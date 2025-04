Gustavo Suárez en Aconcagua Radio: "No subieron los precios, pero el consumo ha bajado un montón"

Suárez afirmó que "en las principales cadenas de distribución, al hablar de alimentos, de las dos empresas mayoritarias no recibimos ninguna modificación en los precios después de la liberación del cepo". Sin embargo, esto no significa que los costos no se hayan modificado para el sector. Según explicó el empresario de kioscos, "La única modificación que vamos a tener dentro de unos días ya estaba avisada con tiempo para la recompra de pedidos". Así, detalló que se trata de bebidas gaseosas de la marca más conocida en volúmenes pequeños. "No teníamos modificación de precio desde diciembre y iba a ser un ajuste de 5%."