruptivo y también Top Voice de Linkedin comenta que hay un ejemplo reciente de una IA liderando una compañía como CEO, “que dio buen resultado en teoría, en la bolsa, pero es muy difícil de medirlo así, como en todas las ciencias sociales. Pero para mí el humano lo que tiene que hacer es correr más riesgos, ser menos promedio”. Para el autor de “El Siglo año que nos volvimos humanos”, “si todos te recomiendan hacer algo es como si una inteligencia artificial lo hiciera y no te conviene hacerlo, te conviene hacer lo que, no sé si decir lo que sentís, pero lo que crees más internamente”.

En tanto que la máquina adelanta la posibilidad de que la IA pueda asistir al CEO en el futuro, con el análisis de datos más rápidos y precisos, generando ideas para la toma de decisiones o brindando información relevante sobre el desempeño de la empresa. “Esto podría ayudar a los CEO a tomar decisiones más informadas y eficientes. Además, algunas tareas específicas dentro de la empresa podrían ser delegadas a la IA, como la gestión de operaciones, la optimización de la cadena de suministro o la personalización de la experiencia del cliente”, puntualiza el ChatGPT.

Asumir los riesgos

Un análisis detallado muestra que hay numerosos aspectos del trabajo de un CEO (para tomar decisiones) que podrían ser automatizados. Según McKinsey, aproximadamente el 25% del tiempo de un CEO se dedica a tareas como a revisar el rendimiento financiero, enviar correos electrónicos o pronosticar tendencias, tareas que bien podrían ser realizadas en forma eficiente por una IA. A medida que la tecnología continúa avanzando, es innegable que la IA tiene el potencial de asumir estas responsabilidades rutinarias.

Galante señala que “si a futuro la IA puede ser un sustituto, no tengo la respuesta, pero al nivel que viene evolucionando no lo podemos descartar. Por ahora hay que explotar los beneficios que tiene”. Por su parte, Piccioli, en modo conclusión, repite que “sí, puede que a muchos, porque muchos fuimos mediocres, fuimos del medio. A los que corren más riesgos, a los que se animan a más, a los que se exponen más y pueden fallar más, le va a costar mucho más hacerlo”.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, si bien los empleos más amenazados por el avance de la IA y las máquinas eran aquellos relacionados a tareas que son más repetitivas, en la caza, pesca, transporte, construcción y mantenimiento, hay aspectos “humanos” que parecían estar relativamente a salvo. Sin embargo, por lo pronto, este estatus no cambiaría hasta que algún algoritmo ponga en jaque la “intuición” y la mecánica.