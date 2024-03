Hoy se se conocerá la inflación de febrero y los economistas mendocinos explican por qué rondaría el 15%

El Gobierno está a la espera de los datos de la inflación correspondiente al mes de febrero que serán anunciados esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se espera que estos números reflejen una caída de al menos 6 puntos porcentuales en comparación al valor del mes anterior; para los economistas mendocinos el IPC podría rondar el 15% producto de una caída del consumo.

Este posible descenso en la tasa inflacionaria sería recibido positivamente por el gobierno de Javier Milei, especialmente en medio de una profunda recesión que afecta la economía del país. Además, le podría proporcionar un nuevo impulso político en las negociación con los gobernadores sobre los puntos fiscales de la Ley de Bases y el ajuste del estado; una “cruzada” que atraviesa a los distintos estratos de la política argentina.

La recesión económica ha sido tan pronunciada que incluso ha contribuido a reducir la escalada inflacionaria que siguió a la devaluación de diciembre pasado. Un “buen dato” de inflación, es decir, por debajo del 15%, le permitiría al Gobierno consolidar su posición en las negociaciones y también retener el apoyo público en un momento en que la actividad económica está estancada y que los ingresos reales están disminuyendo.

La inflación fue menor a la de diciembre, pero esperan que continúe alta. - Twitter

Sin el pie en el acelerador

A pesar de que las primeras semanas de marzo mostraron signos de una nueva aceleración en los precios a causa de la estacionalidad, el equipo económico que lidera Luis Caputo mantiene un optimismo moderado. Las expectativas apuntan a una inflación inferior al 14,1%, lo que representaría una disminución significativa respecto al registro de enero, que fue del 21,4%.

El economista Dante Moreno, responsable del portal especializado Lebac, señaló que el informe del IPC que se espera para hoy podría situarse entre el 14.5% y el 15.5%. “Aunque este valor sería inferior al registrado durante enero, se debe principalmente a una caída en el consumo de alimentos y bebidas, que impacta fuertemente en la medición general. A lo mejor la disminución ha sido un poco mayor, pero se contrapone también el aumento del transporte”.

Para el especialista hay una discusión posterior a estos porcentajes, “Indudablemente es la postura del Gobierno o desde Economía diciendo que una estabilización del dólar, una baja del dólar, haría que los precios empiecen a caer, no es así porque ya el Ministerio de Economía está convocando a las empresas alimenticias para ver por qué los precios no bajan al mismo ritmo que lo está haciendo el dólar”, explicó Moreno. quien agregó que “la inflación en Argentina es multicausal, no está ligada exclusivamente al tema monetario”.

Por su parte Nicolás Aroma, director del Centro de economía y Finanzas de Mendoza, señaló que si bien se estima, de acuerdo a los relevamientos de las consultoras privadas, una inflación cercana al 15% lo que evidenciaría un descenso respecto a los últimos dos meses. “Eso implica que, más allá de que hay una desaceleración, el acumulado trimestral (incluyendo diciembre, enero y febrero), podría alcanzar el 75%, una cifra alarmante. La inflación de alimentos supera este porcentaje, lo que preocupa al Gobierno, ya que marzo podría mantener o superar este nivel, completando así un cuatrimestre con una inflación del 100%”.

Precios justos en las góndolas de supermercados en Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Parte del mismo plan

“Cuando medís la inflación de la canasta básica, la misma está muy por encima del nivel de inflación. Y cuando se empiezan a analizar las causas, y por eso la preocupación del Gobierno, proyectando el escenario a las primeras semanas de marzo, empiezan a ver que el IPC acumulado podría estar en un valor igual o superior al 100%. Lo que es realmente brutal porque convengamos que los ingresos (los salarios y las jubilaciones), están muy por detrás de eso y han sido totalmente licuados en este concepto de ‘licuadora’ en el que se ha metido a casi toda la clase media argentina”.

Para Aroma, “las consecuencias son una reducción muy fuerte del poder de compra y una recesión evidente, muy potente que cada vez se crece entre los meses. Febrero mostró niveles recesivos mayores a los de enero y esto parece que no tocar fondo incluso en marzo. El gobierno se juega todo a bajar la inflación, es su principal objetivo. Y si bien, hay un descenso, porque estamos partiendo de niveles muy altos, veremos cómo como sigue esta película... cuya fuerte inflación en los primeros meses era parte del plan y no era un efecto colateral”.

Por último, el economista Heraldo Muñoz puntualizó que “la próxima publicación de la inflación no cambiará mucho la percepción. Aunque el promedio ronde el 15%, algunos productos han subido hasta un 30% o un 40%, especialmente energía y alimentos”. Destaca que los artículos esenciales, más inelásticos, son los que más impactan en la angustia de las personas. Aunque el 15% pueda parecer poco para algunos, en el contexto actual, con menor circulación de dinero. Muñoz agregó que “la falta de dinero en la calle ha contenido las suba de precios”.

El economista avanzó sobre el sentimiento colectivo de angustia frente a los ajustes de precios y señaló que ”las cosas que más aumentan son aquellas que la gente no puede prescindir o sustituir por otra; entonces terminan generando angustia por esos aumentos. En otras palabras, la gente piensa que las cosas que aumentaron mucho ‘son las que más le duelen’ y las que aumentaron poco ‘las que no’. Entonces el 15%, que parece poco para la inflación, termina siendo alta por lo que percibe la gente mientras se están acomodan los precios relativos“.

