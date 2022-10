Fe de vida o supervivencia: ¿por qué este lunes muchos jubilados no pudieron cobrar?

Por disposición de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los bancos volvieron a exigir el trámite de supervivencia (“fe de vida”) a los jubilados y pensionados para que cobren sus haberes. Y en muchos casos, deben hacerlo de manera mensual.

Al respecto, Sergio Giménez, titular de La Bancaria en Mendoza, explicó que a primera hora, “los bancarios de las distintas sucursales, sobre todo, de aquellas que tienen a cargo el pago de jubilados y jubiladas, informaron que no se había actualizado la Supervivencia y que estaban esperando que Directorio autorizara la excepción del pedido de supervivencia”.

“Para cotextualizar, a finales de marzo, recordando que se había retomado la obligación de completar el trámite de Fe de Vida, a partir del primero de ese mismo mes, y como consecuencia de los reclamos que hubo, los bancos, como el Nación, Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, decidieron no pedir el certificado de supervivencia, pero esa autorización expiraba el 30 de septiembre y, por lo que hemos visto en el día de hoy, no se renovó automáticamente. Desde el Banco se hicieron los reclamos para que mañana eso esté normalizado, no obstante, quienes tenían que cobrar hoy debieron ‘hacer la Fe de Vida’ en boca de caja, porque no lo tenían acreditado para cobrar en cajero automático”, agregó Giménez.

Fe de Vida: el trámite se suspendió solo durante la pandemia

El requisito había sido suspendido en marzo de 2020, cuando arrancó el aislamiento por la pandemia de Covid-19. Con el correr de los meses, Anses decidió prorrogar la medida varias veces, con el último plazo establecido hasta el 28 de febrero de 2022. De esta manera, desde marzo de 2022 empezó otra vez a exigirse el trámite (y se tramitó una excepción hasta septiembre que todavía no se ha renovado).

Para evitar inconvenientes, de todas maneras, hay distintas maneras de acreditar la “fe de vida”, tanto presencial en las sucursales bancarias como a distancia, a través de una app del celular o en la web.

¿Qué es el trámite de fe de vida y para qué sirve?

El trámite de fe de vida o supervivencia es un requisito indispensable para el cobro de las jubilaciones y pensiones. Lo deben realizar los beneficiarios personalmente o sus apoderados.

El banco donde cobrás la jubilación o pensión determina la frecuencia y la forma del trámite.

Fe de vida para jubilados

¿Qué pasa si no hacés el trámite de fe de vida?

Si te suspenden el cobro como consecuencia de no haber realizado la fe de vida/supervivencia, se reactivará una vez que vos o tu apoderado la realicen, sin necesidad de hacer un trámite adicional. El próximo cobro puede demorar hasta 60 días.

¿Cómo hacer la fe de vida desde el celular?

Hay varias formas de acreditar la supervivencia ante el banco, aunque depende de las posibilidades del beneficiario.

Banco BBVA:

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes con este banco pueden utilizar el asistente virtual BBVA en la web.

Banco Nación:

La fe de vida debe hacerse a través de la aplicación móvil BNA+.

Si aún no sos usuario de BNA+, descargá la app en tu celular a través de Play Store (Android) o Apple Store (iOS). Registrate con tu DNI en simples pasos. Ingresá a la app y seleccioná el botón “Tu Banco”. Tocá donde dice la opción “Fe de vida”, que se encuentra en el margen inferior de la pantalla del celular en la sección “Otras opciones”. Esta gestión la puede realizar el titular del beneficio con su usuario en BNA+ u otra persona que sea cliente del Banco Nación y posea en su celular dicha aplicación. Por ese motivo, para comenzar, debés indicar para quién estás realizando la fe de vida. En caso que sea para vos, elegí la opción “Fe de vida propia” y presioná “continuar”. Confirmá los datos que se muestran en pantalla: DNI, CUIL y género. Si lo haces desde tu teléfono para un familiar o vecino deberás elegir la segunda opción “Fe de vida para otra persona” y presioná “continuar” para ingresar su número de CUIL y género. Luego deberás escanear tu rostro para validar tu identidad, o el de la persona para quien estés haciendo la fe de vida (es similar a tomarse una foto o selfie). Recordá ubicarte preferentemente en un lugar con fondo liso, sin usar anteojos y con buena iluminación. ¡Listo! Una vez que el escaneo finalizó correctamente, el sistema confirmará que fue realizada exitosamente la fe de vida.

Banco Supervielle:

Tenés que usar la aplicación móvil llamada “Supervielle Jubilados”. Una vez hecho esto, el beneficiario debe registrarse por única vez con su DNI tarjeta y a partir de allí su “fe de vida” en cualquier momento.

Banco Macro:

Sección Jubilados en la página web de banco Macro. Tenés que escanear el código QR desde tu celular (eso lo ves en la versión de escritorio) o ingresar tu número de teléfono para que te manden un link de acceso.

Siempre a través de un celular que cuente con una cámara, dado que es necesario sacar una foto de su cara y otra del DNI (en su última versión). En este último caso, el cliente deberá fijarse que los datos se vean correctamente, tanto del frente como del dorso del documento.

Una vez que se toman las fotos tanto del DNI como del rostro, en la pantalla de confirmación se verá el Certificado de “fe de vida” renovado y cuál es la próxima fecha de vencimiento.

Banco Patagonia:

Debés usar Patagonia Ebank, ingresando en la página web de la entidad. Para eso hay que contar con el Token Patagonia (se hace antes en el cajero).

Banco Santander:

Ingresá aquí a la web del banco, hacé clic en el botón “dar fe de vida digital” y después escaneá el código QR con tu celular.

Vas a tener que completar los datos personales y tomarte una foto con tu cámara. Cuando termines, te va a mostrar un link. Apretá ahí y listo. No es necesario bajar la app del banco.

Banco Columbia:

Es necesario descargar la App Columbia desde la tienda digital de Android.

Banco Provincia:

Ya no es necesario hacer el trámite de supervivencia. Desde la entidad indicaron que cuentan con un intercambio de información con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), por lo que la fe de vida es automática.

Así podés acreditar fe de vida de manera presencial

Ir al banco y cobrar por ventanilla la jubilación o pensión (no por cajero).

Realizar una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria en un supermercado o farmacia.

Poner tu huella digital en los diferentes tótems de los bancos: suelen estar ubicados en los halls de entrada de cada entidad.

Acercarte a una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las oficinas de Anses.

¿Cuándo cobro en octubre de 2022? Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 3 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de octubre

¿Cuándo cobro en octubre de 2022? JUBILACIONES QUE NO SUPEREN $48.729

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

