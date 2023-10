Faltante de nafta: continúan las largas filas en las estaciones y el Gobierno lo atribuye a una “psicosis”

Hay faltante de nafta en todo el país por trabas a la importación de combustibles. La escasez afectó primero al interior y ya llegó a Buenos Aires. A raíz de esta situación, el Gobierno liberó US$ 400 millones para que las petroleras puedan importar diez buques de combustible y atribuyó el pico de demanda a una “psicosis” por los precios.

Los precios congelados hicieron que la demanda fuera a YPF. Pero la empresa tuvo una parada en su refinería, no pudo importar por falta de dólares y la situación se extendió a todas las marcas. Las estaciones de servicios empezaron así con los cupos, los racionamientos y hasta, en algunos casos, rompieron el congelamiento de precios.

Según Clarín, la falta de nafta afecta desde hace días a distintas provincias. En la noche del jueves, la mayoría de las estaciones de servicio estaba sin combustible y los playeros reconocieron que era porque las petroleras estaban enviando menos cantidad.

El viernes se repitió la misma situación a pesar de que en algunas estaciones pudieron reactivar sus surtidores durante la jornada tras recibir los camiones que reabastecieron sus tanques.

Lo cierto es que para el Gobierno se trata de una “psicosis”. Así lo hizo saber la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien buscó llevar tranquilidad mientras en las diferentes ciudades del país cientos de automovilistas hacían filas de hasta varias cuadras para conseguir nafta. “Queremos llevar tranquilidad, no hay un faltante estructural de combustible”, explicó a radio 10.

“En los próximos días, con los barcos que lleguen, se normalizará la situación”, expresó y además sostuvo que las postales en las estaciones fueron por un efecto contagio. “Se instaló una psicosis en medio del clima electoral y muchos salieron a stockearse”.

Según aseguraron desde la cartera de Energía, hubo un aumento reciente de la demanda, con picos de 15% sobre el año pasado, a lo que se sumó el consumo extra del fin de semana largo de octubre. También aseguran que hay una mayor actividad del campo y admiten que previo a las elecciones la gente salió a llenar el tanque previendo una suba de precios o una nueva devaluación.

De acuerdo con Clarín, en las últimas horas, el Gobierno resolvió liberar US$ 400 millones para que las petroleras puedan importar diez buques de combustible en busca de resolver un problema que, en parte, fue generado por la propia petrolera estatal y las políticas de precios del ministro de Economía, Sergio Massa.

El propio candidato a presidente de Unión por la Patria consideró que “el origen del problema es que el fin de semana pasado hubo un 15% mayor de consumo que el mismo fin de semana que el año anterior y se produjo un quiebre de stocks para las empresas”.

“Aspiramos a que se normalice rápidamente”, manifestó ayer en un breve encuentro con periodistas a la salida del Ministerio de Economía. “Tomamos la decisión de hacer la compra de 10 barcos de combustible. Se pagaron 40 millones de dólares y el lunes se pagarán otros 40 millones, para garantizar el abastecimiento”, preciso.

Imagen ilustrativa. / Foto: Orlando Pelichotti

¿POR QUÉ CUESTA CONSEGUIR COMBUSTIBLE EN MENDOZA?

Fuentes del sector explicaron a Los Andes, que hay escasez producto de la suma de tres factores:

El menor precio de YPF hizo que la oferta se volcara a esas estaciones de servicio, dejando de lado a la competencia que, además, está poniendo menos producto a disposición de los consumidores.

Las importaciones de combustible, a las que acuden las estaciones de servicio por fuera de lo que le compran a YPF no están ingresando, y eso también hizo mermar la oferta.

El gasoil en el canal mayorista está más caro que en el canal minorista y las empresas transportistas también se volcaron a los surtidores que normalmente se destinan a conductores de vehículos más pequeños. “Si te llegan cuatro camiones, en unas horas te pueden vaciar la estación de servicio, y por unas horas te quedás sin combustible, hasta que llega la recarga”, sumaron.

Anteriormente, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) había advertido sobre esta situación, con una solicitud para la urgente intervención de la Secretaría de Energía de la Nación para “normalizar el abastecimiento de gasoil”.

“La situación, que comenzó a agudizarse a partir de la fuerte suba en el precio del gasoil a granel respecto del que se abona en surtidor (mientras que en agosto el aumento del combustible mayorista fue de 35% en las estaciones de servicio el incremento promedió el 18%), produjo primero, un desvío natural en la modalidad de repostaje, y luego, aumentos injustificados, cupos y maniobras espúreas de diferente naturaleza”, dicen en el documento.

LOS RECLAMOS SE REPITEN EN OCTUBRE

Durante los primeros días de octubre, Los Andes mostraba los efectos de esta situación que se repite: las colas en ciertas estaciones de servicio, los carteles que informaban de faltantes y los cupos de entrega de las petroleras.

Entonces, Isabelino Rodríguez, presidente de Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines), detalló por qué se da esta situación, teniendo en cuenta que, Argentina depende de las importaciones, ya que el 32% del combustible que se utiliza en el país viene de afuera. De ese total, el 20% corresponde a gasoil y el 12% a nafta.

Sin embargo, además de la falta de dólares para pagar esas importaciones, las petroleras se encuentran con que el barril Brett tiene un precio que ronda los US$ 90 y el criollo, uno de US$ 58, mientras que en el país los valores están congelados, lo que provoca un diferencial que hace que las empresas deban importar a pérdida para abastecer al mercado local. Para entenderlo, por un barco de 40 millones de litros, pueden llegar a perder US$ 10 millones.

Por otra parte, Rodríguez detalló que el programa Precios Justos sólo se aplica al sector minorista, mientras que el transporte de carga, el agro y otras empresas que tienen flota de vehículos (y cuentan con surtidor propio) deben pagar un 20 a 25% más por ese combustible mayorista. Por eso, están cargando en las estaciones de servicio, lo que refuerza los faltantes.

Imagen ilustrativa. / Foto: Orlando Pelichotti

LOS VALORES DEL COMBUSTIBLE EN MENDOZA

Un día después de las elecciones nacionales generales, YPF decidió aumentar el precio de los combustibles, el martes, Axion se sumó con su propia actualización para la mayoría de los combustibles, con la excepción del GNC (a $165,90), que no fue hasta este miércoles que se modificaron los valores en las pizarras.

Entonces, la lista de precios de YPF quedó así:

En Mendoza, la suba fue del 3% y los nuevos valores son los siguientes:

- Súper: pasó de $271 a $279 el litro

- Infinia: pasó de $343,8 a $354 el litro

- Infinia Diesel: pasó de $374,7 a $386 el litro

- Ultra Diesel: pasó de $293 a $302 el litro

En cambio, en las estaciones de servicio del sector privado, la nafta súper supera los $300, y el Diesel premium se vende en $412.