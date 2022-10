En Mendoza ya hay carreras privadas que superan los $ 2 millones

El aumento de precios es un mal que se siente en distintos sectores, y la educación privada no es la excepción. Con un crecimiento de valores sostenido (aunque, vale decir, en algunos casos por debajo de la inflación) hay carreras que, si se anualizan sus cuotas mensuales y se multiplica por los años de cursado, ya tienen un costo mayor a los $ 2 millones solo en gastos de admisión, sin considerar transporte, bibliografía ni materiales de estudio.

Mendoza cuenta con varias casas de estudio privadas: Universidad del Aconcagua (UDA), Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad Champagnat (UCH), Universidad de Congreso (UC), Universidad Maza (UMaza), Universidad de Mendoza (UM), y recientemente se sumó el Universitario de Ciencias Económicas (UCE, de Fundación Universitas). Se pueden agregar las sedes de Universidad del Siglo XXI y Universidad Fasta, de educación a distancia.

Es difícil acceder a los valores actuales de las cuotas, ya que no se publican en los sitios webs de las universidades, no se suelen brindar a la prensa y a veces incluso a personas interesadas en empezar una carrera nueva se les pide que envíen un mail. De todos modos, estudiantes compartieron sus montos actuales por mes y administrativos dieron algunos datos sin ser citados.

Con una regla aproximada, esos valores mensuales se pueden multiplicar por 12 meses y por la duración de la carrera de 4 a 6 años para tener un valor total. Si bien la matrícula (lo que se paga como mes de enero) puede en algunos casos ser menor a la cuota, en este cálculo no se incluyen costos de admisión en el preuniversitario, cánones extraordinarios ni el valor del título. Por otro lado, una sugerencia es cambiar los montos a dólar para que mantenga relación con próximos años.

Como es de esperarse, los precios varían mucho según la carrera y la universidad. Para dar un ejemplo, en el caso de una carrera con alta demanda como es Abogacía, con cinco años de duración, el mayor costo mensual se da hoy en la UM con $23.000 (si se multiplica por 12 y por 5, da $1.380.000 total). En cambio en la UDA esa misma carrera cuesta $ 20.130 (en total $1.207.800) y en la UC vale $ 16.800 por mes ($1.008.000 total).

Un empleado administrativo de una universidad céntrica, comentó que el aumento de las cuotas muchas veces va por debajo de la inflación, porque ya de por sí es difícil mantener la cantidad de alumnos y cada vez que hay un aumento varios abandonan. Además, afirmó que buena parte del alumnado recibe algún tipo de ayuda, ya sea a través de beca, media beca o plan de pagos, mientras que la situación económica golpea a estudiantes e instituciones.

Por otro lado, si se miran el valor más chico relevado y el mayor, se puede considerar como un valor intermedio la cifra de $ 1.400.400. A julio de este año, según el Ministerio de Trabajo de la Nación e Indec, el salario promedio de Mendoza (sector privado registrado) es de $ 105.099 netos. Eso significa que para pagar una carrera, serían necesarios el equivalente a más de un año de trabajo (13.3 salarios privados promedio).

Diferencias de costos

La existencia de las universidades privadas se da no solo para poder tener distintas opciones de desarrollarse para la vida profesional, sino también porque reciben a estudiantes que quedan afuera de la oferta pública. Además, hay carreras que no llegan a dictarse en el sistema público. Uno de estos casos es Bioquímica, que solo se estudia en la UMaza y que desde octubre de este año tiene un valor mensual de $ 24.610 (anualizado y multiplicado por sus cinco años, da $ 1.476.600).

Otra carrera que tan solo se estudia en universidades privadas es Psicología, con opciones como la UDA, UM, UCA y UC. Para detallar uno de esos casos, el costo mensual de hacer esa carrera en “la Aconcagua” es de $ 22.500, que al anualizarse y multiplicarse por sus 5 años de estudio daría un total de $ 1.350.000.

