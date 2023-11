Fuerte aumento para los trabajadores de la “comida rápida”, el sueldo superará los $330.000

El Sindicato de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros logró un aumento del 66%, en cuotas, que llevará la paritaria anual al 100%. Así, el salario básico será de $338.514 en enero.

Las mejoras impactan en los salarios del personal de McDonald’s, Burger King, Mostasa y todos los trabajadores que figuran bajo el convenio colectivo de trabajo 329/00. Sin embargo, como ya se dijo, los aumentos se irán dando, mes a mes, entre octubre y enero:

Octubre: 14% no remunerativo y 18% remunerativo (32%)

Noviembre: aumento del 14%, más una asignación no remunerativa del 40%.

Diciembre: asignación no remunerativa del 66%.

Enero: incremento en el salario básico del 66% en todas las categorías.

Así, el salario pasaría a $338.514 para la categoría inicial en enero y a $582.984 para la máxima categoría.

McDonald’s

Así se cerró el acuerdo:

“Compañeros trabajadores, profesionales y empresarios de la actividad de la rama servicios rápidos. Comunicamos que hemos suscripto un acuerdo salarial con la cámara argentina de establecimientos de servicios rápidos de expendio de emparedados y afines”, informó el gremio, antes de detallar la metodología:

Octubre 2023

Se abona una asignación no remunerativa de un 14% + 18% = 32% para el mes de octubre 2023 para todas las categorías.

Noviembre 2023

Se abona un aumento en el salario básico del 14 % más una asignación no remunerativa de un 40%.

Diciembre 2023

Se abona una asignación no remunerativa de un 66%.

Enero 2024

Se abona un aumento en el salario básico del 66 % para todas las categorías.

“Las asignaciones no remunerativas deberán efectuar los aportes y contribuciones de obra social y convencionales de mutual y sindicato. A su vez resultarán computables para el cálculo de vacaciones, horas extraordinarias, sueldo anual complementario y premios y conceptos convencionales que se calculen sobre el salario básico (antigüedad, etc.). los conceptos que se calculen sobre el importe no remunerativo pactado tendrán la misma naturaleza”, se aclara.

Nota: todos los aumentos se calculan sobre el salario básico del mes de junio 2023. Los importes referidos precedentemente se abonarán de manera proporcional a los trabajadores a tiempo parcial.