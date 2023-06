Enrique Vaquié: “En 4 años Mendoza crecerá 8,8 y Argentina el 3,1 por ciento”

El ministro de Economía hizo un repaso de gestión y admitió que restan temas que desarrollar. Durante la charla abordó el tema del bajo salario promedio en la provincia, explicando que es un problema histórico debido a la pérdida de actividades con salarios altos y se enfatizó la importancia de incrementar la productividad para abordar este problema.

-Se habla mucho de que la economía de Mendoza no crece...

-El PBG de Mendoza, en estos tres años que están terminados y que tienen datos, ha crecido más que el promedio del país. La comparación es con Argentina. Entonces, la economía de Mendoza ha crecido más. Ahora, que eso alcance o no para la sensación de la gente es distinto. La gente vive su propia realidad. Y el Producto Bruto Geográfico te muestra promedios y te muestra qué pasó con la actividad económica. La estimación de este año es que nuevamente nos va a ir mucho mejor que al país. De hecho, de punta a punta, desde el comienzo del primero de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023, Argentina va a crecer 3,1% mientras que Mendoza va a crecer por encima del 8,8%. Esto es mucho más que el país, pero sin duda que faltan cosas, porque al país le faltan cosas y a nosotros también nos van a faltar cosas.

-Entonces, ¿por qué da la sensación de que eso no se percibe en la calle?

-Hay tres teorías reinantes hoy en cómo se debe manejar un país. Una es la del gobierno nacional, la de que el Estado intervenga en todo, que dé subsidios a todo lo que pasa cerca, planes sociales, etcétera. El otro extremo habla de reestructurar todo, que se eliminen todos los subsidios y que bajen los impuestos de un día para otro. La primera te condena a una inflación mensual de 7,8 y 9%, la segunda va a tener permanentes choques con la realidad social. Y una tercera, que es el camino que nosotros optamos, donde se hace que las cosas mejoren paulatinamente. Así, en el mandato de Suárez, la presión real de impuestos a los ingresos brutos bajó la alícuota afectiva del 3,8% que había en el 2019 al 3% que tenés hoy. Tenés superávit fiscal, con lo cual la deuda pública va cayendo. El gobernador Suárez empezó con 1.220 millones de dólares de deuda pública y hoy está en 842 millones de dólares. Ha caído un 30% y eso hace que en los años que vienen vas a tener, en términos reales, más dinero para que se destine a otra cosa. Y por primera vez en la historia, creo yo, de Argentina, y tal vez de varios países más, hay un gobierno subnacional que tiene una política activa intentando mejorar la competitividad de los sectores, desde el Mendoza Activa, que es un programa gigante. Por el cual pasaron 19.416 proyectos en 18 departamentos con una inversión de 1.420 millones de dólares.

Vaquié: “Por Mendoza Activa pasaron 19.416 proyectos en 18 departamentos con una inversión de 1.420 millones de dólares."

-¿Por qué considera que el salario promedio es bajo?

-El principal problema histórico de Mendoza desde hace mucho tiempo es que el salario real de Mendoza es bajo. Es el problema histórico. Porque la tasa de actividad está cada vez más alta, pero también cada vez más alta la tasa de demandantes que buscan un segundo empleo. Mendoza históricamente siempre tuvo y tiene más o menos un 30% menos que el promedio nacional. Eso tiene que ver con varios motivos. Uno, que fuimos perdiendo actividades que tenían salarios reales altos. La actividad petrolera, por ejemplo. Una, para darte un ejemplo, que fue cayendo. Para solucionar este problema primero tenés que incrementar la productividad de Mendoza. Después, pasada esta etapa, la etapa que viene, en mi criterio personal, ya voy a hablar no de ministro, sino porque no me va a tocar en la gestión que viene, sino como economista, todos los programas que vos enfocaste estos años, que tenían como eje la productividad de la economía, el Mendoza Activa, que fue el programa más grande, van a tener que pasar a tener foco en qué hacés con el salario real de los trabajadores atrás.

-¿Y cómo se implementaría?

-Entonces todo lo que vos hagas desde esta nueva perspectiva que no existía de entrar en la economía fuerte desde un gobierno subnacional, ahora van a tener que ir virando el foco, no solamente mirando la competitividad de las empresas, sino también mirando el salario real de los trabajadores que trabajen en esas empresas. Y para eso, concomitantemente, están pendientes todos los temas que tenemos, que están ahí. Desde que tengamos éxito con la exploración de Vaca Muerta, que te va a dar otra perspectiva para el sector petrolero. Si tenés éxito ahí, nuevamente actividades con salarios promedios más altos, que tengamos éxito en la exploración que ya hicimos de hierro indio, que ahora está en estudio y que en principio de agosto deberían estar los resultados de los laboratorios internacionales de qué reserva tenemos ahí, a ver si se puede comenzar con la explotación minera y el trabajo ahí. Tenés PRC en donde estamos trabajando para conseguir un socio.

-¿Cuándo anuncian quién será el inversor de PRC?

-Julio dijimos que era la fecha que teníamos en la cabeza, fin de julio y seguimos con esa fecha.

-Se está avanzando con algunos proyectos mineros en Mendoza...

-Para mí, el proceso para que haya minería en Mendoza y sea socialmente aceptable es un proceso que hay que dar paso a paso, sin querer anticiparse a los hechos. Porque más allá de la teoría, que siempre tuve esta teoría y me han escuchado muchas veces, la práctica ha demostrado que es así. Tú tienes que ir paso a paso. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Tenías que probar que funciona Hierro Indio, es decir, que haces un proyecto que es metalífero, que no contaminas y que la gente pueda trabajar, y que la gente vea que hay trabajo. Hay que terminar PRC, que la gente invierta y vea que se trabaja y que lo vas haciendo. Hay que ir haciéndolo todo sin la impaciencia de querer solucionar el problema de un día para otro. Porque la sociedad mendocina no capta los beneficios que puedes tener ahí, pero sí magnifica los costos. Entonces, tienes que ir uno por uno probándoles que lo puedes hacer sin generar pasivos ambientales. Para mí, hay que seguirlo con ese mecanismo.

Seguir leyendo