En el caso de Veterinaria, esa carrera en Mendoza sólo está disponible en la UMaza, con seis años (cinco de cursado y otro de prácticas, también a pagar). Por un valor mensual de $ 24.610, en total se pagaría $ 1.771.920. A fines de septiembre dicha casa de estudios quiso implementar un adicional de $5.000 a la cuota, postergado a diciembre por reclamo de estudiantes, y si se suma eso ($360.000) la carrera llegaría a $2.131.920.

“Nos impacta negativamente en nuestros bolsillos, ya que la mayoría de los estudiantes tenemos que buscar otros trabajos para solventar los gastos. Lo que hace que muchos directamente dejen la carrera o les lleve el doble de años poder terminarla”, criticó Agustina (27), estudiante de Veterinaria. Además, sostuvo que en estos casos no se les devuelve pagos previos.

Para mencionar otros ejemplos de carreras y costos, en la UC carreras del área salud como Kinesiología y Radiología, de cuatro años ambas, resultaron de las más económicas: $9.600 mensuales, un total de $ 460.800. Por otro lado, una costosa fue en la UM la carrera de Ingeniería Industrial, con cinco años de duración y $ 26.000 por mes (en total, $ 1.560.000).

La más costosa de todas las relevadas resultó ser la carrera de Medicina en la UM, con un valor mensual de $ 32.500. Además de cinco años principalmente teóricos, hay un sexto año llamado Práctica Final Obligatoria o internado, que es en instituciones fuera de la universidad, pero que igual se paga. Con ese dato en mente, el valor total de la carrera a la fecha sería de $2.340.000.

Sofía (32), estudiante de Medicina en la UM, comentó que antes los aumentos eran 2 por año, pero este año ya llevan 3. Además, tienen varios gastos de bibliografía por no contar con suficientes copias de libros en las bibliotecas. Sofía agregó que en ocasiones ha hablado con compañeros y han elevado reclamos, incluso realizaron una marcha, pero no se les permite tener centro de estudiantes y no tuvieron una respuesta favorable de las autoridades.

Universidades para el desarrollo

Mendoza es uno de los principales polos universitarios del país, con las instituciones mencionadas en la nota más la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, más una serie de institutos terciarios. El hecho de contar con profesionales de distintas áreas y con centros de estudios es una ventaja a la hora de pensar en el desarrollo productivo y en sectores como la industria del conocimiento.

Justamente, cuando a fines de septiembre diario Los Andes realizó el primer evento del ciclo Pilares para el desarrollo sustentable, con la temática Innovación y Talento, esta fortaleza fue señalada por algunos de los disertantes.

Por ejemplo, Martín “Roque” Risiga, gerente regional para Cuyo y Patagonia de la empresa tecnológica Globant, mencionó que la coordinación con las universidades locales es una de las cuestiones que les hace “seguir apostando en lo que es Mendoza”. De ese modo, una de las actividades que realizan es visitar casas de estudios, dialogar con estudiantes y presentarles cómo sería trabajar en una empresa tecnológica o dar talleres de distintas temáticas.

Globant mantiene contacto con universidades en el marco de un plan de formación de pasantes en toda Argentina, donde ya han entrenado alrededor de 170 pasantes. “Hacemos esta simbiosis con universidades, generamos esta sinergia, les damos las capacitaciones a los chicos que quieran participar. Está buenísimo porque lo podemos hacer en esta colaboración mutua entre lo que es el sector privado y las casas de estudio”, detalló el gerente regional.

Por su parte, Federico Morábito, director de Innovación y Desarrollo Económico de Mendoza, comentó que es muy importante el vínculo entre gobierno, empresas y universidades pensando en formar los talentos que el mundo necesita hoy. Tras destacar la cantidad de universidades y las distintas especialidades, opinó que “el fin último debe ser despertar vocaciones para los futuros empleos y futuros empresarios”.