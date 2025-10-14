Fin de semana XL: cómo fue la ocupación y cuánto dinero dejaron los turistas

El feriado del fin de semana XL del 10 al 12 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, dejó un balance favorable para Mendoza . La provincia registró un promedio de ocupación del 68%, según datos del Observatorio Turístico del Emetur.

Cambian los feriados 2025: el fin de semana largo que llega muy poco después de octubre

Originalmente, este feriado no estaba incluido en el cronograma nacional, porque el 12 de octubre caía domingo. Sin embargo, a pedido del Consejo Federal de Turismo , el Gobierno Nacional resolvió incorporar un día no laborable con fines turísticos , generando un nuevo movimiento en todo el país.

Según el informe del Observatorio del Ente Mendoza Turismo, la ocupación del fin de semana largo implicó la llegada de 55 mil turistas, una cifra que incluye tanto a aquellos que se alojaron en casas de parientes o amigos. Lo que representa que la ocupación provincial fue del 68%.

Los tres dias del fin de semana generaron un significativo impacto económico para la provincia de Mendoza, se registró un ingreso total de $12.516,9 millones.

Este cálculo, considera una estadía promedio de 2.5 días y un gasto diario de $89.000, por persona, lo que subraya la importante inyección de capital en la economía local.

“Estos datos reflejan cómo el turismo, en un feriado prolongado, se convierte en un motor clave para la generación de recursos y el desarrollo económico de las distintas regiones de la provincia”, señalaron los especialistas del Observatorio Turístico del Emetur.

Mendoza, entre los destinos más elegidos

En este contexto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó el desempeño del sector: “Si pensamos que hace poco más de un mes se confirmó este feriado y teniendo en cuenta el contexto macroeconómico, podemos decir que fue un muy buen fin de semana. Mendoza volvió a demostrar su fortaleza turística, con buenos niveles de ocupación y una amplia diversidad de visitantes nacionales e internacionales”.

Testa explicó, además, que el perfil del viajero actual es cada vez más espontáneo, y con menos reservas anticipadas: “El turista hoy decide en función de su tiempo disponible, sus recursos y las condiciones climáticas. Cuando todo acompaña, viaja. Este fin de semana se vio mucho movimiento de turistas argentinos y también extranjeros, especialmente chilenos y brasileños, ya que el 12 de octubre es también una festividad religiosa en Brasil”.

De acuerdo con datos de la plataforma de vuelos Despegar, Mendoza se ubicó entre los tres destinos más buscados del país, con un incremento del 162% en las consultas, detrás de Córdoba (194%) y Salta (165%). En tanto, la plataforma Almundo también la posicionó entre los cinco lugares más elegidos, junto a Bariloche, Iguazú, Salta y Córdoba.

Con este nuevo fin de semana largo, Mendoza consolida su liderazgo entre los destinos turísticos más elegidos del país, gracias a su combinación de paisajes, enogastronomía, infraestructura y calidad de servicios.

eventos mendoza aristides

Actividades durante el feriado

El fin de semana largo de octubre ofreció múltiples actividades para que turistas y mendocinos pudieran disfrutar de Mendoza.

Ciclo “Las Casas abiertas”: Organizado por el Emetur del 10 al 12 de octubre, más de 30 espacios culturales y patrimoniales abrieron sus puertas con propuestas únicas que combinaron identidad, arquitectura y hospitalidad. En esta segunda edición, se sumaron proyecciones de películas y diversas actividades relacionadas al séptimo arte, en algunas de las locaciones.

Organizado por el Emetur del 10 al 12 de octubre, más de 30 espacios culturales y patrimoniales abrieron sus puertas con propuestas únicas que combinaron identidad, arquitectura y hospitalidad. En esta segunda edición, se sumaron proyecciones de películas y diversas actividades relacionadas al séptimo arte, en algunas de las locaciones. Festival Nacional del Lomo: Se llevó a cabo en Godoy Cruz, los días 9 y 10, se desarrolló el con miles de personas que colmaron el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

Se llevó a cabo en Godoy Cruz, los días 9 y 10, se desarrolló el con miles de personas que colmaron el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Fiesta y Encuentro de las Colectividades de Mendoza: Guaymallén volvió a convertirse en un punto de encuentro de culturasdel jueves 9 al sábado 11 de octubre, en el Boulevard Dorrego. El evento celebró su edición número 20 con desfiles, bailes típicos, gastronomía internacional y un patio de artesanos.

eventos mendoza

Show Aéreo Alvear 2025: el sur provincial conquistó los cielos de Mendoza, con un espectáculo lleno de adrenalina, emoción y entretenimiento para toda la familia. Los días 11 y 12 de octubre, la ciudad de General Alvear fue el centro de un evento que combinó la destreza de pilotos profesionales, la majestuosidad de la cordillera de los Andes como telón de fondo y una amplia variedad de actividades recreativas.

conquistó los cielos de Mendoza, con un espectáculo lleno de adrenalina, emoción y entretenimiento para toda la familia. Los días 11 y 12 de octubre, la ciudad de General Alvear fue el centro de un evento que combinó la destreza de pilotos profesionales, la majestuosidad de la cordillera de los Andes como telón de fondo y una amplia variedad de actividades recreativas. Encuentro Internacional de Rugby infantil Máximo Navesi: En materia deportiva, este evento congregó a más de 1.000 chicos y chicas, junto a sus familias, provenientes de Argentina, Chile y Uruguay, en una verdadera fiesta deportiva.

A estos importantes encuentros, se sumaron las agendas teatrales, de museos, enogastronómicas y de espacios patrimoniales de toda la provincia.