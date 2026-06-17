Hasta $10.000.000 en premios: una billetera virtual lanzó un Raspá y Ganá por el Mundial, ¿cómo participar?

MODO puso en marcha una nueva edición de Raspá y Ganá con motivo del Mundial 2026, una promoción que busca premiar a los usuarios que realicen compras durante los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos. La iniciativa cuenta con el auspicio de Sporting y repartirá millones de pesos entre quienes cumplan con las condiciones establecidas.

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Durante cada una de las fechas habilitadas habrá 10 premios de $1.000.000 , lo que representa hasta $10.000.000 en premios por partido . Para participar, los usuarios deberán pagar con MODO en comercios adheridos y luego acceder a una raspadita digital desde la aplicación para descubrir si resultaron ganadores.

La promoción está disponible los días en que la Selección Argentina dispute sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026: 22 y 27 de junio . En cada una de esas jornadas, quienes realicen una compra mínima de $20.000 utilizando MODO desde la app de un banco adherido o desde la propia aplicación de la billetera podrán acceder automáticamente a una raspadita digital.

Los pagos válidos incluyen operaciones mediante código QR , botón de pago o MODO Contactless (NFC) , siempre que se efectúen en comercios adheridos. Una vez realizada la compra y si se cumplen los requisitos de la promoción, la aplicación mostrará la invitación para participar y revelar si el usuario obtuvo alguno de los 10 premios de $1.000.000 disponibles para esa fecha.

En cada fecha se pondrán en juego 10 premios de $1.000.000 que se acreditarán en la cuenta bancaria de los ganadores.

La acción alcanza a clientes de diversas entidades financieras adheridas, entre ellas ICBC, Bancor, Santander, Galicia, YOY, Patagonia, Banco Nación, Credicoop, Macro, Supervielle, BBVA, Banco Ciudad, Hipotecario, Banco Corrientes y Grupo Petersen . Además, las compras pueden realizarse tanto de forma presencial como online, mientras que la modalidad NFC está disponible únicamente desde la app MODO en dispositivos Android compatibles.

Qué condiciones hay que cumplir y cómo se acreditan los premios de Raspá y Ganá

Cada participante podrá obtener como máximo un premio por fecha, y la selección de los ganadores se realizará mediante un sistema aleatorio entre quienes hayan cumplido con las condiciones previstas.

Las bases también establecen que los premios serán acreditados dentro de los 15 días hábiles en la cuenta bancaria principal vinculada a MODO del usuario ganador. No se contemplan pagos correspondientes a operaciones canceladas, autopagos ni transacciones recurrentes realizadas al mismo comercio.

Por otra parte, la promoción incluye una modalidad sin obligación de compra, destinada a personas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos detallados en sus términos y condiciones. De esta manera, MODO ofrece una alternativa adicional para participar de los sorteos y competir por los premios millonarios previstos para cada presentación de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.