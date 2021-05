Este fin de semana aumenta la nafta en YPF: ¿Cómo quedarán los precios en Mendoza?

El presidente del directorio de YPF, Pablo González anunció en marzo tres aumentos, con el objetivo de llegar a un 15% en esta primera mitad el año, con lo que se estaría cumpliendo el objetivo de la empresa, en un entorno macroeconómico inflacionario, y con baja del poder adquisitivo. Este fin de semana aumentarían las naftas un 5%.

El directivo explicó esta mañana en Radio 10 que queda pendiente un incremento para mayo, y aseguró que responde a la “necesidad de darle previsibilidad al sector”, al tiempo en que “se acompañan las políticas del Gobierno Nacional”, y se le pide un esfuerzo a la gente, pero al mismo tiempo se le “garantiza que estos son los últimos aumentos del año, y que en función de eso, YPF va a poder invertir lo que necesita para producir gas y petroleo o e impedir que se importe combustible”.

Si bien la nafta por litro ronda los $100 en gran parte del país, el directivo señaló que si se trasladara directamente el precio internacional del barril del petróleo al surtidor, el precio debería ser de $130 por litro.

“La nafta va a aumentar menos que la inflación presupuestada este año (29%), va a aumentar un 28,1%, es el compromiso que hemos asumido, es el plan que hemos venido preparando”, agregó.

La nafta va a aumentar un 28,1% este año, es el compromiso de YPF Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

Finalmente, el directivo señaló que el incremento de este mes tiene un componente impositivo, algo que también se discutirá en el Congreso, porque “está descoordinado con el resto de las políticas de precios de YPF”.

De acuerdo con Clarín, YPF tuvo ingresos por US$ 2.648 millones en el primer trimestre del año, por lo que aún está por debajo de su facturación en el mismo período de 2020, cuando juntó US$ 2.832 millones. La petrolera de mayoría estatal anotó una pérdida de US$ 25 millones. En el primer trimestre de 2020, había obtenido una ganancia de US$ 100 millones en ese apartado. El resultado operativo fue positivo en US$ 78 millones, pero es un tercio de los US$ 241 millones que tuvo en 2020.

¿En cuánto quedará el litro nafta?

Con un aumento del 5%, la nafta súper pasaría a costar $90,40 en Mendoza, y la infinia pasaría la barrera de los $100, y se vendería a $104,58 por litro.

El último incremento de los precios en la provincia se dio el 16 de abril, y fue del 6% en promedio, por lo que los precios en las estaciones pasaron a ser los siguientes: