ARCA inició controles sobre Ganancias e intimó a trabajadores por deducciones sospechosas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar intimaciones a trabajadores tras detectar inconsistencias en las deducciones informadas en el Impuesto a las Ganancias. El organismo puso el foco especialmente en gastos de indumentaria declarados por contribuyentes y abrió una instancia para que regularicen las diferencias antes de avanzar con otras medidas de control.

Las observaciones surgieron luego de una serie de cruces de información entre las declaraciones presentadas por los empleados y otros registros fiscales. A partir de ese análisis, ARCA identificó una cantidad de inconsistencias superior a la habitual en determinadas deducciones y notificó a los contribuyentes mediante el domicilio fiscal electrónico.

La fiscalización se originó a partir de un control específico sobre las deducciones declaradas en el formulario 572 Web correspondiente al período fiscal 2025. Según la información difundida por el organismo y publicada por Infobae , las mayores irregularidades detectadas estuvieron relacionadas con gastos de indumentaria, un concepto que puede deducirse bajo determinadas condiciones y que no tiene un tope máximo establecido.

En ese marco, ARCA optó por una estrategia de regularización temprana para que los trabajadores puedan corregir la información presentada antes de que se inicien otras instancias de fiscalización. Quienes recibieron una intimación tienen la posibilidad de ingresar la diferencia de impuesto correspondiente mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) y resolver la situación.

Las observaciones surgieron de cruces de información fiscal y dieron lugar al envío de intimaciones para regularizar diferencias detectadas.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que el organismo revisa los datos cargados por los empleados y los compara con otras bases disponibles para verificar si las deducciones informadas cumplen con los requisitos previstos por la normativa vigente.

Qué deducciones generan más observaciones y cómo se pueden corregir

De acuerdo con el análisis, los conceptos que suelen concentrar la mayor cantidad de inconsistencias son los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el trabajo, los aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los aportes a cajas provinciales o municipales de previsión.

gastos que empobrecen Entre los conceptos bajo análisis aparecen gastos de indumentaria y otras deducciones que deben cumplir requisitos específicos para ser válidas.

Además, las observaciones pueden alcanzar a otras deducciones, como las cargas de familia, cuando los datos declarados no cumplen con las condiciones exigidas por la normativa. En esos casos, ARCA utiliza cruces de información y criterios de razonabilidad para verificar la validez de los montos informados.

Frente a una intimación, los trabajadores pueden optar por pagar la diferencia detectada mediante un VEP o presentar una declaración jurada para determinar el impuesto correspondiente. Según explicó Domínguez, esta última alternativa puede derivar en la generación de anticipos del Impuesto a las Ganancias para el período siguiente, por lo que en algunos casos el pago directo de la diferencia resulta una opción más conveniente para regularizar la situación fiscal.