Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 12 de noviembre

El precio del dólar oficial continúa en números estables a mitad de semana, debido a la caída del riesgo país. Conocé cómo abrirán los bancos este miércoles.

El precio del dólar a la venta cerró un martes normal, con una pequeña baja. Sin embargo, el riesgo país registró ayer el nivel de puntos más bajos del año (596) y continúan las negociaciones avanzadas con diferentes bancos internacionales y grandes firmas exportadoras para que en el corto plazo ingresen créditos de alrededor de USD 1.650 millones.

Es importante destacar que estas líneas de financiamiento aún no fueron confirmadas de manera oficial, aunque el equipo económico del país confía en que los acuerdos terminen de definirse durante las próximas semanas. Esto promete reforzar las reservas del país.

dólar miércoles WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día la planilla de cierre del precio del dólar oficial banco por banco.

Cotización del dólar para este miércoles 12 de noviembre Banco Nación : $ 1.445

: $ 1.445 Banco Galicia: $ 1.440

$ 1.440 Banco BBVA: $ 1.445

$ 1.445 Banco Santander: $ 1.450

$ 1.450 Banco Ciudad: $ 1.450

$ 1.450 Banco Patagonia: $ 1.460

$ 1.460 Banco Macro: $ 1.445

$ 1.445 Banco Hipotecario: $ 1.440

$ 1.440 Banco Supervielle: $ 1.440

$ 1.440 Banco Credicoop: $ 1.450

$ 1.450 Banco Piano: $ 1.450

$ 1.450 Banco Comercio: $ 1.430

$ 1.430 ICBC: $ 1.445

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Gobierno mantiene negociaciones avanzadas con distintos bancos internacionales y grandes firmas exportadoras para cerrar créditos por alrededor de USD 1.650 millones.

Se trata de créditos vinculados a la prefinanciación de exportaciones que, de concretarse, permitirían sumar algunas divisas al Banco Central en el corto plazo.

