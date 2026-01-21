Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 22 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.455 en Banco Nación. Para el inicio de este jueves, se espera la misma cotización. A su vez, el precio del oro incrementa cada vez más en lo que va del mes, a pesar de la incertidumbre política y el enfrentamiento sobre Groenlandia por Estados Unidos.

El mercado de metales preciosos atraviesa un momento de fuerte dinamismo, impulsado por un contexto internacional marcado por la incertidumbre política y comercial. En lo que va de enero, el precio del oro acumula una suba del 13%, una señal clara de que los inversores están reforzando su posicionamiento en activos " refugio". En ese marco, este miércoles el metal dorado se acercó por primera vez a la zona de los USD 4.900 la onza, un nivel que refleja la intensidad de la demanda global.

La plata también se sumó a este movimiento alcista y registró un nuevo máximo histórico, al alcanzar los 95,89 dólares la onza. En términos acumulados, el incremento de este metal ronda casi un 25% en lo que va del año, un desempeño incluso más pronunciado que el del oro.

El último impulso para los metales preciosos se produjo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con aplicar aranceles a ocho países europeos que se oponen a sus planes sobre Groenlandia. Este tipo de advertencias elevó la percepción de riesgo y reavivó temores sobre un endurecimiento del comercio internacional, lo que suele beneficiar a activos defensivos.

Cabe recordar que el oro viene de registrar el año pasado su mejor rendimiento anual desde 1979, favorecido por la baja de las tasas de interés en los EEUU, las compras sostenidas de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas generadas por Washington. En el caso de la plata, el recorrido fue aún más impactante, con precios que se triplicaron en el último año.

dólar jueves 22 enero Dólar jueves 22 de enero 2026. WEB

Incluso antes de este nuevo foco de conflicto entre EEUU y la Unión Europea, ambos metales ya mostraban una tendencia alcista, alimentada por las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Algunos bancos internacionales proyectan valores del oro entre 4.800 y 5.000 dólares para mediados de año, aunque el mercado empieza a moverse con mayor cautela. En este contexto, la demanda de metales refleja una búsqueda de protección ante riesgos que los inversores perciben como persistentes y no meramente coyunturales.