Foro Valos: tecnología y el desafío de la humanización para la sostenibilidad

En este contexto, cada uno realizó un repaso sobre las herramientas de tecnología que aplica en su organización. De este modo, las representantes del sector de educación mostraron cómo a través de la aplicación de la IA han podido mejorar distintos tipos de procesos en este sentido. Desde la escuela Edison hicieron hincapié en los importantes logros obtenidos con relación a fluidez y comprensión lectora desde la utilización de una IA para mejorar esta capacidad.

En tanto, desde Empujón Educativo contaron que apuntan a la personalización de la educación así como al manejo de datos con distintos objetivos entre el que se destaca el seguimiento y adecuación de las trayectorias. Esta organización trabaja con este sistema en dos escuelas de Mendoza –una privada y una pública- así como poseen programas con organizaciones y empresas.

Tanto las referentes de educación como los representantes del sector de la salud, se refirieron a los principales desafíos para llevar adelante los cambios y realmente hackear sus ámbitos de influencia. En esta línea, Böhm habló de la resistencia que muchas veces tienen los líderes más grandes con relación a la tecnología, por lo que en COFARMEN han hecho fuerte foco en las capacitaciones. En tanto, el referente de Zaldívar opinó que la clave tiene que ver con tener claro el propósito que es lo que guiará la aplicación de tecnololgía.

Por su parte, Graciela Bertancud destacó que los docentes tienen alta vocación de capacitarse y mejorar, pero que el contexto económico y social no lo hace sencillo dado que buena parte de los maestros deben realizar doble jornada laboral. “No hay resistencia al cambio sino más bien poco tiempo y sueldos bajos para poder hacerlo”, destacó la presidenta de la Fundación Edison. En este sentido, tanto ella como López hablaron de la brecha que persisten en los ámbitos educativos por las diferencias de posibilidades que atentan contra la inclusión.

La jornada del martes del Foro Valos finalizó con dos exposiciones aplaudidas por el público. Una del Pablo Fredrikson, Principal SRE en Bitso, y la otra de Catalina Aragona, especialista en Marketing Digital y fundadora de Foquito Media. Esta profesional dio recomendaciones sobre cómo mejorar los emprendimientos con estrategias clave como humanización, capitalización y aporte de valor a través de redes sociales.

Fredrikson explicó cómo funciona la IA y por qué es importante comenzar a utilizarla. En este marco, destacó que no es el futuro sino el presente y que en muchos espacios ya se ha convertido en un nuevo modo de trabajar. De este modo, no se reemplaza a las personas, pero cada vez más trabajadores incrementan su efectividad gracias a la aplicación de este tipo de herramientas que facilitan diversas tareas. “La IA no te va a quitar el trabajo, pero es probable que alguien sea reemplazado por una persona que sí la aplica en sus procesos diarios”, destacó el profesional.

Cómo sigue el Foro

El Foro Valos continuará el resto de la semana según el siguiente cronograma: El miércoles 6 de 8.30 a 11 en el área de Innovación UNCuyo, Polo Tic se destinará a “Negocios que trascienden: Herramientas financieras para una economía con impacto”. También el miércoles 6, pero en la Bodega Chandon se hablará sobre la “evolución de la vitivinicultura, el turismo y la cultura”.

En tanto, el jueves 7 estará el módulo destinado a Industria, Energía y Agricultura con “Negocios que trascienden: sostenibilidad rentable y conexión con el consumidor”, en Grupo LTN (Rodríguez Peña 1736 de Maipú), también de 8.30 a 11. El último día será el viernes 8 con el cierre del Foro Valos y la “Conferencia 20 años. Negocios que trascienden: el rol de la sostenibilidad” en el Espacio Julio LeParc. Más información en el siguiente link: https://valos.org.ar/